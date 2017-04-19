Новый неудобный для Армении план Лаврова

Россия приветствовала бы сотрудничество ОДКБ и Абхазии, заявил в Сухуме на совместной с президентом Абхазии пресс-конференции министр иностранных дел России Сергей Лавров. Но для получения статуса полноправного члена необходимо согласие всех членов блока, сказал он, добавив, что то же касается и статуса наблюдателя.

«ОДКБ призван обеспечивать безопасность своих членов. Безопасность Абхазии в полной мере гарантируется отношениями, которые закреплены в российско-абхазских межгосударственных договорах», заявил Лавров.

Судя по всему, Лавров ответил на вопрос о вероятном вступлении Абхазии в ОДКБ, подчеркнув, что для этого нужно согласие всех членов. Был ли вопрос инициирован Россией или Абхазией, сложно сказать, хотя Москва, возможно, попыталась провести зондаж.

Из 6 членов ОДКБ независимость Абхазии признала только Россия. Готова ли Россия предложить другим членам блока принять Абхазию в качестве полноправного члена или наблюдателя? Готовы ли принять такое предложение Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан или Таджикистан, что будет означать признание независимости Абхазии?

Это приведет к проблемам с Грузией, а также негативной реакции международного сообщества, учитывая, что независимость Абхазии не признана.

Более того, в международном праве Арцах гораздо признаннее Абхазии. Об этом свидетельствует хотя бы реакция на выборы в этих странах – Абхазию и Южную Осетию международное сообщество называет частью Грузии, а Арцах не называет частью Азербайджана, хотя и не признает его суверенитет.

Иное отношение к Арцаху в ОДКБ, в том числе, со стороны России. По части Арцаха Москва просто отказывается признавать его частью зоны ответственности договоров о безопасности, как двусторонних, так и в рамках ОДКБ.

Это, конечно, не значит, что Армения может воспринять заявление Лаврова как предложение о «бартере» - Ереван соглашается рассмотреть участие Абхазии, а Москва – партнерство Арцаха и ОДКБ.

Возможно, об этом можно было бы поразмышлять, если б ОДКБ был действительно блоком по безопасности и военно-политическим союзом. Но ОДКБ – это всего лишь схема российского влияния на постсоветском пространстве, целью которой является пресечение «цветных революций», как признал Путин.

В то же время, есть вопрос армяно-грузинских отношений, и в этом контексте не исключается, что Армения, согласившись на членство Абхазии в ОДКБ, обретет не больше гарантий безопасности, а, скорее, просто откроет тыл.

Зачем России нужно было сейчас генерировать эту идею, сложно сказать. Возможно, абхазы просто попытались выторговать что-то у Москвы, пользуясь случаем.

В любом случае, это все не в интересах Армении, представитель которой, кстати, пару дней назад был назначен генсеком ОДКБ. Не понятно, зачем Армении вообще эта должность, но заявление Лаврова напоминает о том, что Армения может вопреки своей воле оказаться в ситуации, когда на нее падет ответственность за деликатные вопросы.