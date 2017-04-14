Экстренная встреча в Москве: судьба Асада предрешена?

14 апреля в Москве состоится встреча глав МИД России, Сирии и Ирана. Ключевым в этой встрече является то, что она состоится через день после визита в Москву госсекретаря США Рекса Тиллерсона и его встречи с главой МИД Сергеем Лавровым и президентом Путиным.

Визит Тиллерсона состоялся сразу после того, как США нанесли ракетный удар по силам ВВС Сирии, обвинив правительство в Дамаске в химической атаке в Идлибе. Россия восприняла это довольно жесткой риторикой и явной нервозностью. Именно в такой нервозной обстановке и состоялся визит Тиллерсона.

Визит Тиллерсона в Москву был удачным для США и союзников, рассказал президент США Дональд Трамп на встрече с генсеком НАТО Йеном Столтенбергом. До этого союзников США по НАТО Путин назвал «китайскими болванчиками», которые кивают на все решения США, в том числе, по части Сирии.

Раз визит Тиллерсона удачен для США и НАТО, значит, он неудачен для России и ее союзников. Может, поэтому Москва зовет на встречу министров иностранных дел Сирии и Ирана – чтобы сообщить им пренеприятнейшее известие?

Видимо, США предъявили ультиматум России – если не будет конкретных договоренностей по судьбе Асада, США приступают к военным действиям. Ракетный обстрел аэродрома в Сирии показал, что Трамп готов к любым шагам.

В ходе визита Тиллерсона в Москву глава МИД России Лавров заявил, что «ему не известны примеры того, чтобы после устранения диктатора все шло как по маслу». Фактически, Лавров косвенно признал Асада диктатором, просто России нужно придумать такой процесс его отстранения, чтобы это не сказалось на имидже Москвы.

Дело в том, что Россия установила в Сирии довольно высокую планку, для удержания которой у нее нет ни военно-политического, ни экономического ресурса. Вместе с тем, сложилась ситуация, при которой не ясно, зависит ли Путин от Асада или Асад от Путина.

В деле сдачи союзников России, конечно, опыта не занимать, но вопрос в том, что Путин уже представил своему обществу войну в Сирии как «победоносную», и даже в случае согласия с отстранением Асада Путину нужно время, чтобы убедить свое общество в том, что сдать Асада не означает сдать победу.

Тиллерсон в Москве заявил, что вопрос Асада предрешен, и нужно только время для завершения процесса.

Понятно, что дело не в Асаде, а в новом статус-кво в Сирии. На деле установить такой статус-кво без проигравшей стороны невозможно. Самой удобной для проигрыша стороной является Асад, просто Путину дают время для того, чтобы убедить общество в том, что поражение Асада не означает поражения России.

Не исключается, что Путин попытается выиграть это время и сдержать удар. В сирийском вопросе он не впервые оказывается в такой ситуации.

Просто США нанесли ракетный удар впервые.