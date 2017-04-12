Будущее американо-российских отношений и Кавказ

Такие образные выражения, как «перезагрузка», не внесли совершенно ничего в понимание некой новой политики США в отношении России. В действительности новой политики США в отношении России не проводится, и нет даже отдаленных представлений о том, каков может быть формат новых отношений, каковы должны быть идеология и конкретные задачи на отдельных направлениях международной политики.

Администрация Б.Обамы стремилась решить проблемы стратегических вооружений, потому что на основе ядерного противостояния и строятся отношения между США и Россией, от чего зависит, прежде всего, безопасность США.

Наряду с этим глобальным вопросом, американская администрация пыталась осуществить иные, тактические, но достаточно важные задачи по вовлечению России в решение проблем глобальной безопасности, прежде всего, в Афганистане. Эта политика была поддержана многими политическими группами и политологами США, нашла понимание у более-менее широких кругов истеблишмента.

Между тем, ни одна проблема отношений с Россией не была решена в полной мере, так как республиканская оппозиция выступала с острой критикой и категорической риторикой.

Россия демонстрировала готовность к солидарности с США и Европой по проблемам не только Ирана, но и Китая, с которым Москва долгое время связывала многие надежды на приобретение новых международных позиций при помощи мощного партнера. Европейцы восприняли это как должное, с надеждами на более тесное сотрудничество с Россией, но американцы расценили это только как попытку русских занять прочное место на европейской арене и в рамках Западного сообщества, в целом, не изменив свои приоритеты в региональной политике.

Таким образом, даже в период столь умеренного отношения американской администрации к России проблемы сохранялись, и в Вашингтоне формировался новый «трамплин» для броска в направлении Евразии, что предполагало продолжение политики вытеснения России в регионах, и, конечно же, в части дистанцирования Европы от России.

Региональная политика - это именно то направление, где вопросы в отношениях между США и Россией не решены и вряд ли будут решены в обозримой перспективе. Рассмотрим, какие региональные проблемы могут встать в американско-российских отношениях и насколько американцы и русские готовы к взаимопониманию и сдерживанию своих амбиций.

Основой внешней политики США являются отношения с Европой и трансатлантические отношения, и американцы и далее будут пытаться сохранить влияние на Европу, привести в более действенное состояние НАТО и исключить попытку европейцев по созданию альтернативных оборонных структур типа Европейских вооруженных сил.

США и Великобритания осуществляли глобальный проект по недопущению создания европейско-евразийского альянса между Францией, Германией и Россией, для чего в Европе инициировались группы государств, призванных к созданию барьера между Западной и Восточной Европой и являющихся партнерами англо-саксонского блока в Европейском Союзе и НАТО.

В Восточной, Центральной и Юго-Восточной Европе предпринимаются усилия по созданию относительно интегрированного пространства с населением более 150 млн. человек, включающего страны, имеющие множество проблем как с Россией, так и с Германией. Целый ряд государств – Украина, Польша, Румыния и Болгария, а также страны Балтии, Молдова и уже и Белоруссия - включаются в блок, призванный дезорганизовать франко-германско-российские планы и проекты в сфере энергетики.

Южный Кавказ также включен в данный проект и играет важную роль в укреплении этого Восточноевропейского блока и вовлечен в соперничество США и России. Вряд ли роль Южного Кавказа в этой европейской игре будет достаточно высока в части военно-операционных планов, но в части энергокоммуникаций роль региона, так или иначе, сохранится, хотя и в ограниченных рамках.

Несмотря на то, что Южный Кавказ играл и будет играть периферийную роль в международной политике, то внимание, которое будет уделяться региону, станет достаточным для государств региона, чтобы играть свои игры и получать политические преимущества.

Европейская политика будет играть определяющую роль в судьбе стран Южного Кавказа в ближней и среднесрочной перспективе, но помимо европейского направления, имеются и другие, которые будут определять судьбу региона.

В администрации Д.Трампа нет предметной заинтересованности в Южном Кавказе. И даже Грузия – Особый партнер США и НАТО - не вызвала чрезмерного интереса американцев. Заинтересованность США в Южном Кавказе может возникнуть в результате радикального изменения геополитических приоритетов. Прежде всего, речь идет об усилении блокирования и изоляции России, отрыв от нее ряда регионов.

Было бы неверным привязывать Турцию и многие турецкие проблемы к европейскому направлению, хотя Турция, несомненно, будет оставаться в орбите европейской политики. И, несмотря на то, что Южный Кавказ вовлечен в комплекс проблем, связанных с Турцией, посредством европейских проблем, но Турция выступает вполне самостоятельным «полюсом» международной политики, и отношения США и России по поводу проблем Турции выступают как региональная проблема, в существенной мере оторванная от Европы.

США поэтапно разрабатывают и формируют доктрину сдерживания Турции и пытаются активнее воспользоваться рядом региональных проблем для блокирования и изоляции Турции. США на одних направлениях активно противостоят экспансии Турции, на других не ограничивают ее устремления, надеясь на столкновение ее интересов с позициями крупных региональных держав, в том числе и России.

США пытаются вовлечь Турцию в политические процессы на Южном Кавказе, или, вернее не сдерживают ее попытки обеспечить свое военно-политическое присутствие в регионе, с целью противопоставления ее России, но вместе с тем, в более принципиальной, стратегической перспективе, стараются выстроить барьеры турецкой политике в регионе.

Выполнение этой задачи подразумевает использование армянского фактора для создания надежного «замка» на пути Турции на Кавказ. Одновременно, США не намерены способствовать сближению Грузии и Азербайджана с Турцией.

В стратегической перспективе (если правильно понимать временные, пространственные и смысловые параметры стратегии) США и Россия, а также ведущие и иные европейские государства придут к общему взаимопониманию турецкой проблемы, так же, как это в настоящее время происходит в отношении Ирана и Китая.

При этом, если Иран рано или поздно будет рассматриваться как наиболее надежный партнер Западного сообщества, то Турция станет угрозой на многие десятилетия, а ее нынешние отношения с Западом вскоре будут дезорганизованы. Но в ближней перспективе США будут стремиться создать если не конфликт, то более-менее конфронтационные отношения между Турцией и Россией.

В наиболее явственном виде это проявится в энергокоммуникационной сфере, но эту политику можно обнаружить на многих направлениях. Политика США и России в отношении Турции заметно отличается от политики европейцев, которых заботит, прежде всего, недопущение Турции в Европейский Союз.

США и Россия пытаются, и для этого есть возможности, вести весьма маневренную и зачастую демагогическую игру в отношении Турции. США и Россия предполагают, что они занимают выгодное и выигрышное положение и могут манипулировать поведением Турции, спекулируя на ее положении, в том числе, имея в виду сложности ее внешней политики в европейском и ближневосточном направлениях.

Имея в виду наличие ряда стратегических задач США и России на пространстве от Балкан до Центральной Азии, можно предположить, что «большая турецкая игра» станет одной из арен, где обе державы будут осуществлять многосложную политику. Южный Кавказ приобрел новую роль в отношениях между США и Россией, то есть, новую значимость в связи с «большой турецкой игрой».