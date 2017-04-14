Новая политика Турции на Южном Кавказе

Отношения между США и Турцией вступили в новый режим и подразумевают новые правила, и Турция должна придерживаться позиции невмешательства в политические и вооруженные конфликты в Южном Кавказе, не претендовать на роль «дирижера» в регионе, не пытаться играть роль ближайшего союзника и партнера Азербайджана и не принимать участие в урегулировании конфликтов на основе неких альтернативных схем.

Турция должна пытаться урегулировать отношения с Арменией и продолжить предыдущий процесс отношений. Вместе с тем, замечен аспект, который привлекает внимание – американцы одобряют вмешательство Турции в Абхазию, усиление ее позиций в этом регионе. Но Турция должна забыть о вмешательстве в карабахскую проблему.

Создается впечатление, что регион Южного Кавказа является одним из тех направлений, где договоренности между США и Турцией отличаются весьма выпукло, и, рассматривая этот регион, можно соотнести интересы США и Турции по региональной политике, в принципе.

Ранее предполагалось, что регионы, окружающие Турцию, настолько различны по своим проблемам и значимости, что в одних между США и Турцией могут быть договоренности, а по другим нет, или же договоренности по различным регионам имеют различный характер.

По материалам, собранным в Бейруте, вряд ли допустимо определенно сделать такой вывод, но именно специалисты по Ближнему Востоку настроены оценить «новые отношения» между США и Турцией как хотя и незавершенные, но универсальные, то есть, по их мнению, достигнуты договоренности по всему кругу региональных вопросов.

Между Турцией и США достигнуты весьма принципиальные договоренности, преодолены многие проблемы, но это не означает, что отношения полностью урегулированы. США и Турция, тем не менее, не спешат вполне урегулировать все проблемы, так как это подразумевает не только позитивные моменты, но и усиливают некоторые обязательства.

Турция участвует в развитии системы ПРО, в обеспечении военно-морских портов и аэродромов для выполнения новых задач в регионе Ближнего Востока. США оказывают Турции всестороннюю помощь и поддержку по вопросам поставок военной техники, в модернизации военно-морского флота, военно-воздушных сил, системы ПВО, оснащении современной техникой подразделений специального назначения турецкой армии.

Особое место в отношениях США и Турции занимают задачи гашения курдского национального движения. По мнению экспертов, от позиции США по данной проблеме во многом зависят турецко-американские отношения. США и Турция договорились, что американцы окажут всестороннюю помощь Турции в подавлении курдского национального движения, но только в рамках границ Турции.

Вместе с тем, Турция не может претендовать на какие-либо серьезные политические позиции в Иракском Курдистане. Данная договоренность стала базовым условием договоренностей между Турцией и США по другим вопросам.

Балканы - второстепенное направление, но и здесь американцы настаивают на ограничении влияния Турции в преимущественно мусульманских государствах - Боснии и Албании, предлагая им некую модель «умеренного политического ислама».

CША согласились, что они ранее проводили неверную политику в части ограничения роли Турции в Центральной Азии, и более не станут чинить препятствия, напротив, готовы поддержать усилия Турции в усилении ее влияния в этом регионе.

Вместе с тем, данное влияние должно быть направленно против усиления влияния Китая и России, но не должно быть претензий на решение стратегических и оборонных задач.

В целом, Южный Кавказ и Центральная Азия являются зоной стратегических интересов США, и здесь не должно возникать неожиданных процессов, инициированных со стороны их союзника – Турции.