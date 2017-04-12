Атака Трампа на Сирию ошибочна по нескольким причинам

Арут Сасунян

Учредитель и редактор газеты «Калифорния курьер»

Многие американцы и граждане по всему миру с большой обеспокоенностью наблюдали за неуравновешенными и странными идеями Дональда Трампа до выборов и особенно после избрания президентом.

Одно дело – не соглашаться с ним по вопросам внутренней политики, как, например, запрет на въезд мигрантам из ряда мусульманских стран, здравоохранение или возведение стены, другое дело, когда он угрожает другим государствам, таким, как Иран или Северная Корея, еще хуже, когда он отдает приказ ударить ракетами по Сирии…

Какие проблемы может вызвать данное катастрофическое решение? Трамп явно не получил иных познаний по поводу сирийского конфликта, кроме того, что смог извлечь из радикальных публикаций и эфира его любимой телекомпании FOX News.

Трамп заявил, что глубоко потрясен фотографиями детей, пострадавших от химических атак, которые были показаны в эфире того же телеканала. А кто бы выдержал такое? Понятно, что у него случился эмоциональный стресс, который вызвал произвольную реакцию на душещипательные снимки, но она не может заменить собой сбалансированную внешнюю политику и стать причиной запуска 59 ракет Томагавк по сирийской авиабазе без расследования всех деталей и оценки последствий.

К счастью, помощники Трампа предупредили Россию незадолго до атаки, чтобы избежать потерь с российской стороны, что могло бы привести к катастрофическим последствиям для всего мира…

Кроме того, президент Трамп нарушил Конституцию США, поскольку не получил установленную законом санкцию Конгресса для осуществления военной операции против суверенного государства. Трампу не хватило ни мудрости, ни терпения дождаться результатов расследования химической атаки и выяснения виновного в столь чудовищном деянии.

Администрация Трампа обвинила сирийские ВВС в химической атаке близ Идлиба. У властей Сирии и России другая версия по поводу произошедшего. Они утверждают, что Сирия не обладает химическим оружием – все подобные материалы были уничтожены после соглашения 2003 года. Кроме того, Сирия настаивает, что химический взрыв произошел во время атаки ее ВВС на базу сирийских террористов, которые, наверное, хранили в складах опасные вещества. Асаду не имело смысла применять химическое оружие, когда он был на пути к победе, тем самым он рисковал испортить отношения с Западом и вызвать военное вмешательство.

Напомню, что в 2013 году также была совершена химическая атака в окрестностях Дамаска, которая привела к гибели гораздо большего числа людей, чем в Идлибе. Обама тогда был близок к разворачиванию военной операции против Сирии, ошибочно полагая, что правительство Сирии перешло «красную черту». Однако, после того, как стало очевидно, что химическая атака под Дамаском осуществлялась «под другим флагом», что она была организована Турцией и ее террористическими союзниками, чтобы вынудить США к военному вторжению в Сирию, Обама не стал отдавать приказ о запуске ракет. Не стоит также забывать, что в 2003 году американские чиновники также представили миру фальшивые «разведданные», настаивая на том, что Саддам Хусейн обладает оружием массового поражения, тем самым подготовив вторжение в Ирак.

Как это ни странно, но многие члены Республиканской фракции в Конгрессе, которые сейчас приветствуют решение Трампа об атаке на Сирию, в то время критиковали Обаму за подобное намерение. Кроме того, несмотря на то, что в 2013 году в результате химатаки погибло больше людей и детей, Дональд Трамп опубликовал 40 твиттов с призывом к Обаме не атаковать Сирию. Тогда Трампа, видимо, не волновала судьба «красивых сирийских детей»…

И Белый дом, и множество самозванных экспертов на американских каналах, которые за последние 6 лет распространяли явную ложь о ситуации в Сирии, утверждают, что уничтожение химического оружия в Сирии исходит из национальных интересов Соединенных штатов. Они также утверждают, что химическое оружие запрещено международными договорами и его применение является нарушением международного права.

Признавая справедливость этих утверждений, мы не можем не задаться следующими вопросами:

1. Почему не было произведено расследование химической атаки до принятия решения о запуске американских ракет?

2. По какому праву Трамп провозгласил себя судьей международного права и мировым жандармом? Международное право по определению является сферой, которая касается не только США, но и всего мира. Лучшим местом для расследования случаев нарушения международного права и карательных решений является Совет безопасности ООН, а не Белый дом. Кроме того, атака на суверенное государство уже сама по себе является попранием международного права…

3. Разбомбив Сирию и уничтожив ее военно-воздушный флот, Трамп, фактически, поощряет террористов ИГИЛ на новые «подвиги» и расширение сферы деятельности в Сирии и по всему миру, тем более, что они видят, как в применении химического оружия мировое сообщество обвиняет президента Асада и наказывает его. Кроме того, ослабляя и работая на замену Асада, Трамп рискует заложить хаос в регионе – Ираке и Ливане, что приведет к еще большему количеству смертей… Кто придет на смену Асаду и каковы гарантии, что его не заменит ИГИЛ, что может привести не к 80 жертвам, как во время последней химатаки, а к миллионам жертв, в дополнение к полумиллиону погибших в ходе последнего сирийского противостояния. Единственное, чего не хочет сирийский народ – атак и кровопролития. Им нужны дипломатические усилия по поиску мирного урегулирования конфликта.

Все, кто в США и по всему миру беспокоились о том, что Трамп будет принимать непродуманные решения и угрожать международному миру, увы, стали очевидцами первого его подобного решения за первые 100 дней президентства. Теперь все обеспокоены тем, что в ближайшие недели и месяцы могут произойти еще более дестабилизирующие атаки и бряцание оружием в других частях мира. Остается надеяться, что Трамп не планирует вторжение в Сирию и просто сделал это для отвода внимания от многочисленных внутренних проблем…

И, наконец, куда делся девиз Трампа «Америка прежде всего» и «Я президент США, а не всего мира»?