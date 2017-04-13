Новая геополитическая ситуация на Ближнем Востоке

За последние 20 лет, практически, все арабские государства приняли политическую эгиду США как наиболее понятного и единственного в настоящее время гаранта безопасности и ведущего внешнеполитического и военного партнера.

Данная ситуация – результат длительного развертывания стратегии США, к разработке и реализации которой причастны четыре или пять последних администраций США. На протяжении последних 20 лет США решили несколько важнейших задач, что привело арабские государства к пониманию отсутствия альтернативы в политическом и социальном развитии, кроме как тесное сотрудничество с США.

Администрация Дж.Буша-младшего, несмотря на тесное сотрудничество с Израилем и еврейскими кругами в США, заложила основы «новой» политики в отношении арабо-израильского конфликта. Гарантируя безопасность и военно-техническое превосходство Израиля, США в определенном смысле дистанцировались от данной проблемы, снизив свою активность по этому поводу беспрецедентным образом. Именно при администрации Дж.Буша американцы дали понять, что Израилю рано или поздно придется смириться с созданием палестинского арабского государства.

Администрация Б.Обамы, несмотря на давние и тесные связи семьи Клинтон с Израилем и еврейскими кругами в США, приняла решение, продолжая придерживаться некоторых принципов и подходов администрации Дж.Буша, все более решительно выступать против политики Израиля в отношении палестинских земель и строительства поселений на Западном берегу. Арабские политики различных стран не могли не заметить этих тенденций в политике США и восприняли это как единственный путь к решению палестинской проблемы и других проблем, связанных с Израилем.

США сумели заручиться безусловной поддержкой арабских государств, в том числе и на уровне Лиги арабских государств, при подготовке и проведении войн против Ирака в 1991 году и 2003 годах, а также за относительно короткий период убедили арабские страны проявить солидарность в блокировании «Аль-Кайды», насколько это было возможно, при определенных интересах США, Саудовской Аравии и других арабских государств.

США стали партнером, практически, всех арабских государств во время проведения операций по устранению правящих режимов М.Каддафи и Б.Асада. Важным фактором усиления влияния США в арабском мире стала позиция и политика Вашингтона в отношении Ирана. В не меньшей степени данное влияние связанно также с усилиями США по недопущению экспансии Турции в направлении Ближнего Востока. Одновременно, США стали «монопольным» партнером арабских нефтеэкспортирующих государств в части глобальной нефтяной политики.

Устранение «антизападнических» правящих режимов в Ираке, Ливии и Сирии привело к активизации и усилению политики Франции и Великобритании на Ближнем Востоке, исходя из их геополитических и геоэкономических интересов. Германия пытается не проявлять политическую активность в регионе, довольствуясь экономическими планами, но, так или иначе, Европейский Союз пытается занять в регионе более заметные позиции, чему стали помехой экономические проблемы.

Франция и Великобритания создали военный альянс, который проявил себя во время событий в Ливии и пытается стать фактором в процессах, происходящих в Сирии. После длительного высиживания ситуации в США приняли решение вытеснить Россию из региона и нивелировать режим Б.Асада. Сами американцы признают, что свержение Б.Асада - это трудная задача, но принято то, что дальнейшее затягивание времени приведет к худшим результатам.

Турция и Иран ведут жесткую конкурентную борьбу за влияние в арабском мире, при этом Турция находится в довольно сложной игре, где участвуют все мировые центры силы. Иран пока продолжает сохранять более предпочтительные позиции, опираясь на шиитские страны и общины, которые находятся в изоляции и под давлением со стороны арабских суннитских государств и отчасти со стороны Западного сообщества.

Арабские государства, в особенности, страны Персидского залива испытывают опасения и угрозы со стороны Ирана и готовы на любое сотрудничество с США (и в определенных условиях даже с Израилем) по этому поводу.

Внешнеполитическая доктрина Турции, направленная на усиление ее влияния и присутствия в регионах и, прежде всего, на Ближнем Востоке, оказалась проваленной в результате политики США и ведущих арабских государств, которые в достаточной мере консолидировали свои возможности. Турция оказалась блокированной и изолированной в мире и в регионах и в настоящее время столкнулась с проблемой формирования мощного «барьера» вдоль всей ее южной границы, то есть, с Ираком и Сирией.

Россия утратила, по существу, все свои геополитические и экономические позиции в арабских странах, но вполне возможно ожидать некоторые успехи в ближайшем будущем, в связи с тем, что арабские государства заинтересованы в определенной диверсификации своей внешней политики.

Вместе с тем, вряд ли Россия могла бы надеяться на создание отношений стратегического характера с арабскими странами. Могут возникнуть взаимные интересы и, одновременно, противоречия с арабскими странами по поводу энергетических и энерго-коммуникационных проблем.

Китай давно приступил к обретению новых позиций на Ближнем Востоке, но не торопится вмешиваться непосредственным образом в политические процессы и в конфликты в регионе. Актуальной задачей Китая на Ближнем Востоке является недопущение установления полной монополии США и Запада в регионе, создание предпосылок для более ощутимого внедрения и создание в регионе новых позиций. Одновременно, одной из важных геополитических задач США является проведение политики «сдерживания» экспансии Китая, прежде всего, в направлении Ближнего Востока.

Арабские революции, по существу, стали результатом широких социальных и экономических процессов, которым способствовала политика глобализации, выдвижение Западным сообществом «новых» социальных и политических моделей. Как бы ни были данные революции связаны с усилением политического ислама, конкретных исламских ассоциаций и групп, они стали результатом модернизации и «вторичной» вестернизации арабских стран.

Арабская политическая элита, представленная разнообразными группами и течениями, так или иначе, имеет векторы модерна и, возможно, постмодерна, что приводит к их интеграции с западными элитами. Пока все еще нет достаточных оснований утверждать, но данные революции стали также реакцией на усиление позиций радикального ислама, что совершенно неприемлемо для большей части социальных групп арабского общества.

Конфликты правительства «умеренного ислама» в Египте с радикальными исламистами на Синае как ничто другое иллюстрируют противоречия в исламских политических движениях. Глобальная исламская ассоциация «Братья-мусульмане» сотрудничала с США вовсе не только по конъюнктурным соображениям, а скорее, исходя из стратегических соображений, так как отражала интересы буржуазного среднего класса и кругов крупных предпринимателей, а вовсе не маргинальных слоев общества.

За последние 10 лет Ближний Восток изменился до неузнаваемости. Арабские государства отмежевались от радикальных кругов, и даже саудовцы предпочитают оставаться в стороне от данных событий, хотя ранее именно они пытались быть лидерами любого исламского движения в любом регионе.

В наиболее безопасном положении оказался Иран, в наихудшем положении – Турция. Суннитские государства оказались не способными противостоять радикализму, а шиитские страны и общины стали лидировать во многих случаях.

Так или иначе, формируется курдское государство, что привнесет кардинальные изменения в геополитическую ситуацию в регионе. Эта угроза не сумела объединить Турцию и арабские государства. Арабские государства, прежде всего, Ирак поняли, что придется признать данное государство, и в тех границах, которые изберут курды.

Иран относиться к курдской проблеме более спокойно и ожидает появления нового, крупного государства на севере Месопотамии. Турция готовится к большой войне с курдами, и это обстоятельство приведет к возникновению конфронтации между Турцией и Ираном.

Арабские страны будут только наблюдать за этими событиями. Израиль предпочтет стать арбитром между турками и курдами, но из этого ничего не получится. Израиль заработает на поставках вооружений, но не сумеет играть некую арбитражную роль.

В данном случае становится понятным, что Россия будет исключена из игры на Ближнем Востоке и с большой радостью уйдет из региона навсегда.