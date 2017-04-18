Иранский транспортный проект ставит под угрозу планы России - Взгляд

«Влияние России на Черном море ослабнет. Россия может вообще потерять свой статус как крупного транзитера в данном регионе». Такими словами эксперты оценили новый транспортный проект Ирана по доставке грузов в Европу. Предполагается, что на нем сможет заработать один из ближайших союзников России – Армения, но сама Россия останется в проигравших. Тегеран предложил Грузии создать транспортный коридор между Персидским заливом и Черным морем. Об этом заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, который прибыл в Грузию в понедельник с двухдневным официальным визитом. По его словам, «в случае строительства коридора откроются большие возможности, цена перевозок будет очень низкой». Но для осуществления этой идеи Тегерана «сотрудничество Грузии, Ирана, Армении, Азербайджана обязательно». Транспортный коридор, призванный объединить Персидский залив с Черным морем, начал обсуждаться еще в прошлом году. Тегеран хочет создать альтернативный маршрут доставки грузов в Европу, минуя Азербайджан,Турцию и Россию. Предполагается, что маршрут пройдет через Армению, Грузию, далее по морю войдет в Болгарию - главные ворота в Европу. А дальше грузы могут пойти в Грецию и даже в Италию. Проект уже поддержали все его потенциальные участники. Болгария согласилась сделать порты Варна и Бургас точками входа иранского каравана. При необходимости болгары даже готовы построить специализированные терминалы. Ведь Европе не менее интересен открывающийся рынок Ближнего Востока, чем Ирану – к Балканскому полуострову. Кроме того, в перспективе к этому коридору могут присоединиться новые рынки – Ирак и Сирия (после окончания войны), а также не исключается присоединение Индии и Омана. Иран, освободившись от санкций, решил выбрать Армению как главного партнера для транзита своих товаров. Предполагаемый маршрут: Мегри-Вайоц-Дзор-Ерасх, далее железной дорогой до морского порта Поти в Грузии, откуда через Черное море в болгарский порт. Этот маршрут может оказаться реальной альтернативой текущему маршруту поставок иранских товаров через Азербайджан и Турцию. Во-первых, он обещает быть более удобным. Новое направление сокращает путь грузовиков на 60 км и должно стать более дешевым, отмечает в своей статье исследователь Центра евразийских исследований Лидия Гиваргизова. К тому же на границе с Турцией постоянно возникают очереди. Во-вторых, важную роль играют политические факторы. «Ирану, похоже, проще договориться с Арменией и Грузией и стать более независимой от Турции, которая является ее соперником в регионе и отношения с которой по ряду важных вопросов нельзя назвать безоблачными», - отмечает первый вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский. Так, в турецких районах, населенных курдами, периодически загораются грузовики и автобусы, следующие из Ирана. Тегеран постоянно требует компенсировать ущерб, однако Анкара на это не идет. С Арменией у Ирана нет никаких политических противоречий. И, конечно, новый маршрут позволит Ирану ослабить позиции своего давнего соперника в каспийском бассейне. «Главную сложность из-за особенностей рельефа составляет прокладка магистралей. Но коммуникации Армения – Грузия, Армения – Иран проложены и освоены уже давно, поэтому есть все основания говорить о перспективности этого проекта», - считает Лидия Гиваргизова. С другой стороны, иранский транспортный коридор является также альтернативой российскому коридору «Север-Юг». Этот коридор должен обеспечить связь между странами Балтии и Индией через Иран и Россию и составить конкуренцию морским маршрутам через Суэцкий канал. Расстояние перевозки грузов в этом случае сокращается в два и более раз. Но главное, что удается снизить стоимость перевозки контейнеров. Предполагается три варианта маршрута – через каспийские порты, через Казахстан, Узбекистан и Туркменистан с выходом на железную дорогу Ирана, а также через Астрахань и Азербайджан. «Коридор «Север-Юг» развивается медленно и, очевидно, что Иран после снятия санкций хочет поскорее увеличить свой товарооборот и стать крупнейшим торговым узлом в регионе. Коридор между Персидским заливом и Черным морем позволит ему быстро выйти на рынки Южной Европы и создать альтернативу российскому маршруту «Север-Юг», - говорит Андриевский. «Если новый коридор будет построен ударными темпами и станет самым быстрым и дешевым способом доставки грузов для стран-участниц, то влияние России на Черном море ослабнет. Россия может вообще потерять свой статус как крупного транзитера в данном регионе», - отмечает собеседник. Кроме того, есть риски ослабления российского влияния на Армению. У России еще есть время принять контрмеры. «Многое зависит от сроков реализации коридора между Персидским заливом и Черным морем. К тому времени, когда его построят, коридор «Север-Юг» также должен улучшить свои позиции», - говорит Андриевский. Москве надо постараться сделать новый коридор не конкурентом, а дополнением своего коридора «Север-Юг». Возможным плюсом может стать то, что Россия в итоге начнет форсировать развитие коридора «Север-Юг», в частности, разморозит строительство своих ворот в Индию – каспийского порта Оля, надеется Андриевский. Кроме того, нельзя исключать, что к иранскому проекту сможет подключиться и Украина - соответствующее предложение уже было сделано. Украина могла бы перетянуть на себя часть грузов через порт Одессы. Тегеран пытается тем самым усилить коридор, обеспечив ему выход не только на рынки южной Европы, но и северной Европы – через Украину.
https://vz.ru/economy/2017/4/18/866792.html