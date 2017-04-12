Блеф или великое противостояние? Премьер переходит в наступление

В повестку заседания правительства 13 апреля включен вопрос о заключении меморандума о взаимопонимании между Клубом армянских инвесторов и правительством, в соответствии с которым Клуб намерен принять участие в стратегических программах правительства и своими инвестициями разделить ответственность за риски, способствовать развитию инфраструктур, диверсифицировать инвестиции и стать катализатором для иностранных инвестиций.

Фактически, меморандум Клуба армянских инвесторов и правительства – это соглашение о создании в Армении «параллельной» или альтернативной экономики.

О создании Клуба было заявлено недавно в Ереване премьер-министром Кареном Карапетяном и российским миллиардером, владельцем группы Ташир Самвелом Карапетяном.

В Клуб вошли несколько десятков российских бизнесменов армянского происхождения во главе с Самвелом Карапетяном. Они заявили о поддержке программ Карена Карапетяна еще в январе, во время его официального визита в Москву. О создании Клуба было заявлено к концу предвыборной кампании, что, безусловно, имело и пиар-цели. Примечательно, что в ответ Гагик Царукян заявил об обещанных ему в случае победы 15 млрд. инвестиций.

Экономика Армении, без сомнений, нуждается в инвестициях, но еще больше в них нуждается Карен Карапетян, который только в этом случае может зафиксировать эффект, изменить ситуацию в экономике, чтобы в 2018 году сохранить за собой пост премьера.

Ситуация примечательная. Для обеспечения эффективности работы Карапетяна нужно две вещи – инвестиции и системные реформы. Они связаны друг с другом и взаимообсуловлены.

Системые реформы означают попрание интересов большинства компонентов нынешней экономической системы, что предполагает сопротивление субъектов. А поскольку именно в их руках находится львиная доля экономики и политической власти, для преодоления этого или хотя бы обеспечения собственной конкурентоспособности необходима «альтернативная» экономка, формирование «параллельной» экономической культуры и отношений, которые обеспечат платформу для системных перемен.

Правда, сложно сказать, в какой мере система, которая должна прийти на смену нынешней, лучше, но в любом случае для изменения системы нужна «параллельная» система и изменение политико-экономического статус-кво.

Клуб армянских инвесторов рассматривается именно в контексте этой цели. И важно знать, какие предложения могут выдвинуть Клуб и правительство обществу, особенно, его гражданскому сектору.