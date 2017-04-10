Неприятная для Сержа Саркисяна ситуация

Вчера ЦИК подвел итоги выборов 2 апреля и подписал протокол, в соответствии с которым Национальное собрание Армении считается избранным. Известно число мандатов, доставшихся партиям и блокам. ЦИК также отклонил иск блока АНК-НПА, который требовал признать выборы недействительными.

РПА получила 58 мандатов, хотя для формирования стабильного большинства хватило бы и 54. РПА не нуждается сейчас в коалиции и может сформировать правительство в одиночку. Будет ли коалиция, станет ясно в ближайшие дни.

Таким образом, Серж Саркисян добился своего – сформировал в «один присест» большинство и добился всеобщего признания выборов. Наблюдатели от СНГ и России, как всегда, высоко оценили выборы. Западные наблюдатели также признали итоги выборов, и Серж Саркисян получил карт-бланш на формирование власти.

Но есть одно важное обстоятельство, которое не особенно акцентируется, хотя оно может сказаться на планах власти и ситуации в Армении в целом. Наблюдатели от ОБСЕ в предварительном докладе заявили, что выборы в целом были организованы хорошо, число фальсификаций и их «ассортимент» сократились, но есть «достойные доверия сведения о подкупе избирателей». При этом ОБСЕ отмечает, что выборы отражают волю народа Армении.

Та же оценка повторилась и в заявлениях США и ЕС по поводу выборов.

Казалось бы, все идеально для власти. Прежде западные наблюдатели перечисляли долгий ряд фальсификаций и подлогов, хотя и признавали выборы «очередным шагом вперед». На сей раз заявлено главное – выборы отражают волю народа Армении.

Фактически, это фиксация того, что в Армении коррумпирована не только власть, но и общество. И это похоже на приговор.

В прежних заключениях подобных жестких оценок не было, словно западное сообщество оставляло место для работы с обществом Армении. Сейчас они также изъявляют готовность продолжать работать с Арменией, но уже ситуация другая.

Какие последствия может иметь это на отношении к Армении? Армения «молитвами» политической системы уже уступила часть суверенитета в сфере экономики, безопасности и прочем. Западные партнеры до выборов не раз обращали на это внимание, заявляя, что коррупция может негативно сказаться на суверенитете и безопасности Армении.

Как в мире могут относиться к стране, в которой коррумпирована не только власть, но и народ? Как это скажется на безопасности и международных отношениях? Подобных примеров в мире немало.