А если и Путин проголосует «нет» по Турции?

Вчера вечером из России пришло маленькое «сообщение». Маленькое-премаленькое… Что это было, даже точно неясно. Новость, предположение, комментарий? Я содрогнулся. Мне стало не по себе. Я сделал то, что не так часто делаю. Я несколько раз поделился в соцсетях этим сообщением, пытаясь скрыть свои чувства. Были те, кто им заинтересовался, задавал вопросы, комментировал, делился, «опровергал», возмущался в духе «не поднимай шум». В последующие часы это сообщение появилось на нескольких интернет-сайтах. Многие сайты и телеканалы, насколько я смог отследить, не заметили эту новость (или заметили, но не придали значения). В какой мере эта тема имеет место в сегодняшних газетах, но не думаю, что на нее обратят должное внимание. Однако вопрос важен. Крайне важен. Потому что, возможно, мы на пороге большого кризиса в отношениях с Россией. *** Наше руководство и дипломатия зачастую не могут понять исходящие от Москвы сигналы, а, понимая, к сожалению, не прислушиваются к тем, кто говорит «что-то негативное».Как тот, кто знает Москву не одно десятилетие, я хочу еще раз предупредить: русские очень любят давать «тонкие сигналы». И не говорят и не делают ничего просто так, лишь бы что-то сказать или сделать. После каждого их шага иногда сразу, а иногда несколько позже обязательно следует второй шаг. Даже если вы в полной мере не поняли, не придали значения, забыли заявления Кремля после 24 ноября 2015 года, «случайный» удар по турецким объектам, когда в ходе сотрудничества в Сирии Анкара стала своенравничать, эмблемы Партии «Демократический союз» (PYD) на руках российских военных, эти сигналы были даны. Будет продолжение… Я пишу это не для того, чтобы выразить восхищение и похвалу российской политике. Я пишу для того, чтобы вы знали и приняли это к сведению. Российская дипломатия не опирается на героизм, эмоции, импульсивные действия. С советских времен она строится на долгосрочной, спокойной, но решительной стратегии. Поэтому отвлекитесь на мгновение от очарования вашего собственного голоса и послушайте, что в этих сигналах говорят вам на русском языке. Послушайте и услышьте, что в них: предложение или угроза на завтра… *** Маленькое-премаленькое сообщение, которое вчера вечером пришло из Москвы, было передано агентством «ТАСС». Затем оно разошлось по другим агентствам и источникам. В сообщении говорилось: «По информации одного источника, чартерные полеты из России в Турцию могут быть приостановлены». Якобы Росавиация разослала российским авиакомпаниям такое предупреждение. Источник неизвестен, уверенности нет, что-то вроде предположения, а может быть и слухи… Нет, все совсем не так! Хотя официальные представители российской туристической сферы не сделали соответствующих заявлений, некоторые игроки туристического рынка подтвердили, что получили это предупреждение. Затем возникло еще несколько новостей. Правда, ложь, абсурд, преувеличение? Например, «российские официальные лица, опасаясь беспорядков после референдума в Турции, как при попытке переворота 15 июля», думают о безопасности своих граждан (эту фразу я встретил в сообщении, которое тоже содержит ошибки, на страницах агентства «Интерфакс»). Этого не может быть? Чартерные рейсы из России в Турцию не могут быть остановлены? Мы же помирились с русскими? Или нет? Разве еще после московского саммита 10 марта Путин не сам лично похвалил организацию отдыха в Турции? Разве на той же пресс-конференции Путин не объявил об успокаивающих нас решениях «по поводу виз и разрешений на работу в отношении турецких компаний и турецких рабочих» и не сказал, что «скоро» все это будет осуществлено на практике? Было ли это претворено в жизнь? Нет. *** Расширим вопрос: в рамках «процесса примирения», начавшегося спустя семь-восемь месяцев, прошедших после страшной ошибки Турции со сбитым российским самолетом, и «нормализации отношений», начиная с саммита в Санкт-Петербурге 9 августа 2016 года, произошел ли какой-либо серьезный прогресс, за исключением военного сотрудничества в Сирии и двух крупных российских энергетических проектов? В чрезвычайно обширном спектре отношений, от безвизового режима до торговли, строительства, таможни, культурных связей, была ли достигнута важная ступень? Нет! Только в туризме началось «обнадеживающее оживление». А турецкий сектор туризма, в котором поселилась эта надежда, разве не рассчитывает на три, четыре и даже пять миллионов российских туристов (особенно в связи с пониманием того факта, что европейские туристы больше не наводнят нашу страну, как раньше)? Разве мы не готовы принимать русских без загранпаспортов? Только бы приезжали… Русские тоже, по правде говоря, готовы приехать. Но… Для приезда российских туристов у Турции и России должны быть хорошие политические, военные отношения. И точка! Во вчерашнем крохотном сообщении говорилось: «Чартерные полеты из России в Турцию могут быть приостановлены». Если это произойдет, это будет катастрофой для нас, для турецкого туризма! Это будет означать, что российские туристы не смогут приехать в Турцию, хотя и хотят приехать! Почему? Что происходит? ** К сожалению, 24 ноября 2015 года турецко-российские отношения разрушились и теперь, что бы ни говорилось, никак не налаживаются. Все упирается в Сирию… В Сирии несколько месяцев так или иначе наблюдалось сотрудничество (с некоторых точек зрения даже успешное и в целом полезное для Турции). Затем проблемы участились. Россию обеспокоило, что Турция ведет себя так, словно вовсе не собирается выходить из Сирии, и действует по своему усмотрению. Своими сигналами Россия дала понять, что желает вывода ВС Турции из Сирии. Но у Анкары была необыкновенная уверенность в себе, и никто не мог ее остановить. А еще у Анкары была склонность к такому хитрому маневру, как «продвинуться вперед с помощью Вашингтона там, где невозможно договориться с Москвой». С помощью тех самых американцев, которые (припоминаете?) защищают курдов (как русские), не выдают Гюлена, да еще и посадили в тюрьму Зарраба (). Турция вошла в Сирию благодаря разрешению России и на протяжении семи месяцев в целом действовала в координации с ней. В результате, хотя Анкара объявила о завершении операции «Щит Евфрата», она не смогла скрыть желания начать новые операции, даже если Москва не захочет этого. *** Ракетные залпы администрации Вашингтона по Сирии стали важным актом. Не только в силу части, связанной с «Томагавками», но и реакций, которые были продемонстрированы. Самым ярым сторонником атаки США было руководство Турции. Делая заявления, оно не думало ни об отношениях с Россией, ни об астанинском процессе. Более того, президент Эрдоган, который всего несколько дней назад звонил Путину, употребил следующие слова: «Я говорил с г-ном Путиным, однако если он все еще не понимает, "стоит ли за всем этим Асад или не стоит", если он не понимает два дня, три дня, то нас это огорчает». Турция явно производит впечатление, что она начинает отказываться от сотрудничества с Россией. На повестке дня вдруг снова возникла цель «свергнуть Асада», которая какое-то время назад была заброшена. Анкара словно не думает не только о своем положении в Сирии, но и о риске, которому она подвергает весь спектр отношений с Россией. «Так или иначе мы же помирились? Все наладится само собой». Неужели? А вот и нет!.. «Чартерные полеты из России в Турцию могут быть приостановлены», — говорится во вчерашнем сообщении. Это значит, что туризм может снова встать (как после 24 ноября). Россия любит давать тонкие сигналы. А остальное — дело того, кто хочет или не хочет понимать эти сигналы. Обратим внимание на момент, на который приходятся эти события. Турецкое руководство не поняло, что если просто говорить «мы помирились», то отношения еще долго не вернутся на прежний уровень (место, где об этом говорилось больше всего, полагаю, эта колонка). После долгого «терпения» Анкара, сделав «ответный ход» в качестве реакции на то, что русские не покупают наши помидоры, предприняло шаги, препятствующие экспорту российской пшеницы в нашу страну (чем, правда, навредила не только русским, но и нашим экспортерам, но это отдельный вопрос). Из Москвы пришли резкие заявления. Наши отделались фразами вроде: «Если Россия — крупное государство, Турция — тоже крупное государство. Око за око, зуб за зуб!» Затем еще и изменения в Сирии… «Если Путин все еще не понимает» и прочее… «Чартерные рейсы из России в Турцию могут быть приостановлены», — говорилось во вчерашнем сообщении. Москва таким образом сделала шаг. Сейчас молчит. Наблюдает за Анкарой. Ждет шагов турецкой стороны. Если Анкара не сделает шаги или «ожидаемые шаги»… Москва сделает второй шаг. Чартерные рейсы из России в Турцию действительно могут быть остановлены. Могут последовать и другие шаги. Если отношения, разрушающиеся в Сирии, не восстановятся, то скоро мы можем оказаться в условиях нового большого кризиса в отношениях с Россией. Россия сделала первый шаг, сейчас ждет. Сколько она будет ждать? Пока не пройдет референдум? Или?.. Если заявление «о приостановке чартерных рейсов из России в Турцию» будет сделано до референдума… Это, с одной стороны, может завести отношения в тупик… С другой — может подразумевать «веский голос "нет"», который один иностранец, не имеющий права воспользоваться своим голосом на референдуме, «дорогой друг Владимир», пустит в ход прямо перед референдумом.