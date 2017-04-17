Армяно-российское «столкновение» на юбилее Ара Абрамяна

В интернете появились фотографии с мероприятия в одном из московских ресторанов, посвященного 60-летию президента Союза армян России Ара Абрамяна, на котором присутствовали пресс-секретарь президента РФ Песков, глава МИД Лавров и даже председатель ЛДПР Жириновский.

Есть сведения, что присутствовал также Серж Саркисян, хотя Абрамяна «изгнали» с армянского «двора» еще в 2015 году, когда он заявил о намерении учредить партию и принять участие в парламентских выборах.

Об этом он заявил осенью 2015 года, оговорившись, что примет окончательное решение в марте 2016 года. Зачем Абрамяну нужно было откладывать решение до марта, так и осталось безвестным. Но в апреле 2016 случилась Апрельская война, которая кардинальным образом изменила не только внутриармянскую конъюнктуру, но и военно-политическую ситуацию в регионе, а в этом контексте – и характер армяно-российских отношений, загнав Россию в тупиковую ситуацию.

Ара Абрамян так и не заявил об участии в парламентских выборах или поддержке какой-то силы, в частности, в рамках слоганов, с которыми он пытался вступить в армянскую политику. А слоганами, о которых он заявил, анонсируя учреждение партии, призванной способствовать еще большему армяно-российскому сближению, были – «Путин всегда прав» и «Я ментально русский».

Таким образом, осенью 2015 года Ара Абрамян претендовал на вступление в армянское политическое пространство с более высокой планкой «российского подданства», что явно доставило бы проблем как властям, так и другим политическим силам, которые либо должны были приспособиться под эту планку, либо невольно выступить против России и слогана «Путин всегда прав».

Это стало бы действительно серьезным вызовом политическому полю Армении, которое тогда едва «переварило» ночь «национального согласия» перед 3 сентября 2013 года. Причем, говорят, за пару дней до этой ночи Серж Саркисян уточнил последние детали с высокопоставленным российским чиновником на даче того же Ара Абрамяна в Хорватии.

Таким образом, в 2015 году Абрамян, видимо, пытался получить «бонус» за организацию ночи 2013 года, после чего оставалось раскрыть карты и приступить к выстраиванию новой конструкции – уже явно пророссийской. Можно не сомневаться, что Абрамян получил на это предварительное добро определенных кругов в Москве.

Остается вопрос, почему для окончательного решения был определен март 2016 года, что ожидалось до этого и чего не хватало для окончательного «благословения» Ара Абрамяна на «великое дело». Ожидалось ли наступление Азербайджана? Серж Саркисян дважды намекнул на осведомленность Москвы о подобном намерении Баку.

Должна ли была Апрельская война привести к свержению Сержа Саркисяна, размещению в Арцахе российских «миротворцев», а для легитимизации этого к власти в Армении приведен Ара Абрамян с его лозунгом «Путин всегда прав»?

И не провалили ли армянские силы, отбросив наступление Азербайджана, «политическую атаку» президента САР в Армении? После Апреля лозунги Абрамяна могли получить обратный эффект, и, возможно, поэтому было приостановлено его «командирование» в парламент Армении.

После Апрельской войны Россия оказалась перед лицом бездействия старой политики и отсутствия новой.

В этом контексте присутствие на 60-летии Ара Абрамяна представителей российского истеблишмента выглядит примечательно, особенно, Пескова и Жириновского.

Официальный пресс-секретарь российского президента пожелал юбиляру выучить, наконец, русский язык, намекая, видимо, что это может помочь ему работать с Кремлем эффективнее. А Жириновский, который пару месяцев назад пел дифирамбы в Баку, пожелал освободить Арарат и признать Арцах, видимо, очертив более актуальные «слоганы» для Ара Абрамяна.

Возникший после апреля 2016 года в армяно-российских отношениях вакуум Серж Саркисян попытался восполнить продвижением премьера Карена Карапетяна и планов Самвела Карапетяна.

Судя по всему, Москва пытается вновь вывести против Саркисяна Ара Абрамяна – уже с новыми лозунгами.