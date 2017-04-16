Что Америка будет делать дальше

Предвыборная кампания Д.Трампа явилась примером демонстративного выдвижения вызовов и пожеланий «трудящихся» и не трудящихся, когда кандидат в президенты обещал изолировать Америку от чрезвычайно глобалистских намерений и привести страну к подчеркнутому социально-этническому эгоизму.

Кто бывал в провинциальной Америке и знаком с настроениями в ущербных экс-промышленных районах, понимает, что страна давно ожидает обновления и внимания к себе. Достаточно было предложить восстановление промышленных районов страны и ограничить иммиграционный натиск, чтобы президентом избрали человека, который не имел никакого политического опыта.

Становление Д.Трампа президентом стало весьма болезненным и связано с недоразумениями в кадровой политике. Администрация США до сих пор не сформирована, и это естественно, потому что все еще не понятно, кто должен реализовывать выдвинутые Д.Трампом идеи и намерения.

Но Америка состоялась, и это стало вызовом не только соперникам нового президента, но и различным внешним недругам Америки. Совершено ясно, и это отчетливо понял Д.Трамп, что ему лично не место во внешней политике, хотя он готов выполнять все то, о чем настаивают его соратники, а вернее, военные и разведывательные круги США.

В Америке продолжается недовольство широких кругов населения, включая не только Демократическую партию, но и многих республиканцев, которые стали очень настороженными в связи с тем, что новый президент пришел в Белый дом с весьма экстравагантными мыслями.

Но проблема не столько в Д.Трампе, сколько в предыдущей администрации, которая привела США и мир к весьма скорбным пацифистским настроениям, позволила невероятно скоро форсировать развитие Китая, России - вести себя разнузданно, невероятно расширить диапазон исламистских группировок, что стало возможным при политике Б.Обамы.

Несомненной заслугой Д.Трампа стало то, что он не чинит препятствий военным и разведке, которые были весьма недовольны политикой предыдущего президента. Не ощущается даже относительное замалчивание этих проблем, и наблюдается стремление придать военным и разведке отчетливо ощутимые политические функции.

Вице-президент М.Пенс ведет себя как человек, интегрированный в данные круги, и, по-видимому, пытается возглавить решение по военно-политическим вопросам. Это замечательно, так как было бы гораздо хуже, если вице-президент был более индифферентным к данным вопросам.

Визиты М.Пенса отчетливо указывают на милитаризацию политических вопросов, прежде всего, в двух регионах, от состояния в которых зависит мировая безопасность – Европа и Азиатско-Тихоокеанский регион. Но эти два направления и означают главные стратегические направления, и политик, который тесно будет связан с этими направлениями, станет неформальным главой государства.

Пока Государственный секретарь Р.Тиллерсон занимается спорными и дискуссионными вопросами, практически, проводит подготовку к развертыванию новой политики, вернее, новым политическим реалиям.

Милитаризация внешней политики США осталась бы игрой в решениях внутренних задач, если бы в США ни выдвинули непосредственным образом второе лицо в государстве в качестве лидера в военной политике, в том числе в части региональной политики, то есть, геополитики.

Но в Америке уже сформирована явно выраженная военно-политическая, вернее, консервативно-республиканская элита с совершенно очевидными политическими и военными деятелями. Практически, не Д.Трампу предстоит в дальнейшем формировать эти круги, а именно этой элиты предстоит придать новому президенту свои начала и приоритеты.

Несомненно, многим странам, которые не совсем были преданы идеалам НАТО, придется понять, как нужно работать в новых условиях. В том числе, и вассалам России предстоит выдвинуть новые задачи и реформировать свои политические элиты.

Это касается не только малых стран, расположенных в более-менее отдаленных регионах, но и центральных государств Европы и Дальнего Востока, которые в последние два десятилетия предпочитали выражать себя как страны, находящиеся в определенной оппозиции к США и НАТО.

Но с этими странами все придется делать без каких-либо особых затруднений, потому что стало совершенно ясно, что в военных кругах этих стран имеются весьма близкие по взглядам к США круги.

Более сложные проблемы возникнут с Пакистаном, Турцией, Саудовской Аравией и некоторыми странами Латинской Америки. Такого рода государства находятся в достаточно «революционных» ситуациях, и они не станут усиливать свое противоборство с США и НАТО, а попытаются достичь с США определенных условий и договоренностей.

Именно в связи с этим обстоятельством США нужны новые партнеры по всему периметру границ этих государств-«партнеров». Американцы пытаются не обращать внимания на нынешние антиамериканские настроения и намерены вовлечь данные страны в свой лагерь.

В этих целях очень эффективно подбираются селективным образом люди из числа реальной власти и оппозиции. Это осуществляется очень быстро и без каких либо ограничений. В особенности это отчетливо заметно в Восточной Европе, на Балканах, в Центральной Азии, на Ближнем Востоке.

Перед США стоит ключевая задача – либо остаться первой мировой державой, либо стать уже не первой и тем самым обрести новые проблемы, которые потребуют новых еще больших затрат средств и человеческого капитала.

Как предстоит решать эту проблему? Можно приводить многие задачи, и часть их будут выполнены, потому что только сами США способны это осуществить. Это, прежде всего, военно-технические и индустриальные задачи.

Но имеется проблема, которая в огромной мере входит в противоречие с системой ценностей самих США и Западного либерального общества. Именно поэтому к власти пришли люди, которых называют консерваторами-республиканцами.

Хорошо бы вспомнить слова Самуэля Хантингтона «Америка погибнет, если в скором времени не выяснит, кто хозяин американской земли». Может быть, он сказал не совсем так, а может быть, и не он вовсе это сказал, но сказано очень по существу, и главное – к месту, имея в виду нынешнюю эпоху.

Именно эта задача станет в скором времени, быть может, главной в предстоящей американской истории. В соответствии с «доктриной» Д.Трампа, можно определить, кто и каким образом рассматривается американцами как друзья США, а кто рассматривается как противник политики и образа жизни США.

Не стоит игнорировать подзабытые и весьма категоричные высказывания американских социологов. В особенности типично американскую теорию социологии «прямого действия», автор которого до сих пор остается очень востребованным в американских университетах.

Конечно, нынешний президент США весьма далек от вопросов социологии и политологии, но это ему и не нужно. Американские университеты в достаточной мере разработали теоретические основы не только либерализма, но и консервативного республиканизма.

Было бы неверным утверждать, что американские военные не имеют отношения к данным социологическим установкам. Пик распространения теории Толкотта Парсонса наступил именно в состоянии расцвета политической власти Демократической партии, во времена Ф.Рузвельта и Г. Трумена. Американцы ожидали не только президента-республиканца, но и надежной социологической теории, которая вовсе не прикрывала консерватизм республиканцев.

Приведем несколько принципов данной теории:

- рациональная организация материальных (природных), человеческих и культурных ресурсов. Эти функциональные требования обозначаются как проблемы адаптации. Они преобладают в экономической деятельности;

- определение основных целей и поддержание процесса достижения (целеориентация);

- интеграция (сохранение солидарности). Причем решение проблемы целеориентации достигается политическими видами деятельности, интеграции — идеологическими, среди которых главная — религиозная деятельность;

- поддержание мотиваций деятелей при исполнении ими требуемых социальных ролей и устранение скрытых напряжений в системе личностной мотивации. Решение этой задачи отводится семье. Она выполняет функцию первичной социализации и, выстраивая требования социальной системы, переводит их в личностную структуру, выполняет функцию обеспечения эмоционального положительного настроя и удовлетворенности своих членов.

Во власти Демократической партии весьма разнузданно и бесконтрольно внедрялась некоторая идеология, к которой американское общество постоянно проявляет неготовность. Наступает время, когда приходится применять не менее радикальные методы, к которым обратились сторонники Д.Трампа.

Но нужно сказать, что схема республиканцев также не вечна, и придет время, когда они вынуждены будут признать, что Америке не хватает немного либерализма. Хотя сейчас приходится ожидать исправления ошибок, допущенных во времена Б.Обамы, и будет понято, что политика Дж.Буша была не самой ошибочной и не самой неверной, с чем пришлось столкнуться к началу 21 века.

Будет понято, что в самом конце своего пребывания у власти Б.Обама в очень явном виде использовал принципы и намерения из политики Дж.Буша. Это стало тем единственным, о чем не говорил Д.Трамп во время своей предвыборной кампании.