Отношения России и Турции на Ближнем Востоке

На протяжении всего предыдущего исторического периода Турция и Россия были далеки от соперничества по Ближнему Востоку.

С появлением государства Израиль стали происходить весьма противоречивые тенденции. Россия во временя Советского Союза была противником Израиля, а Турция всячески способствовала успехам этого государства. С разрушением Союза Россия последовательно становилась не просто партнером Израиля, а его ближайшим другом, учитывая также «социальный» аспект, так как более миллиона бывших граждан России стали гражданами Израиля.

Турция в совершенно явном виде становилась противником Израиля. И дело даже не в Израиле. Израиль стал катализатором новых событий в регионе.

Одновременно, Россия и Турция стали весьма индифферентными странами в отношении Ближнего Востока. Оба государства вполне определенно поняли, что обособлены и изолированы от главных событий на Ближнем Востоке.

Россия потом включилась в бессмысленные авантюры в Сирии, но в результате в еще большей мере оказалась изолированной на Ближнем Востоке и, как ни странно, в отношении Ирана, несмотря на то, что Россия сейчас пытается приблизиться к Ирану во многих отношениях.

Но положение Турции в регионе еще печальнее. Турции так и не удалось приобрести здесь в качестве партнера ни одно крупное государство. Турцию продолжают рассматривать как бывшую Османскую империю, и, например, арабские государства не оставляют возможности нанести ей политический ущерб.

В настоящее время США насмехаются и над Турцией, и над Россией, понимая, что перспективы у них в этом регионе нет. Представляет интерес то, что Россия и Турция пытаются включиться в региональные конфликты с целью стать участниками переговоров с США и, возможно, европейскими государствами. Но, выложив практически все резервы, в том числе во многом и финансовые, Россия и Турция оказались в политическом тупике, не понимая, что им делать дальше.

Сейчас они готовы на любые жертвы, чтобы вылезти из данной ситуации. Россия и Турция пытаются объединить усилия, чтобы добиться своих целей. Но, несмотря на те или иные поползновения, с этой «дружбой» ничего не получается.

И когда придет время, Турция вполне успешно может войти в партнерские отношения с США, не обращая внимания на интересы России. У обеих стран не получается длительного взаимопонимания и неких долговременных, надежных отношений.

В части ближних геополитических интересов, Россия и США имеют весьма протяженные намерения, что приводит к очередным этапам соперничества и конфронтации, не говоря о более отдаленных для России регионах – Ближнего Востока и Африки, где Россия играет третьестепенную роль, и главная интрига заключается в борьбе США и Китая. Но и Россия может быть включена в системную конфронтацию, в качестве «второго» игрока в американо-китайском соперничестве. Данная ситуация весьма опасна для Армении, но может стать и более чем благоприятной, в зависимости от ее политики.

Даже наиболее деликатные дипломаты, а также тесно связанные с турецким официозом эксперты Западного сообщества вынуждены признать, что экспансия Турции в направлении Ближнего Востока потерпела явное поражение. При этом, данный провал в важнейшем направлении внешней политики Турции приведет не только к возникновению новых проблем во внутренней политике и в общественной ситуации, но и в части внешней политики.

Турции необходимо сохранить свой имидж на международной арене, а также реальные позиции, прежде всего, в отношении регионов. Очередные этапы экспансии на Ближнем Востоке, видимо, будут связываться с возрастанием проблем в отношениях между США и арабскими государствами, а также с некоторыми кризисными ситуациями.

В свое время США и НАТО воспротивились участию Турции в наземной военной операции в отношении Сирии, и Анкара продемонстрировала способность продолжения «самостоятельной» политики.

Таким образом, американо-турецкие отношения будут еще более ухудшаться, что неумолимо приведет к осложнению отношений Турции, практически, со всеми партнерами по НАТО и партнерами США в различных регионах.

Место Турции в политике США на Ближнем Востоке и в других регионах занимает Иран, и это еще более ослабляет турецкие позиции. Турция и Россия всегда готовы договориться относительно задач «среднего» значения, но не готовы к формированию подлинно долгосрочных, стратегических отношений, и именно этим данные отношения опасны для небольших государств регионов.

В данных непростых условиях совершенно очевидно, что Турция приступила к довольно неопределенной и непоследовательной политике в других регионах, прежде всего, на Балканах и в Южном Кавказе. Возможно допустить то, что в этих двух направлениях Турция на данном этапе заинтересована не в приобретении реальных позиций, а демонстрации своих возможностей, чтобы получить преимущественные позиции в отношениях с Западным сообществом, а также с Россией.

Балканы в последние 20 лет рассматривались Турцией как геополитический резерв политики в европейском направлении. Турция без выражения особых амбиций строила в Балканских странах экономические и политические позиции, под шумок других проблем пыталась абсорбировать ряд небольших государств региона – Македонию, Боснию, Албанию, Косово, а также отдельные компактно проживающие общины мусульманского вероисповедания.

Это вызывало сдержанное недовольство Европейского Союза, который не мог позитивно рассматривать одностороннее отношение к одной из конфессий, что успешно игнорировалось Турцией. Видимо, сейчас Турция считает, что уже обладает достаточными позициями и рычагами для демонстрации своих возможностей и выдвижения претензий.

Каким образом будут реагировать на это европейцы? Нет сомнений в том, что некоторые европейцы предпочтут допускать дальнейшее вовлечение Турции в балканские проблемы, чтобы может привести всех европейцев к пониманию неприемлемости турецких намерений. В Европе давно подразумевают, что балканские проблемы являются «миной» под экспансию Турции, но, вполне возможно, что сама Европа будет подорвана в результате таких игр.

Турция сейчас пытается рассматривать Южный Кавказ в плане среднесрочной политики в рамках обобщенного региона Черного море – Кавказ, что, по замыслам Анкары, позволяет проводить многосложную политику не только в рамках неких локальных задач, но и в связи с политическими отношениями с Россией, США и НАТО.

В отношении стран Южного Кавказа Турция рассматривает следующие задачи: превращение Азербайджана в «автономного» игрока, в том числе в части военных игр, чтобы повысить свою политическую маневренность. В отношении Грузии будут продолжаться попытки абсорбции страны в экономические и политические планы, с учетом проблем грузинских регионов, проведения отдельной политики в отношении Абхазии.

Армения остается крупной международной проблемой для Турции, которая не надеется даже на частичное решение проблем в отношении с ней и будет стремиться добиться международной блокады и изоляции Армении - как фактора склонения ее к соглашательской политике, в том числе, при помощи и заинтересованности России.

При этом, все более выявляется стремление Турции рассматривать Южный Кавказ как часть Ближнего Востока, и понимание России, что определение Южного Кавказа как части ближневосточного региона так или иные приведет к обособлению кавказского региона от сферы влияния России.

США и европеские страны всегда предпочитали видеть Южный Кавказ как часть Европы, а Турцию – часть Ближнего Востока. Но это не сближает и только более отдаляет позиции России и США.

Нельзя сказать, что нынешняя политика Турции на Балканах и в Южном Кавказе осуществляется во вполне благоприятных условиях. Турецкая правящая элита заметно растеряна и не проявляет изобретательности в выдвижении новых идей, но нужно принять во внимание, что нынешние этапы ее внешней политики давно разработаны, в качестве как подчиненных, так и приоритетных, в зависимости от сценария и сюжетов.

Турция во многом находится на «автопилоте» и выжидает более благоприятной ситуации для реализации своих намерений. Главной задачей Турции и России на Ближнем Востоке является приближение к позиции США, не смотря ни на что.

Но в этой связи выясняется, что в более ущербном положении оказывается Россия. Турция и Израиль всегда готовы «сдать» интересы России, предпочитая обнаружить свои интересы.