Турция «Ататюрка» умерла: какого соседа получила Армения

За конституционные реформы в Турции проголосовало 51,2% избирателей, против – 48,8%. Таким образом, Турция переходит к президентской форме правления, и глава государства получает почти неограниченные полномочия.

Против проголосовали в основном крупные города – Стамбул, Анкара, Измир, промышленные центры, курды и другие этнические меньшинства.

Долгое время в Турции действовала своеобразная система правления, с четко обозначенным разделением власти. Эрдоган сразу после прихода к власти стал демонтировать эту систему, которая, по его мнению, усиливает зависимость страны от внешнего мира, в частности, США.

Сначала он расправился с высшими военными кругами по делу Эргенекона. Генштаб Турции был наделен довольно широкоими полномочиями, вплоть до мандата на вмешательство во внутренние дела, если есть угроза конституционным порядкам.

В 20 веке военные в Турции несколько раз совершали перевороты, причем, в период «праотцов» политической силы Эрдогана.

Решив вопрос военных, Эрдоган приступил к «зачистке» правоохранительной системы – Прокуратуры, судов, которые также имели довольно широкие полномочия и были независимым полюсом.

Затем Эрдоган перешел к изменению конституционной системы правления. Сейчас он является президентом Турции, и хотя по Конституции главой государства является премьер, де-факто власть принадлежит Эрдогану. Теперь первым лицом становится президент.

Эрдоган, вступив во власть, все время стремился к единовластию, и это ему удалось. Но вместе с тем Турция оказалась в состоянии международной изоляции, испортив отношения прежде всего с Западом. Несмотря на декларированную политику «ноль проблем с соседями», Турция получила проблемы по всему периметру своих границ.

В самой Турции также эскалация и «ревоюционная» ситуация. До референдума в стране не прекращались теракты, была даже попытка путча. А результаты референдума продемонстрировали, что страна разделена ровно наполовину. Проживающие в этой стране этнические и другие меньшинства усмотрели в конституционном референдуме экзистенциональную угрозу для себя.

Референдум 16 апреля действительно стал историческим для Турции. Какие последствия это будет иметь для Армении, какого соседа получила Армения?

В Турции введено «султанское» правление, и в стране больше нет механизмов сдерживания. Турция Ататюрка умерла.