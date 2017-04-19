Жесткий намек Сержа Саркисяна международному сообществу

18 апреля в резиденции президента Армении состоялась встреча с послами стран-членов ОБСЕ. На встрече Серж Саркисян говорил о прошедших парламентских выборах и сделал ряд примечательных замечаний.

Во-первых, он напомнил, что последняя встреча в таком формате состоялась год назад, в дни Апрельской войны. Он сказал, что Апрельская война должна быть уроком не только для Азербайджана, но и всех других, «чтобы страны-члены ОБСЕ – как единая зона безопасности – были более бдительными в отношении звучащих сигналов и угроз безопасности».

Это деликатное по форме, но жесткое по сути предупреждение, фактически, намек на то, что армянские силы в апреле прошлого года преподнесли в какой-то степени урок и странам ОБСЕ.

Что позволило Саркисяну перейти на столь жесткий тон? Может, «бесшумные выборы», благодаря которым Сержу Саркисяну удалось сформировать такую атмосферу, что он может позволить себе такие жесткие намеки?

БДИПЧ ОБСЕ расценило парламентские выборы в Армении как в целом позитивные. Правда, отмечались факты подкупа и использования административного ресурса, но подчеркивается также прогресс и отсутствие ряда прежних фальсификаций.

Понятно, что в основу своей оценки ОБСЕ ставит большую политику и определенную рациональность в смысле нежелания перекрывать пути сотрудничества с властями Армении.

В режиме реальной политики все понимают, что не может быть в избирательных процессах прорыва, если на политической арене действуют прежние акторы с неизменными целями и мотивацией.

Поэтому Серж Саркисян заявляет на встрече с послами ОБСЕ, что просто выполнил то, о чем они договорились.

«Мы продолжим в полной мере выполнять свои международные обязательства, ожидая, безусловно, и поддержки от ваших стран», отметил Серж Саркисян.

Тональность подсказывает, что Саркисян пытается добиться выполнения международным сообществом своей части обязательств.

О каких обязательствах идет речь – увеличении объемов финансовой помощи Армении, или поддержке по проблемам безопасности (в том числе Арцаху), ради чего Саркисян напоминает об Апрельской войне?

Или «ответные обязательства» касаются политической судьбы Сержа Саркисяна, которую он обусловил результатами выборов?