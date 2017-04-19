Турецко-израильские отношения в свете арабских и иранских интересов

Турецко-израильские отношения, к которым в первый период возникновения конфликта между ними было привлечено много внимания, в настоящее время считаются незначительными для интересов США, которые пытаются не уделять этому большого внимания. Так или иначе, возникают определенные попытки друзей Израиля в США заострить внимание по этому поводу, но, видимо, Израиль сам вскоре станет не заинтересован в акцентировании на этой теме, так как пришло понимание, что отношения с Турцией вышли к определенному уровню партнерства-враждебности, которые станут стационарными. Сотрудничество между Израилем и Турцией продолжаются в сфере обороны и поставок вооружений, разведывательных служб, но Турция не собирается отказываться от попыток усиления своего влияния на Ближнем Востоке, в связи с чем улучшение отношений с Израилем, тем более в демонстративном аспекте, не входит в его планы. Для Израиля в настоящее время гораздо важнее установление отношений с Арабскими государствами, чем усилия для нормализации отношений с Турцией, так как отношения с арабами сделают претензии Турции бессмысленными. Отмечается, что нынешняя администрация США, практически, игнорирует проблему турецко-израильских отношений и не предпринимает никаких шагов в этом направлении, кроме формальных заявлений. При этом, и демократическая, и республиканская фракции в Конгрессе считают, что излишнее акцентирование на этой теме только ухудшит турецко-израильские отношения. (В какой-то мере проекцию с данной проблемы можно провести на турецко-армянские отношения, когда США не проявляют, практически, никакого интереса к этой проблеме.) Вместе с тем, Израиль всегда работал над отношениями с Турцией и не может допустить их ухудшений на длительный период. Ухудшение отношений Турции с Израилем привело к активизации ряда исламских группировок и отдельных государств региона в части разработки антиизраильской политики. Израиль весьма безошибочно изучил причины и факторы ухудшения отношений с Турцией, и было понято, что речь идет только об апелляции к арабскоим странам, когда Турция предпочла рассматривать их как своих основных партнеров на Ближнем Востоке. Других причин данных процессов, по существу, не было. Но Израиль бытро понял, что Турция не имеет значительных успехов в солидарных отношениях с арабами, и мода на арабских партнеров прошла. Турция пыталась установить союзнические отношения не только с Судовской Аравией, но и Египтом, пытаясь вовлечь их не только в антиизраильский блок, но и в противовес политике США. Египет категорически выступил против усиления влияния Турции на арабские государства, предпочитая самим быть лидером арабского мира. Саудовская Аравия выяснила, что Турция не готова и не в состоянии решить главную задачу суннитов - нанесение удара по шиитским странам и общинам. Турция предложила некоторые солидарные установки в отношениях с суннитскими странами, но это было ограниченным направлением турецкой политики. Турция предпочитала увидеть сами арабские государства в активной вооруженной борьбе с суннитами. Однако, активность Ирана и фактическое превращение Ирака в шиитское государство не позволили решить задачи решающих ударов по шиитам.