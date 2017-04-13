Ультиматум Путина: что ответит Армения

Серж Саркисян отправился в Бишкек на неофициальную встречу глав ОДКБ и ЕАЭС. Это можно было бы назвать очередной «сходкой» пророссийских блоков, если бы ни одно обстоятельство – резкое изменение ситуации в Сирии после американских ракетных ударов.

США ударили по сирийской правительственной авиабазе, обвинив Асада в применении химического оружия. Многие расценили это как удар по России, которая патронирует Асада. После этого Госсекретарь США Тиллерсон, фактически, выдвинул России ультиматум, заявив, что Россия должна выбирать, с кем она.

Ответ Путина на «ультиматум» был симптоматичным. Он заявил, что они готовы противиться всему миру, и он не позволит цветных революций в странах ЕАЭС и ОДКБ, а силы КСОР ОДКБ действуют вполне эффективно. Эти силы, кстати, для того и создавались, чтобы сохранять «конституционный порядок» в странах-членах.

В свою очередь, известный российский телеведущий Владимир Соловьев заявил после встречи с Алиевым, что России остается разве что «замкнуться» в евразийском пространстве, и именно в этом контексте он рассматривает вероятное присоединение Азербайджана к ЕАЭС. Он сказал, что МИД России распространит по этому поводу заявление, и он не хочет забегать вперед. После этого заявления многие заговорили о вероятности «воссоздания СССР».

Россию изолировали со всех сторон, и последние события в Сирии в какой-то мере замкнули эту изоляцию. Последний «удар» нанес Китай, который воздержался при голосовании за сирийскую резолюцию, «выбрав» таким образом Запад.

И на этом фоне в Кыргызстане происходит саммит ОДКБ и ЕАЭС. Неофициальный формат позволит поговорить о проблемах более раскрепощенно, и, судя по всему, Путин выдвинет свой «ультиматум» - с ним они или нет. Тем более, что Казахстан также воздержался при голосовании в Совбезе ООН.