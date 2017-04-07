Зачем искать врагов

Мой друг, который занимается организационным проектированием в сфере информационных технологий, утверждает, что США не предприняли ни одного политического действия по поводу парламентских выборов в Армении. Почему мой друг рассуждает таким образом, имеются весьма веские основания, касающиеся его лично, но это действительно относится лично к нему, что не имеет никакого политического значения.

Но не исключено, что таким образом мыслят многие в Армении, и оставлять такое мнение без реакции было бы необоснованным. Тем более, что США, действительно, так и не проявили никакой активности по поводу столь «значимого» для Армении события.

Сценарии «цветных революций» ушли в прошлое, и сейчас нет необходимости предпринимать революционные события, хотя бы потому что, данные события слишком дорого обходятся и не всегда приносят результаты.

Действительно, в Армении произошло событие, которое могло бы вылиться в шумные и довольно эффективные явления. Может быть, мы ошибаемся, но именно в Армении было больше ожиданий расшевелить ситуацию. Армянское общество готово к таким событиям, и даже больше, хотя продолжает находиться в иллюзиях и выжидать. Но армян так и не тронули, предпочитая рассматривать их как нацию, «не готовую» к революционным ситуациям. Почему?

Американцы рассматривают Армению не просто как общественно-территориальную часть России, но и как населенную странным населением, в большей степени лояльным России, быть может, чем сами русские. На такой «национальной» территории осуществлять революционную ситуацию против интересов России было бы наивно и довольно глупо.

Зачем американцам использовать политические и информационные ресурсы для того, чтобы пытаться расшевелить страну, которая если даже предпримет революцию, то не достигнет ничего существенного. В результате данной революции русские только введут дополнительные войска для подавления армянского народа, который так и не поймет, почему Россия столь возмущена.

Армянское общество предпринимает усилия по реализации новой конституции, в результате чего лишь усилится политическая зависимость Армении от России.

Моего товарища интересует, почему американцы построили в Армении столь крупное посольство? При этом подразумевается, что США ранее имели некие цели в Армении, а сейчас оставили эти идеи, не обращая на нее никакого внимания.

В действительности данное посольство не такое уж крупное, и тот, кто бывал в этом здании, может правильно оценить его «масштабы». Ну, предположим, здание посольства действительно крупное. А причем тут Армения и ее функции в этом регионе?

Нужно правильно понимать, что Армения - противник США и НАТО, и именно таким образом нужно воспринимать ее задачу. Политические руководители Армении и их выкормыши утверждают, что Армения участвует в миротворческой деятельности в различных местах, и представители НАТО неоднократно «высоко оценивали» значимость этого факта. На самом деле и это обстоятельство не в багаже Армении, а в резерве НАТО, причем, до сих пор Армения, располагая миротворцами, рассматривается в НАТО как аутсайдер в программах альянса.

Но вернемся к посольству США в Армении. Данное посольство расположено в стране, имеющей отношение к России, Ирану, Турции, Грузии и Азербайджану, то есть, к четырем странам, которыми столь активно интересуются США.

Но рядом расположены и другие сопряженные и не очень сопряженные государства. Разве не является высшим пилотажем располагать посольством со всеми его атрибутами на территории глубоко враждебного государства, а фактически, на территории России? По-моему, достаточный аргумент.

Почему же США должны каким-то образом интересоваться тем, что происходит в Армении - у них есть много других проблем в более интересных странах.

Кроме того, любое участие США в событиях в Армении будет оценено русскими как вмешательство в дела «независимого» государства, а армянское лобби в США непременно выскажет свое мнение, причем, весьма негативное.

За 25 лет армянское лобби в США так и не высказало ни разу свое мнение по поводу постепенного уничтожения русскими независимости Армении. Кто же будет вмешиваться в это «болото»? Вот и весь ответ на вопрос моего друга.