И ты, Додон?..

Находящийся с рабочим визитом в Бишкеке Серж Саркисян встретился 14 апреля с президентом Молодовы Игорем Додоном, который решил принять участие в саммите стран-членов ЕАЭС. В повестке заседания – предоставление Молдове статуса наблюдателя в ЕАЭС.

Додон решил интегрироваться в ЕАЭС, и его «самовольное» решение вызвало немалый шум в самой Молдове. Дело в том, что он не обладал правом принимать подобные решения, поскольку Молдова – страна парламентская, и у президента нет подобных полномочий. Правительство и премьер-министр Молдовы против такого решения, и не известно, в каком направлении будут развиваться события.

В 2014 году Молдова подписала соглашение об Ассоциации с ЕС, и нынешнее поведение Додона может привести к проблемам на пути евроинтеграции страны.

Это, конечно, дело молдован, но с Арменией, оказывается, тоже выходит заковырка. Президент Молдовы заявил, что готов стать мостом между ЕАЭС и ЕС. На эту роль претендуют и власти Армении, которые провозгласили политику «и-и», пытаясь тем самым смягчить реакцию после 3 сентября.

Армения так и не стала мостом и не могла им стать, по целому ряду объективных и субъективных причин.

В отличие от Армении, у Молдовы в этом смысле гораздо больше шансов. Во-первых, у Молдовы подписанное соглашение об Ассоциации с ЕС, кроме того, у нее есть общая граница с ЕС. Тем самым единственное оправдание Армении по поводу вступления в ЕАЭС вмиг испарилось.

Игорь Додон и Серж Саркисян обсудили повестку армяно-молдовского сотрудничества. Возможно, в лице Додона Серж Саркисян нашел «коллегу».

Не исключается, однако, что Саркисян выразил недовольство – Додон, как же так, ведь ты разрушил мой мост.