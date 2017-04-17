Турция в преддверии революции

Происходят очень уверенные утверждения по поводу «султаната» Р.Т.Эрдогана и надвигающейся диктатуры в Турции.

Конечно, референдум провели именно с этой целью, если рассматривать методы подавления попытки государственного переворота. Нынешняя правящая элита Турции была крайне обеспокоена по поводу переворота и поняла, что у нынешней Турции не будет иных способов подавления возможных протестных действий, если не будут получены новые властные полномочия.

Данные методы правящая элита могла бы употребить и до референдума, но для этого нужна воля и подчинение вооруженных сил. И в Анкаре захотели новых условий, чтобы назвать возможные действия вполне легитимными.

Правящий режим готовит новые репрессивные действия против турецкого общества, что становится неизбежным для Турции в ближайшее время.

Не обращается внимания на заявления правящих кругов Турции о том, что с «европейским проектом», то есть с целью вступления в Европейский союз покончено, и это весьма обнадеживает многих турок из властных кругов.

Конечно, если бы Европа ранее согласилась с турецким «европейским проектом», возможно, ситуация не повернулась бы столь крутым образом. Но это потребовало бы весьма дорогой цены для европейцев и приема очередных миллионов турецких иммигрантов.

Европа окончательно стала бы турецкой, и это привело бы к совершенно иным результатам в отношениях Европа – Турция. Европейские политики, особенно в Германии, Франции, Австрии и Бенилюксе, этого не хотели и откровенно выступали против таких результатов.

Турция достаточно замкнутая страна, туркам эмигрировать просто некуда, и придется употреблять протестные, вернее, революционные методы корректировки внутренней политики. Половина населения Турции выступила против «преобразований», и эта многомиллионная масса не собирается сидеть сложа руки.

Вместе с тем, миллионы людей вполне довольны результатами референдума и предпочитают видеть Турцию в состоянии «великой» страны, где во главе стоят диктатуро-центристские деятели.

Шовинизм стал весьма приемлемым для обиженных турок, в том числе и тех граждан страны, которые рассматривают нынешнюю перспективу исходя из своих ментальных или имущественных условий.

Нужно сказать, что «за» проголосовали миллионы маргиналов плюс представители среднего класса, а также верхушки шовинистического слоя населения. Рассматривать этих людей как электорат было бы наивно, так как для них не имело никакого значения, куда тянет Турция нынешняя правящая элита.

Данные группировки во многом напоминают футбольных фанатов, которые всегда традиционно поддерживают правительственный шовинизм. Нормальные люди не могут быть сторонниками завершения демократических принципов в обществе, и вполне понятно, что Турция выступила на референдуме в состоянии весьма низкого уровня развития гражданского общества и популярности альтернативных политических партий.

Но нужно сказать, что если маргиналам и части среднего класса придется еще поменять свои взгляды, причем, очень скоро, то противники группировки Р.Т.Эрдогана настаивают на том, что нынешние электоральные слои населения далеки от политики и не могут выражать современные политические взгляды.

Турцию, несомненно, ожидает революция, причем, ведущими ударными силами данной революции явятся не только демократические слои населения, но и бывшие и нынешние группировки кемалистов, включая часть вооруженных сил.

Конечно, правящая элита предпримет самые радикальные и жесткие методы подавления революционных событий, что поставит Турцию под вопрос о сохранении ее политико-территориальной целостности.

Мы имели возможность наблюдать, как распорядились мировые политические центры с тем, что происходило во Франции, когда на улицах Парижа оказались тысячи бунтующих маргиналов, а в Венгрии и в Румынии протестовали сотни тысяч, быть может, совершенно не политизированных людей. Таких событий в Европе происходит немало, да и в США происходят аналогичные события.

Создать в Турцию «оранжевую» революцию или революцию другого типа несложно. Одного Дж. Сороса достаточно для организации данных событий, но найдутся и совершенно иные заинтересованные лица.

Несомненно, в результате нынешних конституционных «преобразований» Турция станет более милитаризированной и готовой к локальным войнам широкого диапазона. Это обстоятельство не может не беспокоить государства Балкан, Ближнего Востока и Кавказа.

Одновременно, Турция пытается в какой-то мере установить отношения с США, принимая во внимание, что нынешняя администрация США становится гораздо более радикальной в части внешней политики.

Туркам представляется, что времена пацифизма Б.Обамы прошли, и наступила эпоха большего взаимопонимания США и Турции. При этом, Турция, конечно, будет готова к радикализму во внешней политике.

Р.Т.Эрдоган упомянул, что данную политику Турции должны поддержать ее союзники. Но кто является турецкими союзниками? Видимо, Израиль и Палестинская автономия, то есть, трудно представить арабское государство, которое поддержит «новую» Турцию. Даже Иран, настроенный антиамерикански, предпочтет не поддерживать Турцию, которая станет более агрессивной.

Несомненно, к числу союзников, причем, вполне адекватных, относится Азербайджан, который надеется на вмешательство Турции в дела Южного Кавказа. Видимо, в числе союзников имелась в виду Россия, с ее растерянностью и надеждами на турецкий антиамериканизм.

Совершенно очевидно то, что русские пытаются «радоваться» по поводу турецких перемен, но русские уже научены турецким партнерством и будут поступать осторожно, накапливая опыт наблюдений, оберегая своих дипломатов, спортсменов и туристов.

Но будут ли торопиться США сделать выводы по данному поводу? США придется тщательно обдумать намерения Турции. В 1999 году США и Великобритания продемонстрировали умелые и эффективные методы в части ограничения финансовой помощи Турции, которая нуждалась в помощи, в том числе со стороны Международного валютного фонда. Турция сумела выйти из данного печального положения, но не сразу, и эти проблемы имеют место до сих пор.

Но не в США дело. Вопрос в том, как отреагирует турецкая экономика на данные перемены. Экономика Турции давно требует либерализации, как говорят сами турецкие экономисты – Турция нуждается во второй или в третьей либеральной революции.

Видимо, либеральные настроения станут главными в нынешней Турции, и будущая революция станет либеральной, а вовсе не националистической, хотя национализм также будет использован.

Проблема в том, что в Турции начинает доминировать не национализм, а либеральные настроения. Скорее всего, данная революция не станет однозначной и окажет кардинальное влияние на судьбу страны, но то, что Турция будет изменена в значительной мере, это очевидно.