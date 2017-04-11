Вот почему Соловьева не арестовали в Баку

Известный российский телеведущий Владимир Соловьев сообщил в соцсетях, что не намерен просить прощения за свою позицию по Арцаху и за неоднократные визиты. Соловьев написал об этом после посещения Баку, где его принял Ильхам Алиев. Согласно официальной информации, Алиев представил ему позицию Азербайджана по Арцахской проблеме.

Примечательно, что Алиев не только не арестовал посещавшего Арцах журналиста, но и принял его, да еще рассказал о своей позиции.

Блогера Лапшина, например, Алиев арестовал, вернее, попросил об этом своего друга Лукашенко, который потом и экстрадировал его в Баку. До встречи Соловьева с Алиевым появилась информация о том, что арест Лапшина продлен еще на три месяца. Он является гражданином России и Израиля, и арестовали его за «незаконное» посещение Арцаха. Баку считает, что Лапшин нарушил государственную границу Азербайджана.

Соловьеву такое обвинение предъявлено не было.

Соловьев позиционирует себя как друг армян. Он и Жириновский - частые гости на армянских мероприятиях, они часто говорят об исторической справедливости, доводя тем самым армян чуть ли не до экстаза. Жириновский пару месяцев назад, правда, разочаровал фанатов, заявив об «исторической справедливости» для Азербайджана.

О чем говорил Соловьев в Баку, не ясно. Хотя, возможно, обещал по мере возможностей способствовать перспективам российско-азербайджанского военно-технического сотрудничества, в смысле «сокрытия» его от «дурного глаза» армян.

Недавно Соловьев вместе с другим корифеем российской пропаганды Дмитрием Киселевым побывал в Армении. В ходе пресс-конференции Киселев пытался оправдать в глазах армян продажи Россией оружия Азербайджану. Они пытались убедить армян, что лучше, если именно Россия будет продавать оружие Азербайджану, потому что таким образом она может его контролировать.

Как Москва «контролирует» Баку, армяне воочию убедились в апреле прошлого года. Причем, прозрачно намекал на это даже Серж Саркисян, например, совсем недавно в выступлении в МГИМО заявив, что партнеры пытались до войны заверить Армению, что милитаризм Алиева направлен на внутреннюю аудиторию.

Пресс-конференция Киселева и Соловьева в Ереване была попыткой смыть следы апреля и создать новые предпосылки для продолжения российско-азербайджанского военного сотрудничества. В какой мере эти попытки управляются Кремлем, сложно сказать. Но, видимо, Соловьев поехал в Баку доложить о результатах.

Раз Алиев его не арестовал, значит, он доволен результатами, или решил дать Соловьеву еще один шанс.

Понятно, что звезда российской пропаганды не станет просить извинений за свою позицию по Арцаху. Иначе он перестанет быть средством воздействия на души и мысли армян. А ведь у него важная миссия – легитимизировать перспективы российско-азербайджанской военно-политической сделки. По сравнению с этим его позиция по Арцаху – мелочь для Алиева.