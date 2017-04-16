Два государства в Южном Кавказе

Западу, Северу и Востоку были предоставлены достаточные возможности убедиться, что в Южном Кавказе есть только два государства, способные по определению быть стратегическими партнерами – Республика Армения и Нагорно-Карабахская Республика.

Это понимание давно пришло к различным партнерам Армении, стратегическим и вовсе не стратегическим. Но это оказалось очень сложным и совершено непотребным для рассуждений в среде армянского политического класса, который занят бессмысленными интригами, с привлечением внешних сторон.

Политика России в отношении карабахской проблемы на различных этапах выглядела весьма адаптивной по стилю и содержанию, хотя в политической литературе и имеются оценки относительно того, что Россия всегда демонстрировала постоянство в подходах и принципах решения карабахской проблемы.

Длительное время Россия осуществляла политику выжидания и предпочитала сохранение статус-кво в данной ситуации, несмотря на то, что время от времени предпринимала инициативы в противовес попыткам США сыграть решающую роль в процессе принятия решений.

На протяжении многих лет, в особенности, в период 1995–2003 годов, Россия вполне ощутимо рассматривала карабахскую проблему не только в целях оказания давления и влияния на Азербайджан, но и на Армению. Россия достаточно часто подавала сигналы Азербайджану о возможном изменении ее позиции по этой проблеме, если некоторые позиции Азербайджана будут пересмотрены.

Данные попытки не принесли существенных изменений в российско-азербайджанских отношениях, но приводили к значительному недоверию к политике Москвы со стороны армянского общества и армянского политического класса. В особенности недоверие вызывало то, что Россия игнорировала потребности Армении в вооружениях, и их поставки были крайне ограниченными и не могли удовлетворить потребности обороны и безопасности.

Одновременно Россия, в той или иной форме допускала поставки российских вооружений Азербайджану. С развитием российско-армянских политических отношений данная ситуация изменилась, и претензий Армении уже не выдвигает, получая от России большую часть от необходимых вооружений.

Россия осуществила значительные инвестиции в Армении, прежде всего, в сфере энергетики, транспорта и банковского сектора. Вместе с тем, попытки России приобрести новые позиции в регионе путем активизации своей роли в урегулировании армяно-турецких и армяно-азербайджанских отношений в конце 2008 и в 2009 годах привели к настороженности Армении в связи с политикой и намерениями России.

Армянское руководство пыталось в течение этого периода выяснить этот вопрос в Москве и не было вполне удовлетворено разъяснениями. Тем не менее, рассматриваемый период привнес в российско-армянские отношения новые позитивные инициативы, прежде всего, в части дальнейшего развития структуры ОДКБ, отношений в сфере обороны, предоставления Россией кредита в 500 млн. долл., а также намерения о сооружении в Армении атомной электростанции.

Вместе с тем, Россия стала испытывать неудобства по поводу карабахской темы, так как она перестала быть эффективным инструментарием региональной политики и все больше становится инструментарием американской политики, но вовсе не политики России или Европейского Союза.

Россия, видимо, и далее будет предпринимать попытки заинтересовать Азербайджан и Армению в определенном решении карабахской проблемы. В отношении карабахской темы позиция Армении не менее проблематична, нежели позиция Азербайджана, но на данном этапе перед Россией стоит проблема установить «новые», более доверительные отношения с Азербайджаном, что позволило бы сконструировать схему решения карабахской темы вне рамок основного процесса урегулирования, то есть процесса, который давно формируется Минской группы ОБСЕ.

Осенью 2008 года, когда имела место инициатива по подписанию Майндорфского соглашения, США дали понять, что они не приемлют неких «альтернативных» решений, которые не будут признаны ими как легитимные. Это, конечно же, сыграло определенную роль в «провале» «майндорфской инициативы», но в начале 2010 года Россия пыталась вернуться к данному формату решений.

В Москве очень хорошо понимали, что процесс урегулирования, базирующийся на принятых всеми заинтересованными сторонами Мадридских принципах, практически провален и в определенном смысле исчерпан. Поэтому мировые центры силы рано или поздно предложат новый формат и новые принципы решения карабахской проблемы.

Россия не собирается ожидать возникновения новых инициатив и пытается выдвинуть свои предложения, рассчитывая на то, что ее отношения как с Арменией, так и с Азербайджаном более важны и более содержательны, чем отношения этих государств с США и Западным сообществом, в целом.

Несомненно, карабахская проблема приведет ко многим сложностям в российско-армянских отношениях в будущем, если Россия предложит некие неприемлемые территориальные уступки, но пока речь идет о формировании «новых» отношений с Азербайджаном, которые все еще далеки от стадии достаточного понимания перспективы.

В Баку растет понимание того, что в период 2008–2009 годах он утратил реальные шансы в приобретении преимуществ в процессе урегулирования карабахского вопроса. Поэтому, в Баку более внимательны к предложениям России, которые, возможно, станут безальтернативными в решении этой проблемы.

В 2013 году были во многом подведены итоги попыток России создать в отношениях с Арменией и Азербайджаном паритетные условия, что завершилось провалом, не только из-за настороженной позиции Азербайджана, но и соответствующей реакцией США, а также и Великобритании, которая весьма активно реагирует на попытки России в направлении Азербайджана и Грузии.

Этот процесс явился пиком абсорбции Азербайджана, превращения его в партнера России. После 2013 года, когда русские принудили Армению не заключать договор с Европейским союзом, руки у русских оказались развязаны, и настало время полнейшего игнорирования интересов Армении. Время, когда Россия предпочитала иметь партнерские отношения с ней, завершилось.

Наибольшим образом в Армении и в Нагорно-Карабахской республике обеспокоены какими-либо предложениями или намерениями по участию иностранных миротворцев в зоне карабахского конфликта. При этом, нет никаких сомнений, что миротворцы в конечном счете станут играть по правилам, выгодным Азербайджану, и это невозможно преодолеть никакими регламентами и соглашениями.

Вызывает обеспокоенность возможность участия миротворцев любых из предполагаемых государств, но вполне понятно, насколько при всей активности государств-членов НАТО, рано или поздно, доминирующее место в контингенте миротворцев займет Россия.

Но российские войска оставили о себе печальную память в Нагорном Карабахе, так как, безусловно, проводили политику подавления прав и воли армянского населения, участвовали в репрессиях, и дважды – в 1991 и 1992 годах (то есть, советские и российские войска) - участвовали в масштабных карательных экспедициях, которые привели к физическому уничтожению более 40 армянских населенных пунктов, к гибели более 1000 армян, к осуществлению, совместно с азербайджанскими войсками в апреле – мае 1991 года и в июне – июле 1992 года операций «Железное кольцо» и «Горы», когда осуществлялись геноцидные действия и депортации армян из ряда районов Нагорного Карабаха.

Как бы ни менялись политические и иные условия в регионе, данные события не могут быть игнорированы и не приняты в ряд факторов при рассмотрении участия российских и иных миротворцев в зоне карабахского конфликта.

Следует принять во внимание, что Азербайджан, который находится в отношениях тесного сотрудничества в сфере безопасности с США и Турцией, может гипотетически согласиться с вводом в зону карабахского конфликта российских миротворческих войск, только при условии безусловного решения проблемы на условиях, которые выдвигаются им.

Армения может согласиться на присутствие миротворцев только в условиях существенного упадка ее обороноспособности, усиления до уровня полной коммуникационной и функциональной блокады, изоляции, которая отчасти имеет место в регионе.

Тем не менее, при многих различных условиях процесса урегулирования в будущем, наиболее опасным в части осуществления армяно-российских отношений станет стремление России ввести в зону конфликта миротворческие войска.