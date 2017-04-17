Иран предупредил Азербайджан

Надеюсь, Армения и Азербайджан проявят решимость в поисках путей мирного урегулирования карабахского конфликта и не позволят вмешательства третьих стран и усугубления ситуации, об этом, принимая 16 апреля в Тегеране министра обороны Азербайджана Гасанова, заявил его иранский коллега Хоссейн Дехган.

Гасанов отправился в Тегеран во главе большой делегации, и в повестке переговоров была также тема Арцаха. Не понятно, какой реакции азербайджанский чиновник ожидал от Ирана по этому вопросу, но заявление министра обороны Ирана – это прямой призыв к Азербайджану не прибегать к эскалации. Дело в том, что при эскалации вмешательство «третьих стран» станет неизбежным. И министр обороны Ирана надеется, что Армения и Азербайджан не позволят этого.

Призыв обращен в первую очередь к Баку, поскольку именно Азербайджан не прекращает милитаристскую риторику. Фактически, Иран заявляет, что не приемлет эскалаций, подобных апрельской.

Пару недель назад президент Ирана Хасан Рухани заявил, что во время Апрельских событий в Карабахе Иран направил делегации и в Ереван, и в Баку с предложениями об урегулировании ситуации.

Рухани, фактически, раскрыл новый фрагмент Апрельской войны, подтвердив, что «автором» перемирия в Арцахе была не совсем Россия, или не только Россия.

Заинтересованность Ирана очевидна. Военное присутствие третьих стран в регионе неприемлемо для Тегерана. Это касается в первую очередь присутствия миротворцев в зоне Арцахского конфликта, которые, фактически, должны быть размещены на северной границе Ирана.

В то же время, Тегеран понимает, что речь будет идти прежде всего о российском военном присутствии.

Именно вокруг этого был построен предложенный несколько лет назад Казанский план, и к этому могла привести Апрельская война. Вот почему Иран сразу же направил делегации в обе столицы. Долговременные военные действия могли завершиться поражением как Армении, так и Азербайджана и победой России, которая попыталась бы «спасти» Армению и Азербайджан с помощью своих миротворцев.

16 апреля министр обороны Ирана, фактически, презупредил Азербайджан о недопустимости подобного развития событий.