Отношения Турции и России в Черноморско-кавказском регионе

Определенные намерения Евросоюза и ведущих европейских государств, которые имели место в последние годы, заметно скорректированы как мировыми экономическими тенденциями, так и существенными разногласиями в Европе, вызванными стремлением большого европейского тандема – Францией и Германией - навязать всему сообществу свое видение приоритетов европейской политики.

Европейцы пытаются даже в данной ситуации активизировать свою региональную политику, что, конечно же, означало бы принципиальное продвижение европейской политики и вообще становление данной политики как таковой. Европейцы так и не сумели обрести новые позиции ни на Балканах, ни в отношении Украины, и могут пока надеяться только на усиление своего влияния в бассейне Средиземного моря.

Европейцы достигли немалого в части влияния в сфере рассмотрения иранской ядерной проблемы. Многое будет зависеть от позиции Великобритании, которая умело участвовала в подрыве проекта Европейских вооруженных сил, и теперь предпринимает отчаянные усилия в дезорганизации европейской политики, вернее, попыток ее формирования.

Политика нынешней администрации США благоприятно влияет на усиление позиций Франции и Германии, но вовсе не Великобритании. Эта тенденция обусловила ожидания в отношении некоторого усиления влияния Европы в регионе Южного Кавказа, но, так или иначе, Европа остается аутсайдером на кавказской политической арене.

В настоящее время наиболее актуальными и фундаментальными сюжетами в политике в Южном Кавказе являются:

Российско-грузинский конфликт, вовлечение в него международного сообщества, некоторая стагнация данной проблемы, трансформация данного конфликта в хронический, при разных группах политических участников;

Проблема турецко-армянских отношений, которые оказались на повестке политики США и Европы, вовлечение в стратегию США и отчасти Европы по ограничению турецких амбиций и сдерживанию региональной экспансии Турции;

Армяно-азербайджанский конфликт, являющийся важным элементом региональной политики США, России и отчасти Франции, обеспечивающий баланс интересов в регионе, который трансформируется из категории локально внутрирегионального в региональный;

Попытки Турции и Ирана активизировать свою политику в регионе Южного Кавказа, заново попытаться создать региональный альянс, при явном стремлении вытеснить США из региона и максимально воспользоваться сотрудничеством с Россией, использовать ее интересы в отношении сокращении влияния США в приобретении Турцией и Ираном новых позиций.

Кавказ характеризуется множеством иных проблем и сюжетов, и вряд ли можно разделить проблемы Северного и Южного Кавказа, но именно перечисленные сюжеты являются главными в рассмотрении политики и роли России в безопасности Армении.

На грани 80-90 годов Россия весьма враждебно восприняла стремление Армении объединить свои исконные земли и нанесла громадный ущерб армянскому народу. Однако, взаимная заинтересованность друг в друге привела к формированию тесных партнерских отношений между Россией и Арменией, что позволило во многом обусловить нынешнюю геополитическую ситуацию в регионе.

Россия сыграла определяющую роль в развитии вооруженных сил и экономики Армении, имеет намерения и далее развивать с ней отношения. Вместе с тем, никогда не утрачивались сомнения в долгосрочных намерениях России в Южном Кавказе, где она имела цели полного доминирования в регионе.

Несомненно то, что в Москве считают, что столь одностороннее сотрудничество в регионе ограничивает возможности России, которая стремится включить свою орбиту Азербайджан, а также и Грузию. «Ставка» на Армению оправдала себя, так как, не имея опоры на сотрудничество с ней, Россия не имела бы никаких надежд на установление партнерских отношений с Азербайджаном, наиболее платежеспособным государством региона.

При этом, «армянский фактор» используется Россией не только в отношениях с Азербайджаном, но и с Турцией. Россия пытается играть ведущую роль в урегулировании турецко-армянских отношений, что подразумевает серьезные политические уступки со стороны Армении, в том числе в отношениях с Азербайджаном.

Россия с удовлетворением наблюдала провал американских инициатив в урегулировании турецко-армянских отношений, рассчитывая со временем занять место США в этом процессе. Нужно понимать, что «армянский фактор» используется Россией в русле ее стратегической политики решить основные проблемы в российско-турецких отношениях, придти к образованию российско-турецкого альянса, который стал бы базовым решением в политике окончательного вытеснения США из региона Кавказа и Черного моря.

Намерения США усилить свое военное и политическое присутствие в Черном море весьма озаботило Россию и Турцию, которые поняли, что они не в состоянии сами по себе не допустить реализации этих планов США. Данные намерения США привели к небывалому в истории объединению усилий России и Турции в регионе.

Это обстоятельство, конечно же, сыграло важную роль в отказе США от осуществления своих намерений в Черном море, хотя, в целом, сворачивание этих целей объясняется, главным образом, ограничением планов США, что вызвано нежеланием отвлекать военные и политические ресурсы от решения приоритетных проблем.

В отношениях между Россией и Турцией имеются значительные проблемы политического значения, связанные, главным образом, с политикой Турции обеспечить сильное влияние во многих регионах России, проведением широкой подрывной работы с целью вовлечения этих регионов и установление контроля над стратегически важными «точками».

Россия не может с этим смириться, и она довольно решительно реагирует на эти системные попытки Турции. В среде наиболее информированных и интегрированных в государственные структуры экспертов как России, так и Турции сложилось мнение о невозможности создания альянса между этими государствами. Кроме того, несмотря на эпатажное поведение и попытки глобального шантажа Западного сообщества, Турция не может и весьма опасается перспективы сильного дистанцирования от Запада, так как ее жизнедеятельность и безопасность зависят от НАТО, сотрудничества с США и Евросоюзом, а также с международными финансовыми организациями.

Тем не менее, угроза для Армении заключается вовсе не только в создании российско-турецкого альянса постоянного и долговременного характера, но даже в определенных договоренностях между Турцией и Россией.

Имеются сведения, что сразу после переговоров между Россией и Турцией по поводу новых событий и процессов в Черном море и Кавказе летом и осенью 2008 года Турция выдвинула перед Россией ряд требований по поводу уступок от Армении в части международного признания геноцида и по карабахской теме.

В Москве поняли, насколько опасны столь форсированные отношения с Турцией, и предпочли рассматривать эти инициативы Турции в более «растянутом» режиме. Однако, нужно иметь в виду, что возможные кардинальные изменения в российско-турецких отношениях уже находятся на рассмотрении в Москве и Анкаре.

При этом, в Москве надеются на развитие отношений с Турцией в рамках развития приоритетных отношений России с государствами Европы, что означает не что иное, как использование «турецкого фактора» в альянсе с европейцами в глобальной конкурентной игре с американцами.

Нынешняя Россия не обладает ни экономическими, ни политическими ресурсами для проведения такой политики, так как Турция сама стремится к вполне самостоятельной политике в отношении всех мировых центров силы.

Между тем, наиболее опасными для Армении являются намерения России в отношении Азербайджана. Россия пытается реализовать некий катастрофический для Армении план сдачи жизненно важных территорий Низинного Карабаха, не решая вопроса политического статуса Карабаха и сохраняя основные условия конфликта.

При этом, Россия весьма умело спекулирует инициативами «большой тройки» - сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Как известно, США, Россия и Франция выдвинули совершенно демагогический проект урегулирования карабахской проблемы, где предполагается вывод армянских войск, возвращение исключительно азербайджанских беженцев, возвращение ситуации к 80-м годам, когда Нагорный Карабах представлял собой изолированный, находящийся в высокой степени угроз анклав, без какого-либо решения вопроса независимого статуса.

Нужно сказать, что США и Франция, проводящие курс блокирования и сдерживания Турции, совершенно не заинтересованы в столь катастрофическом ослаблении Армении и практическом нивелировании «армянского фактора».

Кроме того, в результате осуществления этого проекта Армения попадает в еще большую зависимость от России и, по существу, утратит суверенитет.

Иное дело Россия, которая надеется не только на использование этого проекта в своих целях, но и введение в регион своих войск в статусе миротворцев. Это одна из целей России в Южном Кавказе, но армянское население хорошо помнит две карательные экспедиции российских войск и установление режима террора в отношении карабахских армян в 1990 – 1992 годах.

Россия, являясь, по существу, союзником Армении, на протяжении многих лет поставляет Азербайджану различные виды вооружений и одобряет эти поставки со стороны Украины и Белоруссии.

До тех пор, пока проблемы в отношениях между США и Турцией не стали столь серьезными, США так или иначе пытались относиться к Армении с учетом турецких интересов, хотя Армения всегда рассматривалась американцами как политический «резерв», который может быть использован в будущем.

Будущее наступило – США и Турция вошли в фазу конфронтации, и США не могут не понимать значимости Армении и «армянского фактора» в этот период. В какой-то мере США и Россия поменялись местами в региональной геополитической конструкции, когда уже США рассматривают Армению как «бастион», а Россия - как уступчивого «партнера» в решении вопросов развития российско-турецкого «альянса».

В рамках Черноморско-Кавказского региона возникает более сложная проблема и вполне реальная угроза в связи с возрастанием внешнеполитических амбиций Турции. Если Турция воспримет нынешние тенденции как опасные для себя и воспримет политику США и ЕС по ее блокированию как враждебную, она может воспользоваться возможностями для подачи сигналов Азербайджану о начале полномасштабных военных действий с Арменией.

Этим самым Турция продемонстрирует, что именно она решает, когда начинать войну и когда ее заканчивать. Нужно отметить, что Азербайджан не может позволить себе принять решение о начале военных действий без согласования с Турцией.

Возникает вопрос, насколько США и Россия продолжают оставаться державами, способными сдерживать Турцию. Насколько Россия подразумевает такой сценарий и на какие уступки она готова пойти, чтобы ограничить экспансию Турции?

Пока политика России в отношении Турции способствует ее экономическому и политическому влиянию, ограничивает влияние США на нее и тем самым приводит к усилению ее влияния.

Насколько известно, игры России в отношении Турции неоднократно в истории приводили к катастрофе для многих народов регионов. Но Западное сообщество также неоднократно сдерживало Россию в проведении ее политики в этих же регионах, используя при этом Турцию.

Изменились ли политические условия до той степени, чтобы Западное сообщество и Россия пересмотрели свои игры в данных регионах? В самое последнее время Великобритания продемонстрировала «классическую» политику, пытаясь дезорганизовать формирующуюся политику Европы в отношении Турции, преследуя ряд целей, как в Европе, так и на Ближнем Востоке, и главное, в отношении России и Евразии.

Таким образом, в результате ослабления роли США в Черноморско-Кавказском регионе, Армения начинает подвергаться серьезным угрозам, в условиях сближения России с Турцией и Азербайджаном.

Наряду с этим, угроза для Армении нарастает также в результате ослабления влияния США в отношении Турции, которая стремится к самостоятельности от США.

Так или иначе, США должны будут реагировать на политику Турции в регионах Ближнего Востока, Балкан, Черного моря, Кавказа и Центральной Азии. США обладают значительными потенциальными политическими ресурсами для блокирования региональных усилий Турции.

Турцию ожидает скорый провал на Ближнем Востоке и в Центральной Азии, но в других регионах государства не готовы к отражению турецкой экспансии, в связи с чем им нужна поддержка и взаимопонимание с США.

Новая «Османская империя» потерпит фиаско в арабском мире, но и другим государствам различных регионов нужно сформировать более осмысленную политику перед лицом воссоздания «османского» пространства.

России так и не удастся создать более-менее партнерские отношения с Турцией, но ее нынешняя политика может привести к большим проблемам и к реальным угрозам в регионе.

Нужно сказать, что Иран, которому в последнее время Турция предложила значительный сервис на международной арене, так и не ответил Турции должным образом, так как понимает истинные цели и последствия турецкого политического сервиса.

США и Россия достигли немалого во взаимоотношениях, и, преодолев стереотипы, обе державы могли бы предотвратить новые фазы конфронтации и придти к взаимопониманию по поводу неуемных амбиций ряда крупных государств в Азии.