Пост генсека ОДКБ получила не Армения

14 апреля на неофициальном саммите ОДКБ в Бишкеке было заявлено, что со 2 мая генсеком ОДКБ станет представитель Армении Юрий Хачатуров.

О том, что пост генсека ОДКБ в ротационном порядке должен перейти Армении, было заявлено еще в 2015 году.

С тех пор назначение не раз откладывалось, то говорили, что нет консенсуса, то еще что-то. Отказ назначить представителя Армении так и не разъяснили по сути, но, наконец, назначение состоялось.

Вопрос в том, получила ли пост генсека ОДКБ Армения?

Вряд ли. Во-первых, пост генсека ОДКБ по большому счету регуляторный, назначаемый, и он не сказывается на стратегии, политике ОДКБ, тем более, на поведении членов блока.

Свидетельством тому – ЕАЭС, председателем Экономической комссии также является представитель Армении, но от этого суть ЕАЭС нисколько не изменилась, как и отношение отдельных членов к интересам Армении.

В этом смысле назначение на должность генсека ОДКБ представителя Армении – это не новая военно-политическая возможность, и не стоит по этому поводу питать иллюзий. ОДКБ тем самым не станет Армении более надежным союзником.

Другой аспект, является ли генерал Хачатуров де-факто представителем Армении? Он долгое время возглавлял генштаб ВС Армении, но с его именем связано немало таинственных историй. Одной из них является история его противостояния с бывшим министром обороны Сейраном Оганяном, которое, по сути, было конфликтом между реформацией и военной олигархией. Примечательно также, что Хачатурову всегда удавалось избегать проблемных вопросов и ответственности за трагические явления в армии.

«Особую» роль Хачатуров сыграл во время Апрельской войны, но и на этот раз он смог избежать ответственности.

В то же время, после его увольнения «обнажился» целый пласт проблем в армии, в том числе, связанных с неэффективной работой самого Хачатурова, из которых возник вопрос – Хачатуров служит интересам Армении или России? Тем более, как рассказывают офицеры, сам он называет себя русским генералом.

«Русскому генералу» место в России, и в этом смысле Юрий Хачатуров нашел свое место. Но это не место Армении. По большому счету, Армения не нуждается в этом месте, потому что это на практике ей ничего не дает. Более того, не исключается, что пребывание представителя Армении в этой должности может сковать оппонентов этого блока в Армении. Не дали ли эту должность Еревану, чтобы «сбросить» Армению?

Судя по всему, Серж Саркисян давно пытался использовать противоречия членов блока для того, чтобы Армения не получила этот пост. Можно заметить, что Ереван в этом вопросе не проявлял особого рвения. В конце концов, негоже Армении председательствовать в блоке, который Москва по всякому поводу пытается противопоставить НАТО.

Было бы, конечно, странно отказаться от должности генсека. Но, все же, долгое время удавалось откладывать вопрос. В итоге Серж Саркисян, видимо, решил, что раз уж союзники пытаются «сбросить» его, то он хотя бы «сбросит» Хачатурова.