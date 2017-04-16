У Сержа Саркисяна две недели в запасе

Армянский национальный конгресс подал в Конституционный суд иск, оспаривающий итоги парламентских выборов 2 апреля. Согласно закону, это на две недели «отложило» поствыборные процессы, в частности, формирование правительства и распределение депутатских мандатов.

В иск АНК вошли и две известные записи – беседы с директорами школ и запись собрания сотрудников супермаркетов САС. Причем, последняя запись была приложена к иску в последний день, когда ее опубликовали в СМИ.

АНК обратился в Конституционный суд в примечательный период. Набравшие наибольшее количество голосов РПА и блок Царукян по сей день не опубликовали списки тех, кому достанутся мандаты, хотя число мандатов ЦИК уже утвердил давно.

Это, конечно, не связано с иском АНК. В обеих партиях, особенно в РПА, происходят некие внутренние процессы, в рядах царит неопределенность, поскольку Царукян и Серж Саркисян до сих пор не объявили о своих решениях.

В прессе периодически появляются слухи о неких коалициях, перетасовках и распределении мандатов, и, судя по всему, с этим вопросом никак не могут определиться.

Это естественно, поскольку сейчас происходит переход к парламентской системе и меняется логика и мотивация правящей системы. Это не «одноразовый» акт, он включает в себя массу задач, связанных с формированием нового статус-кво на ближайшее десятилетие.

Видимо, возникли проблемы, и нужно время для их решения. Вот АНК и обратился в КС, «предоставив» Сержу Саркисяну задел на две недели.

Какое решение примет Конституционный суд, вряд ли кто-то сомневается. Это решение с одной стороны «легитимизирует» итоги выборов, что крайне важно для перехода к новому порядку, с другой стороны исчерпает неприятный «осадок» после выборов. И у КС, и у власти, и АНК опыт в этом смысле богатый.

И все же, факт обращения в Конституционный суд не мог не вызвать обеспокоенности в среде власти, тем более, что оснований для отмены итогов выборов масса – и дело во вкусе и желаниях.

Серж Саркисян не раз демонстрировал способность регулировать проблемы посредством других политических акторов и даже способность «провокаций». На деле двухнедельная пауза позволяет Сержу Саркисяну нейтрализовать недовольства и активность различных внутривластных группировок, оставляя их в режиме ожидания и тревоги.

Не исключается также, что заодно будет решаться и задача «очистки» РПА, тем более, учитывая факт появления разного рода записей.

Сейчас в Армении период «безвластия» - выборы состоялись, а власть не сформирована. Это в той же мере содержит угрозы, сколь и шансы. В частности, в смысле очистки собственно РПА, а также вывода «заговорщиков» из углов других партий. Дело в том, что участвовавшие в выборах партии получили именно столько голосов, сколько им дали, а РПА «получила» столько, сколько ей было нужно – и это наделяет власть большими возможностями.