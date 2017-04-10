Европейские интересы и безопасность в Южном Кавказе

В Западном сообществе сложились две концепции в части обеспечения безопасности в регионе Южного Кавказа. Это глобальный подход, то есть включение стран региона в НАТО и ЕвроСоюз, и локальный, предполагающий создание региональных или же межрегиональных политических и геоэкономических, но военизированных блоков. Ведущие европейские государства не могли оставаться безучастными к процессу расширения НАТО и стремились продемонстрировать свою готовность патронировать ряд государств в процессе их интеграции и вступления в НАТО. Вместе с тем, не имея определенных намерений в отношении стран Восточной Европы, три ведущие европейские державы не сумели предложить им конкретные предложения по осуществлению «патронажа». Великобритания никогда не была заинтересована в расширении состава НАТО, но была вынуждена согласится с принятием некоторых стран Центральной Европы в альянс. Данный «неполноценный патронаж» стал выгодным для США, которые использовали «отношение» французов и немцев для принципиального решения. Оказавшись в орбите НАТО, государства Центральной и в целом Восточной Европы стали не «приватными» партнерами Франции или Германии, а партнерами США. Можно предположить, что чисто военная роль государств Восточной Европы в перспективе усилится. В отличие от стран Западной Европы, пассионарность восточно-европейских этносов значительно выше, и, будучи частью христианской цивилизации, эти страны смогут стать поставщиками добровольцев для военных операций НАТО. Ряд данных стран – Грузия, Азербайджан и Армения – в свое время предложили создать небольшие миротворческие контингенты с помощью стран НАТО. Не желая участвовать в акции НАТО относительно в православной Сербии, Армения приняла решение создать миротворческий батальон под эгидой и при помощи Греции, для использования альянсом. Но все это оказалось весьма наигранным. Несмотря на ограниченность европейских планов по формированию корпуса быстрого реагирования и вообще достаточно медленное продвижение Западной Европы к политической самостоятельности, США могут оказаться перед неожиданными решениями европейцев в будущем и стремятся расширить европейский мир, привязать к «обособленной респектабельной Европе» новых участников, с надеждой оказывать с их помощью влияние на Европейский Союз. Вместе с тем данные надежды могут оказаться тщетными. Из уже вступивших и наиболее реальных претендентов на включение в НАТО Польша, Чехия, Словакия, Словения, Болгария и Македония являются славянскими государствами и два из них – православными. В данных государствах весьма сильны проевропейские ориентации, стремление стать полноценными европейскими странами, приобщится к европейским, во многом социально-направленным, моделям капитализма. В данных странах традиционно сильны социалистические представления о справедливости и левые политические партии, которые уже нашли «точки опоры» в лице социал-демократических и лейбористских и иных левых партий в Западной Европе. Определенную роль играют и некоторые пророссийские симпатии, особенно на Балканах. (Например, при принятии решений НАТО о проведении военной операции в Югославии в Чехии возникли определенные протесты, причем исходившие не от левых, а от либеральных кругов.) Все это может представить серьезную проблему для НАТО и политики США в будущем, когда, достигнув экономических и политических успехов, страны Восточной Европы все более будут ощущать свои права как европейские нации. Германия и Франция также будут предпринимать усилия для вовлечения их в русло своих интересов. (Несомненно, полную лояльность США сохранят три государства Балтии, возможно, в значительной мере Польша). Исходя из данных предположений, США должны быть заинтересованы в разноускоренной интеграции стран Восточной Европы в НАТО и в Европейский Союз. Хотя это имеет смысл только в среднесрочной перспективе. Стратегические интересы Германии на Востоке включают не повышение ее влияния в странах Балтии, которые уже сейчас стали ее экономической провинцией, а установление доверительных отношений с Россией, вовлечение России в европейскую политику и приближение к более предметному рассмотрению вопроса Калининградской области. Германия наиболее критически относится к приему в НАТО государств Южного Кавказа, но позиция Германии не ограничивается данным отношением к южнокавказским государствам. В данном случае Германия пытается ограничить ускоренное расширение НАТО, так как ее волнует вовлечение в конфронтационные отношения с Россией и в некоторые конфликтные зоны. Франция, претендующая на роль европейского лидера, понимает, что без активного участия в столь актуальном аспекте, как расширение НАТО, рискует утратить политические позиции. Но в отношении Южного Кавказа нет серьезных ожиданий в части «политических проигрышей» Франции. Ближайший партнер Франции в регионе – Армения не стремится в скором времени включиться в НАТО, то есть по Армении нет проблем. Азербайджан имеет свою своеобразную позицию и также не может предъявлять свои претензии к Франции по проблемам интеграции в НАТО. Что касается Грузии, то Франция эту страну рассматривает как марионетку США и совершенно не заинтересована в приеме ее в НАТО. «Растяжка» с вступлением Грузии в НАТО является эффективным приемом французской политики, но в режиме «политического торга» с США. Великобританию интересует европейская политика в целом, сохранение баланса сил на континенте и возможность эффективного влияния на принятие решений в Европейском Союзе. Расширение состава НАТО может привести к усилению Германии или Франции на континенте, а также и усилит позиции США. Нет сомнений в том, что Великобритания не станет чинить препятствий в приеме в НАТО государств Южного Кавказа. В настоящее время трудно сказать, существует ли завершенная и целостная политика НАТО в отношении Южного Кавказа. В целом, создается впечатление, что размышления стратегов НАТО в отношении Южного Кавказа происходят в интерактивном режиме. В ходе данного планирования учитываются результаты текущих шагов политиков Западных государств и НАТО, значение уже накопленного опыта и реакция в трех странах Южного Кавказа. Западное сообщество имеет некоторый опыт интеграции южно-кавказских государств, имея в виду принятие их в Европейский Совет, причем, в следующей последовательности – сначала Грузии, а затем Армении и Азербайджана. Данная модель, учитывающая политическую проблематичность в регионе, может быть применена и в части интеграции данных государств в НАТО. Ведущие заинтересованные державы рассматривают проблемы безопасности в регионе Южного Кавказа (как и других регионов) в русле отстаивания своих национальных интересов. Это относится, прежде всего, к США, России, Европейскому сообществу и его ведущим государствам, Турции и Ирану. С самого начала достижения независимости Грузией, Арменией, Азербайджаном, а также рядом непризнанных государств, США и Россия пытались рассматривать Южный Кавказ как геостратегически единый регион, в котором проблемы безопасности должны решаться системно, в рамках определенных стандартов, что призвано обеспечить управляемость политических процессов и региона в целом. Впоследствии Европейское сообщество, ведущие державы которого пытались определить государства и геоэкономические сферы влияния в Южном Кавказе, также пытались применить некие универсальные методы управления и решения проблем безопасности. Турция и Иран не располагали необходимыми политическими ресурсами, соответствующим политическим менталитетом, а также не были заинтересованы в проведении универсалистской политики в Южном Кавказе, с народами и государствами которого имели давние и труднопреодолимые проблемы. Однако и державы Запада, Россия и южные соседи региона были заинтересованы в сохранении Южного Кавказа как целостного геополитического пространства, так как понимали, что «политический» разрыв данного небольшого, но важного пространства приведет к возникновению серьезных проблем для них. Грузия, Армения и Азербайджан были заинтересованы в интеграции в международные политические, экономические и военные организации, что способствовало утверждению их суверенитета. Однако, если Грузия и Азербайджан были заинтересованы в применении универсалистских подходов, предполагающих принципы «сохранения территориальной целостности», то Армения, возникновение которой как современного государства связано с идеей объединения исторической Родины, пыталась утвердить подходы, исходя из специфики исторической и политической ситуации. Вместе с тем, Армении удалось вполне успешно интегрироваться в международные структуры. Более того, в отличие от Грузии и Азербайджана, которые избрали в основном западную политическую ориентацию, Армения вела свою игру и сумела, помимо сближения с Западом, установить весьма тесные отношения с Ираном, Китаем, арабскими государствами, активно участвуя в политических и геоэкономических проектах. Участие Армении в евразийском Договоре коллективной безопасности и военно-политический союз с Россией способствует не только безопасности Армении, но и стабильности всего Южного Кавказа. Учитывая то, что более 1,6 млн. армян являются законопослушными и лояльными гражданами США, и от деятельности армяно-американской общины во многом зависит политическое и экономическое благополучие Армении, любое правительство Армении будет стремиться установить партнерские отношения с США, что пока остается проблематичным, в связи с отношениями Армении с Россией и Ираном. Ни России, ни Западному сообществу не удалось привести Южный Кавказ к «однородному» состоянию, что было совершенно невозможно. Не сумели это сделать и США, которые «разочарованы» в политике ОБСЕ и Европейского сообщества и пытаются стать «локомотивом» всех без исключения политических процессов в Южном Кавказе. Американцы имели достаточно времени и возможности по анализу карабахской проблемы и уверены в том, что карабахская проблема не является помехой и не создает реальные риски для реализации энерго-коммуникационных проектов. Политическое руководство НКР имеет регулярные отношения с американскими, российскими, иранскими и европейскими политиками, а США предоставляет НКР ежегодную правительственную помощь. Главной внешнеполитической задачей НКР является утверждение политических оценок относительно того, что небольшой, но эффективный военно-политический потенциал «второй армянской республики» практически является важным элементом стабильности, баланса сил и безопасности в Южном Кавказе - как важное условие развития геоэкономических проектов. Южный Кавказ активно вовлекается в процессы формирования региональных геоэкономических и военно-политических альянсов, что становится решающей характеристикой обозримой перспективы в данном регионе. Пока противоречия и конфронтация в регионе и к окружающем мире настолько высоки, что остановить процессы создания альянсов (причем весьма неожиданных) не удастся. Если ранее США пытались не допустить создания альянсов в регионе «Большого Ближнего Востока», опасаясь усиления неуправляемости, то теперь они положительно рассматривают создание «осевого» альянса Израиль – Турция, с различными девиациями, включая Иорданию, Грузию и Азербайджан. Наступает продолжительный период конфронтации на «Большом Ближнем Востоке», в которую вовлечены все мировые геополитические «полюса». Армении предстоит доказать свое право оставаться субъектом региональной политики, но уже не в рамках Южного Кавказа, а гораздо большего пространства. Все это пока в иллюзиях. Эта ситуация подает надежды, а больше иллюзии многим политическим элитам региона. Меры нейтрализации угроз, при сложившейся военно-политической обстановке, прежде всего, включают установление многосторонних отношений в регионе, а также за пределами региона, формирование систем региональной безопасности различных уровней. Это предполагает достижение договоренностей между государствами региона, а также между ведущими мировыми и региональными державами. Данная политика, которую пытаются активно проводить США, подразумевает соблюдение баланса сил как наилучший способ обеспечения американских интересов. Данная политика как ничто другое соответствует интересам Армении, которая пытается включиться в партнерские отношения с различными державами, соблюдая приоритеты в рамках соответствующих стратегий и альянсов. Данная политика позволит преодолеть попытки Турции и Азербайджана изменить баланс сил в регионе, создать условия блокирования и изоляции Армении.