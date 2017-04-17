Предупреждение посольства США премьер-министру

Поствыборное затишье в Армении громко нарушила запись собрания сотрудников супермаркетов САС, которая раскрыла целый пласт проблем, связанных не только с избирательными процессами.

Одним из таких пластов стала реакция посольства США в Армении, которое выразило удовлетворение в связи с тем, что прокуратура республики оперативно отреагировала на публикацию записи.

В заявлении посольства есть примечательный фрагмент, связанный с именем премьер-министра Карена Карапетяна. «Такого рода транспарентные и достойные доверия расследования созвучны предупреждению Премьера о неприменении административного ресурса от 9 февраля. Мы верим, что правительство гарантирует исключение перекрестных обвинений и расправы против тех, кто представит следствию достойные доверия сведения», говорится в сообщении посольства США.

Упоминание имени премьера Карапетяна несет в себе деликатные нюансы – с одной стороны, это поддержка премьеру, с другой – предупреждение.

Артак Саркисян, владелец супермаркетов САС, баллотировался по рейтинговым спискам, которые обеспечили большинство РПА в парламенте. В то же время, между теми, кто баллотировался по рейтинговой системе, и премьером наблюдается явное противостояние. Дело в том, что Карапетяну, чтобы остаться у власти, надо показать экономический результат, что невозможно без глубинных реформ. А они означают удар по определенным деловым кругам, среди которых также рейтинговые кандидаты от РПА. С другой стороны, именно они обеспечили «победу» РПА, а значит, и Карену Карапетяну.

Как сложатся отношения Карена Карапетяна и рейтинговых депутатов в ближайший год, сможет ли Карапетян нейтрализовать рейтинговых депутатов, чтобы сохранить должность премьера после 2018 года?

Премьер Карапетян получил карт-бланш от Вашингтона и Брюсселя еще в январе, причем, после визита в Москву, тем самым он обеспечил себе поддержку трех мировых центров как субъект, стремящийся к переменам.

В таком качестве его презентовал Серж Саркисян, который сейчас, однако, не заинтересован в его продвижении, потому что в 2018 году ему нужно в качестве такого субъекта выступать самому, или же у него есть другой протеже. В этом случае рейтинговые кандидаты становятся удобным инструментом в руках Саркисяна против Карапетяна, если он не войдет в планы Саркисяна.

В контексте обнародования записи, связанной с САС, посольство США, фактически, напоминает Карену Карапетяну, что в противостоянии с некоторыми рейтинговыми депутатами он может надеяться на поддержку посольства США.

В то же время, посольство напоминает премьеру его собственные слова и указывает на шанс доказать их на деле, предупреждая, что в противном случае могут возникнуть серьезные сомнения в серьезности его политической жизнеспособности и реформистских намерений, что может нивелировать полученный от США карт-бланш.

Что происходит в этом случае, Карен Карапетян может спросить у Овика Абрамяна.