Каждый день минувший может стать последним для Карена Карапетяна на посту премьера

Премьер-министр Карен Карапетян посетил министерство сельского хозяйства и обсудил с сотрудниками проблемы отрасли. Из официального сообщения об этой встрече можно получить впечатление, что Карен Карапетян не особо доволен динамикой работы. Почему до сих пор не подсчитан импорт и что нужно для того, чтобы снизить зависимость от импорта, спросил Карен Карапетян.

На заседании правительства, которое последовало после парламентских выборов 2 апреля, Карапетян заявил, что правительство отныне будет работать в чрезвычайном режиме, то есть, в более загруженном.

Ситуация для Карена Карапетяна действительно чрезвычайная. Если до этого Карапетяну удавалось обеспечить общественные симпатии за счет своего рейтинга, то после выборов каждый день, который не несет с собой перемен, работает против Карена Карапетяна. А это значит, что каждый день минувший может стать для него последним на посту премьера, особенно, параллельно приближению последнего дня президентства Сержа Саркисяна.

Карен Карапетян может изменить диспозицию чрезвычайным режимом, и платформой ему может послужить команда технократов, которые пришли в правительство с назначением Карапетяна.

Это небольшая команда, и занята она в основном в экономическом блоке. Один из них – министр сельского хозяйства. Членом команды можно считать также министров связи и транспорта и здравоохранения, а также главу Комитета госдоходов. Принадлежат ли к команде Карена Карапетяна и другие ключевые министры – главный финансист Вардан Арамян и министр экономического развития и инвестиций Сурен Карамян, сложно сказать. Они и прежде работали в правительстве и только продвинулись на одну ступень.

Карен Карапетян формирует также небольшую команду в парламенте, вернее, во фракции РПА. Может ли он найти симпатизантов в других фракциях, сложно сказать. Меньшинство во фракции большинства – уже чрезвычайная ситуация, которая требует мультипликационной работы команды.

Однако, система безусловно будет сопротивляться, и команде министров и депутатов Карена Карапетяна не под силу сломить систему. Прорыв может обеспечить партнер Карапетна Самвел Карапетян.

Но может ли Карен Карапетян в борьбе за влать в полной мере довериться Самвелу Карапетяну? Застрахован ли Карен Карапетян от участи «жертвы» в вероятном конфликте Сержа Саркисяна и Самвела Карапетяна? Тем более, что Карапетян использует в основном финансовый ресурс, а в резерве Сержа Саркисяна 25-летний опыт динамичного продвижения в системе, который позволил ему удержаться в должности президента в течение двух сроков почти без финансовых ресурсов.