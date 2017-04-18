Геополитика «новой» Турции

Длительное время в своей новой и новейшей истории Турция уделяла очень незначительное место геополитике, которая была подчинена интересам США И НАТО.

В последние 20 лет, а в особенности 10 лет, турецкая геополитика, то есть, региональная политика приобрела совершенно новые признаки и приоритеты. Перед Турцией стоят задачи, одновременно, национальной безопасности и амбиции в части приобретения новых геополитических позиций.

В связи с этим Турция выдвинула доктрину неоосманизма, которая призвана придти на смену или, вернее, в какой-то мере заменить пантюркизм, который плохо работал даже в Центральной Азии. Практически, только Азербайджан можно формально и фактически назвать ближайшим партнером Турции, принимая во внимание этно-религиозные основы обеих наций.

Турция прежде всего устремилась на Ближний Восток, имея в виду возможный контроль над нефтяными источниками, энергетическими коммуникациями и многими иными преимуществами.

Турция давно была разделена на две части, когда ее западные регионы с демократическими интересами столкнулись с анатолийскими внутренними регионами, которые предпочитали развитие исламских принципов, патернализм и активное участие государства в развитии экономики.

Возможно, данное деление на две части страны не совсем предпочтут турецкие политики и политологи, но совершенно ясно, что, несмотря на победу группировки Р.Т.Эрдогана на референдуме, в стране огромное число противников навязанных турецкому государству весьма реакционных принципов.

Турция вследствие своей внешней политики оказалась в состоянии глубокой международной изоляции и блокирования. Россия оказалась в таком же положении, но состояние Турции гораздо предпочтительнее вследствие ее членства в НАТО и интегрированности в Европейский союз. Это позволяет Турции проводить довольно активную региональную политику и иметь возможность проводить многовариантную политику на внешней арене.

Турция постоянно пытается выбраться из данной изоляции и улучшить отношения с США и ведущими европейскими государствами. Но одновременно Турция пытается укрепить отношения с Россией и Китаем, другими азиатскими державами, что раздражает США и НАТО. Турция постоянно выдвигает претензии к США и Западу в целом, пытаясь нивелировать факторы изоляции.

В настоящее время преред Турцией стоят первоочередные задачи геополитического свойства на Ближнем Востоке, а также менее значимые задачи на Балканах и в Черноморско-Кавказском регионе. Попытаемся выяснить, как повлияет «новая» Турция, ее новые политические принципы в отношении данных направлений.

Совершенно ясно, что предыдущие политические принципы Турции не очень-то соответствуют ее геополитическим задачам по главной причине. Чтобы реализовывать эту геополитику, Турция должна была стать более агрессивной и одновременно приобрести новые значимости в регионах.

Это было невозможным вследствие того, что многое в турецкой политике было подчинено демократизации страны, высокой роли парламенаризма, что приводило к усилению роли гражданского общества. Эти элементы демократии чинили препятствия в осуществлении турецкой геополитики.

Турция пыталась ограничить роль США на Ближнем Востоке путем усиления своей роли. Ее интересовали не только ведущие государства, такие, как Египет и Саудовская Аравия, но и другие, прежде всего, Ирак и Сирия, а также страны Персидского залива и Иордания.

У Турции мало что получается на Ближнем Востоке, и она только теряет свои позиции, практически ничего не приобретая. В последнее время она ограничила свои цели и намерения в регионе Сирией и Ираком, где также не может позволить себе расширить свое влияние.

Турция заинтересована не просто в региональной войне, она хотела бы вовлечь в эту авантюру НАТО и быть может, и США. Это все еще не удается, но она не покидает эти намерения.

Помимо противодействия Египта и других арабских стран, росту влияния Турции на Ближнем Востоке чинят препятствия, прежде всего, США. Американцам вовсе не нужна сильная держава, играющая в регионе, тем более, в качестве альтернативной силы.

Правящей элите Турции представляется, что большая часть ее населения поддержит правительство в случае войны. Но народонаселение вовсе не ожидает войну и не желает каких-либо вооруженных столкновений в регионе.

Половинчатость в политике Турции совершено определенно влияет на ее внешнюю политику. Поэтому элите захотелось привести власть в Турции к полной определенности, то есть, к вполне определенным задачам.

Турецкой правящей элите представляется, что она сумела добиться своих целей, и Турция в состоянии выполнить любую военную задачу в регионе, в любом направлении. На самом деле возможности Турции не всегда можно оценить как универсальные, в особенности в части противовоздушной обороны, а также военно-морских сил.

Турция опасается большой войны, так как война с любым соседним государством может привести к самым широким военным действиям, ибо практически у любой соседней страны имеются довольно значительные вооруженные силы, и война может обернуться огромными военными затратами, что сейчас Турцию никак не устраивает.

Турция хотела бы участвовать в войне, будучи включенной в группировку НАТО и при поддержке США, когда участие Турции станет непременно победоносной, при не самых высоких затратах. Но нет ни одного направления военных действий, от которых Турция отказалась бы, если в этом будет участвовать НАТО.

Например, Турция опасается войны с «Исламским государством» и пытается приобщиться к усилиям США и НАТО. Каковы же цели Турции как страны, претендующей на проведение региональной геополитики?

Турция стремится к легитимности своей геополитики, но это не является фактором, который сдерживает Турцию. Турки стремятся выполнить любой ценой геополитические задачи и привести вооруженные силы к наиболее современному уровню. Если Турции не удастся привести события к состоянию легитимности, то это станет необязательным условием, которое турки готовы игнорировать.

В условиях развитого парламентаризма добиться одобрения парламентом любой войны и других действий, например, в части репрессий в стране, вряд ли возможно. Турецкая элита хотела проводить великодержавную политику и наиболее крупное расширение влияния страны. Для этого нужно было установить тоталитарный режим, причем, добиться его легитимности.

Уже сейчас Турция оказалась в состоянии ущербности с точки зрения позиции не только европейцев, но и самих США, хотя мнение США более сдержанно, так как США получают возможность оказывать давление на Турцию.

Следует отметить, что Турция уже стала страной, испытывающей сложности не только в части финансовой помощи, но и получения вооружений. Кстати, это весьма устраивает Россию, которая намерена стать основным поставщиком вооружений для Турции. Хотя Россия не может не опасаться данных намерений Турции, в особенности имея в виду ее геополитические намерения.

Европейцы, в особенности Германия, а также США привели Турцию к состоянию сильной военной державы и теперь с опозданием понимают, насколько она становится опасной. Уже то, что в Европе имеется огромная этническая группа турок, могущая оказывать влияние на европейские страны, уже выглядит опасным.

Нет сомнений, что Европа и США попытаются применить различные способы, чтобы ослабить Турцию во всех отношениях, вплоть до развала страны. Насколько это удастся добиться? Турки это хорошо понимают и постараются оказывать всевозможные военные услуги Западному сообществу, чтобы нивелировать опасения Западных держав.