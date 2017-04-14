Ответ Карена Карапетяна Сержу Саркисяну

Многие могли заметить, что после выборов на заседаниях правительства Карен Карапетян стал применять более «милитаристскую» риторику.

Например, на заседании 6 апреля он объявил о введении «чрезвычайного режима», который предполагает 12-часовой рабочий день для министров, без выходных. У многих такое заявление вызвало недоумение – сколько же часов работали министры при такой разрухе в экономике?

На вчерашнем заседании премьер сделал еще одно «милитаристкое» заявление. Он призвал к «громыхающим» реформам и созданию спецназа в сельском хозяйстве, так и не объяснив, чем будет заниматься этот спецназ.

РПА приняла участие в парламентских выборах с лозунгом «Прогресс и безопасность». Безопасность подчинена Сержу Саркисяну, а прогресс – Карену Карапетяну. В нынешних условиях внутривластной перегруппировки многие задаются вопросом, сработаются ли друг с другом прогресс и безопасность, или будут противостоять? Что чем обусловлено?

Серж Саркисян в своих предвыборных и поствыборных речах назвал прогресс зависящим от безопасности, да и в общественных воззрениях безопасность, вроде, выглядит приоритетнее прогресса.

На этом фоне милитаристская риторика Карена Карапетяна выглядит симптоматично. Он пытается внести в этот тренд и прогресс, вернее, вывести его на первый план.

И безопасность, и прогресс переживают сейчас, мягко говоря, не лучшие времена, а если они еще становятся базой для интриг и перегрупировок, то о прогрессе говорить не приходится вовсе.

Тем более, в стране, которая берет на себя специфичную политико-экономическую роль. Но это уже тема для другого разговора. Отметим лишь, что такая роль присуща утерявшим суверенитет странам.