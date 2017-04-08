Проблемы сотрудничества Армении с арабскими государствами

Армения, как и любое небольшое государство, во внешней политике предпочитает в большей мере уделять внимание крупным государствам и международным альянсам, с которыми связана ее безопасность и жизнедеятельность. Небольшие государства, в том числе и Армения, не располагают достаточными экономическими и политическими ресурсами, необходимыми для развития отношений со многими государствами регионов, от которых не в меньшей мере зависит благополучие данных стран.

Для Армении в число данных регионов входят Балтийско-Черноморский регион (который можно назвать и Центрально-Восточно-Европейским), Центрально-Азиатский и Ближневосточный. То есть, речь идет о ближайших регионах, с которыми Армению связывают длительные исторические и культурно-социальные связи, где расположены традиционные очаги армянской диаспоры, по которым пролегают важнейшие для Армении коммуникации.

К сожалению, Армения не сумела пока в достаточной мере развернуть экономические и политические связи с государствами данных регионов, что, прежде всего, связано с ограниченными экономическими и политическими ресурсами.

Вместе с тем, необходимо рассматривать и «обратную» проблему, а именно - ограниченность возможностей Армении во многом определяется ограниченностью развития отношений с данными странами.

В настоящее время Армения создала дипломатические представительства в ключевых странах данных регионов, что, однако, оказалось недостаточным для обеспечения интересов Армении.

Следует отметить, что Азербайджан и Турция последовательно осуществляют политику геополитического и геоэкономического блокирования Армении, что возведено ими (прежде всего, Азербайджаном) в ранг государственной политики. В современном мире не так уж легко осуществлять политику блокирования и изоляцию, даже очень небольшого государства. Политическая практика показывает, что даже для США весьма сложно сформировать блокирование, например, Ирана.

Тем не менее, успешное преодоление данной враждебной политики во многом зависит от политики Армении в данных трех регионах, где многие государства весьма заинтересованы развивать отношения с Турцией и Азербайджаном, что демонстрируют события по провалу признания геноцида 1915 года в Болгарии и выдача преступника Венгрией, поставки Украиной вооружений Азербайджану, двусмысленная политика Грузии в отношении Армении и т.д.

Арабские государства, составляющие основу исламского мира, в целом, не выражали враждебности или недоброжелательности по отношению к Армении. За исключением Саудовской Аравии, которая проводит специфичную внешнюю политику, арабские государства рассматривают Армению как государство, выполняющее определенную геополитическую роль на стыке четырех государств – Турции, Азербайджана, Ирана и России, с которыми арабы имеют, одновременно, и взаимные интересы, и серьезные противоречия.

Армения имеет большие успехи в развитии отношений с ведущими арабскими государствами – Египтом, Сирией, Катаром, Кувейтом и Ираком, с «узловым» государством арабского мира – Ливаном, а также с весьма «состоятельными» государствами Персидского залива, хотя в этом регионе имеются определенные проблемы.

Вместе с тем, происходящие события в арабском мире и на Ближнем Востоке, в целом, предъявляют новые и очень серьезные вызовы, которые требуют нового анализа ситуации и перспективы, определение приоритетов и задач по развитию отношений с арабскими государствами.

Следует отметить некоторые важные предпосылки развития отношений между арабскими государствами и Арменией, которые уже сейчас играют определяющую роль в рассмотрении арабами места и роли Армении в современном мире.

Прежде всего, необходимо обозначить Армению как государство, пытающееся проводить многостороннюю внешнюю политику, имеющую тесные военно-политические отношения с Россией и Западным сообществом.

Армения – единственное государство-член ОДКБ, расположенное в Восточной Европе, которое стремится развивать тесные отношения с НАТО. Армения все больше включается в стратегические интересы США и НАТО, продолжая играть роль в геополитическом сдерживании Турции.

Армения сформировала тесные отношения с Ираном, которые можно оценить как стратегические. Армения сдержанно относится к развитию отношений с Израилем, с которым имеет серьезные политические проблемы.

Вассальное и унизительное «сотрудничество» Армении с Россией и с созданным ею военно-политическим блоком ограничивает ее политику в направлении интеграции с Европейским Союзом и НАТО. Может показаться странным, но это важное обстоятельство в рассмотрении арабскими государствами роли и возможностей Армении.

В целом, отношения Армении с арабскими государствами оказались во многом проваленными, и стало понятно, что Армения утратила ценное время. Не получилось установить прочные и блоковые отношения на Ближнем Востоке, посольства Армении вели себя весьма осторожно, не пытаясь даже выразить мнение по поводу безопасности армянского населения в регионе.

Вместе с тем, данный регион мог бы стать широкой рыночной ареной, в том числе в части вооружений. Даже незначительные попытки Армении могли бы привести к серьезным изменениям в части национальной безопасности.

Армения уже попыталась установить дипломатические отношения с иракским Курдистаном, что стало единственной попыткой внедриться в политические реалии в регионе. До сих пор Армения так и не разработала и не имеет представления о том, каким образом необходимо выстраивать концепцию политического действия в регионе.

Армения следит за событиями, постоянно отстает от них и старается не вылезать за пределы активности России. Это, несомненно, привело страну в состояние весьма отсталой в части политической активности.

Армения оказалась очень пассивной в отношении судьбы сирийских армян и тем самым обрекла на дезорганизованную депортацию из региона данного населения. Армения так и предприняла ничего существенного в привлечении усилий США и Франции к спасению армянских общин на Ближнем Востоке. Политическое руководство Армении предпочло не реагировать на многие события.

Весьма робкие шаги выдаются за активные политические действия. По существу, все, что пытается сделать Армения на Ближнем Востоке, подчинено интересам России.

Настало время признать, что армянским общинам в регионе пришел конец, и все, что сейчас имеет место, это «остаточное явление». Армения даже не организовала необходимый поток информации из стран региона и оказалась несведущей по поводу предстоящих событий в Сирии.

Следует отметить, что армяне-выходцы из арабских стран занимают важные позиции в США и во Франции. В Армении они сумели стать лишь ремесленниками. Скорее всего, выходцы из арабских стран, поселившиеся в Армении, не очень надеются стать постоянными гражданами своей исторической родины.

В настоящее время, единственной страной, где армяне еще в какой-то мере ощущают перспективу, являются Эмираты. Около миллиона армян выехало за последние 35 лет из арабских стран и Ирана. Пожалуй, катастрофического исхода армян не наблюдается только из Турции.

Конечно, многое зависит от политических и военных событий в арабских странах, но и индифферентность Армении стала важной причиной дезорганизации армянских общин.

В настоящее время арабские страны тесно привязаны на свои проблемы и проблемы соседних стран. У арабских стран нет никакой заинтересованности в отношении Южного Кавказа, за исключением исламских настроений. Но и эта мотивация далеко не стала частью активной государственной политики.

Даже Саудовская Аравия не в состоянии заниматься более активно внедрением в Южном Кавказе исламских политических идей. Нет сомнений, что часть арабских стран, прежде всего, располагающих финансовыми средствами, пытаются выяснить, насколько их интересы могут быть отражены в южнокавказском регионе. Этим, прежде всего, занимаются Эмираты, Катар, Кувейт.

Отчасти данные страны, хотя и не могут оставаться в тени большой политики, но не в состоянии проводить в Южном Кавказе более активную политику. Скорее всего, эти страны заинтересованы в использовании природных ресурсов кавказских стран, например, воды и продовольствия. Кроме того, некоторые арабские страны обеспокоены усилением влияния в регионе Ирана.

Хотя эта мотивация так и не стала сформированной и вполне концептуальной, но наличие дипломатического присутствия позволяет получать информацию, в которой в особенности заинтересована Саудовская Аравия, которая во многом возглавляет ряд арабских государств в Персидском заливе.

Прежде всего, саудовцев стало интересовать состояние иранского влияния в Азербайджане, но армянские функционеры так и не поняли, что в отношении Ирана саудовцы проявляют больший интерес в Армении, где имеется некоторое иранское влияние.

Следует отметить, что Египет не имеет в Южном Кавказе каких-либо твердых намерений, но именно египетские службы координируют и контролируют многое в регионе и пытаются понять, каковы намерения в Южном Кавказе других крупных арабских стран, Ирана и Турции. Часть арабских государств не возражают Египту и представляют в его распоряжение довольно много информации.

В армянской системной спецслужбе до сих пор нет и не намечается какой-либо «арабской темы». Хотя ранее это имело место. Армянские посольства в арабских странах занимаются «списыванием» событий из арабской прессы.

Для Армении в настоящее время представляют интерес, прежде всего, «малые» арабские страны – Иордания, страны Персидского залива, с которыми можно организовать торговые отношения и которые находятся под влиянием США. Но даже не в США дело. Эти страны заинтересованы в торговых отношениях со странами Южного Кавказа. Эти страны более-менее стабильны в политическом и экономическом плане.

В любом случае, отношения с крупными арабскими странами, ожидания имеются в связи с влиянием Западного мира. Многие арабские страны весьма критично относятся к Турции и Азербайджану, и как ни странно, арабы опасаются того, что нынешняя турецкая пропаганда охвачена исламскими идеями, хотя и в части умеренного исламизма. Совершенно ясно, что арабские страны Персидского залива опасаются Турции из-за возможного усиления турецкой исламской пропаганды.

Это обстоятельство происходит параллельно враждебному отношению к Турции со стороны Египта. Арабские государства очень хорошо осведомлены отношениями Армении с Турцией и Азербайджаном. Данные арабские государства рассматривают Армению как страну, которая в ближайшем будущем окажется под однозначным влиянием США. Именно таким образом ими рассматривается сейчас Грузия.