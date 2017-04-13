Серж Саркисян делится частью с АРФД, чтобы сохранить целое

После заседания ВО РПА Эдуард Шармазанов заявил, что РПА проводит переговоры с АРФД по поводу дальнейшего сотрудничества в правительстве. Он также отметил, что кандидатом в премьер-министры по-прежнему остается Карен Карапетян.

Это не новость, об этом не раз заявляли и Серж Саркисян, и другие, выдвигая в качестве условия победу РПА на парламентских выборах.

РПА выиграла выборы. Но дело не в нынешней ситуации, а в том, что будет после 2018 года, когда Серж Саркисян покинет пост президента. Переговоры с АРФД также нацелены на 2018 год, когда Армения в полной мере перейдет к парламентскому правлению.

РПА получила на выборах большинство и не нуждается в коалиции. РПА может сформировать правительство самостоятельно. Но почему-то ведет переговоры с АРФД о сотрудничестве. Почему?

АРФД – единственная политическая сила, которая на уровне одного из своих лидеров, конкретно, Армена Рустамяна, заявила, что не имеет ничего против будущего премьерства Сержа Саркисяна.

Во-вторых, АРФД – «чужеродный» орган в системе власти, который дает Сержу Саркисяну свободу действий. Например, в свое время АРФД была включена в правительство Овика Абрамяна, несмотря на его явное недовольство и сопротивление. Посредством АРФД были связаны руки Абрамяна как в смысле формирования «своего» правительства, так и свободы политических шагов. Это потом «упростило» и отставку Овика Абрамяна.

Нынешний премьер Карен Карапетян также явно против присутствия АРФД в правительстве, и это было видно по его отношению к министрам-дашнакам. АРФД в правительстве Карапетяна будет иметь те же функции, что и во времена Абрамяна.

Следующее обстоятельство – сама РПА, которая не является партией в классическом представлении, а представляет собой конструкцию различных группировок со своими мотивациями и интересами. Сотрудничество с АРФД позволяет Сержу Саркисяну сохранять контроль над РПА в контексте его собственных политических задач.

Голосование 2 апреля продемонстрировало, что Серж Саркисян провел ювелирную работу по формированию выгодной для себя структуры власти и статус-кво. В парламент прошли 4 политические силы: с помощью большинства РПА будет осуществляться процесс формирования власти, посредством блоков Царукяна и Елк «покрываться» недовольство и претензии широких народных масс, а АРФД будет выполнять роль «санитара».

В свою очередь, в результате всего этого премьер-министр Карен Карапетян также окажется в полной зависимости от Сержа Саркисяна.

Новый раунд сотрудничества Сержа Саркисяна с АРФД стартовал после того, как партия вышла из «квартета», намеревашегося осуществить «буржуазно-демократическую» революцию. Причем, можно было заметить интересную закономерность: АРФД выражала мнение по какому-то поводу, и тут же Серж Саркисян исполнял то, о чем было заявлено. Таким образом АРФД обрела значимый вес в политико-экономической системе, став одним из «говорящих», но оставаясь вне системы, что только повышало ее значимость.

Серж Саркисян делится с АРФД частью власти, чтобы сохранить целое. Таким образом, Серж Саркисян и АРФД, или же Саркисян посредством АРФД, приступили к новому раунду формирования власти и нового статус-кво.