Два сценария: Армения у опасной черты

Американские удары в Сирии международное экспертное сообщество расценило как «возвращение Америки» и форсирование событий в регионе. Это был удар не только по силам ВВС Сирии, но и России. Мнения разные и порой противоречивые. Кое-кто считает, что США выдавливают Россию из региона Ближнего Востока. Но есть мнение, что США еще глубже втягивают Россию в сирийскую топь, со всеми политическими и экономическими последствиями.

Одно очевидно – России не удалось в Сирии заставить США вступить с ней в переговоры. Россию продолжают игнорировать в международных делах, а Путину по-прежнему заказан путь в «элитные клубы».

Армянские эксперты обсуждают вероятные последствия сирийских развитий для Карабаха. Переговоры по Карабаху остались единственной площадкой, где Россия может вести диалог с Россией и Европой. Поведение России в этом формате, однако, довольно неоднозначно – она пытается с одной стороны сохранить формат, а с другой получить в нем лидирующие позиции, которые ей не даются.

Это позволяет многим предположить, что Россия может пойти на обострение в Карабахе. Вообще, после американских ударов в Сирии многие заговорили о том, что волна может достичь границ Армении. В том смысле, что после выдавливания России с Ближнего Востока очередь может дойти до Южного Кавказа.

Российские эксперты отмечают, что после Сирии Россия либо начнет отступать по всем направлениям, либо, наоборот, укрепит свои позиции.

По сути, Россию уже вытеснили из Европы, с Ближнего Востока, Дальнего Востока, и единственным направлением остается южное, в том числе Южный Кавказ, где позиции России пока надежны «за счет» Армении. И если слухи о новом и более жестком обострении противостояния между США и Европой близки к реальности, то предполагается, что новая фаза развернется в Южном Кавказе, потеря которого замкнет изоляцию и блокирование России.

Что ожидает Армению и Арцах при двух этих сценариях, учитывая зависимость Армении от России? В отношениях России и Армении за последние годы зафиксирована своеобразная схема – как только Россия «уходит» из Южного Кавказа, Армения становится крепче в территориальном и военно-политическом плане, а если Россия вновь «окапывается» в регионе, то это происходит за счет интересов и территорий Армении - в тесном взаимодействии с Турцией и Азербайджаном.

Например, в начале 1990-х, когда Россия «ушла», армяне одержали ряд военно-политических побед в Арцахе, «возвращение» же России сопровождалось потерей суверенитета Армении и территориальными потерями в апреле прошлого года.

Эта схема актуальна и по сей день, и это не только объективные историко-политические реалии, а следствие политики правящего режима в Армении.

Есть еще одна историко-политическая закономерность – страны, которые пребывают в зависимости от России, несут потери при построении нового миропорядка. К примеру, Сербия, Азербайджан в начале 1990-х, Ирак, сейчас Сирия.

В свою очередь, очевидно, что одной из «целей» сирийских событий является Турция, которая подобно России оказалась в международной изоляции. Мнения и тут разнятся в смысле стратегии Запада. Есть мнение, что Россию и Турцию толкают к альянсу, или, наоборот, делают все, чтобы этого не случилось.

Отношения между Турцией и Россией не могут не сказываться на армянских проблемах.

Впереди новый раунд сложной и многоуровневой игры, который не может обойти армянские интересы. Способна ли армянская «элита» оградить Армению от данных ситуаций и вызовов, исходящих из означенных схем? В армянской среде, судя по всему, по этому поводу нет широких дискуссий, как всегда, не считая публикаций отдельных экспертов и политологов. Пока «элита» занята разделом мандатов