Серж Саркисян «сбросил» Хачатурова

Итак, представителя Армении назначили генсеком ОДКБ. Им стал Юрий Хачатуров, который был начальником Генштаба ВС Армении, а полгода назад был назначен секретарем Совета нацбезопасности.

Вопрос о назначении по ротации на должности генсека ОДКБ представителя Армении обсуждается с 2015 года. Назначение неоднократно откладывалось – то говорили, что нет консенсуса по поводу назначения представителя Армении, то заявляли, что кому-то не нравится конкретный кандидат от Армении.

Кого Армения выдвигала, не совсем ясно. В сентябре 2016 года в прессе появилась информация, что Серж Саркисян продвигает на эту должность министра обороны Сейрана Оганяна. Оганян не подтвердил, получил ли он такое предложение, но после парада 21 сентября заявил, что даже если такое предложение поступит, он не возглавит международную структуру.

Сейран Оганян и Юрий Хачатуров ушли из армии одновременно. Есть мнение, что Серж Саркисян таким образом разрубил узел противоречий между ними. Хотя не исключается, что причиной были не противоречия, а Апрельская война. После войны Серж Саркисян уволил целый ряд высокопоставленных военных, а затем, в контексте смены правительства, уволил и министра вместе с начальником Генштаба.

Во время встреч в ходе парламентских выборов Сейран Оганян заявил, что он не был согласен с увольнениями, как и с тем, чтобы ответственность за Апрельскую войну возлагалась только на армию.

Что касается Хачатурова, то в прессе появилась информация, что когда 2 апреля 2016 года Хачатурову доложили о наступлении, он не перестал играть в бильярд и сказал, что это обычные происки азербайджанцев.

Правда ли это или нет, сложно сказать, зато есть официальная информация о другом фрагменте. Война официально прекратилась после встречи в Москве глав Генштабов России, Армении и Азербайджана. Причем, информации о том, что Хачатуров летит в Москву, не было. Не известно также, где и когда состоялась встреча.

Тем более, что соглашение было достигнуто в момент, когда армянские силы собирались перейти в контрнаступление, уже вернув утерянные позиции и нанеся большой урон противнику. Алиев даже заявил, что готов прекратить огонь, если будет гарантировано, что армянская сторона не продвинется вперед. Российский военный эксперт Владимир Евсеев потом подтвердил, что соглашение пресекло контрнаступление армян.

Через пару месяцев Серж Саркисян сделал странное заявление о соглашении и встрече. Он сказал, что не знает «о чем именно там говорили…». Если уж верховный главнокомандующий не знает, о чем договаривается начальник его генштаба в самый разгар войны, то кто может об этом знать?

Судя по всему, Серж Саркисян выразил тем самым свое недоверие Хачатурову, и именно поэтому он его отстранил от армии.

В результате Хачатуров оказался на должности секретаря СНБ, что, наверное, было просто временным «убежищем» до назначения на должность генсека ОДКБ и тем самым его «сброса».

На эту должность назначен представитель Армении, но эта должность не принадлежит Армении. Об этом заявил и вице-спикер армянского парламента Эдуард Шармазанов. Хачатурова, по сути, отправили физически туда, где он всегда был мысленно.