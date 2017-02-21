Альянсы и российско-армянские отношения

Политические, военно-политические и даже экономические альянсы формируются весьма неэффективно, с большими затратами политических и временных ресурсов, испытывая множество ограничений. После распада советского государства и советского блока было немало намерений и попыток создать альянсы, как противовес тем или иным стратегиям и амбициям различных государств и угрозам. Это обусловлено несколькими факторами. Политические цели и задачи НАТО как глобального и весьма респектабельного альянса нивелируют альтернативные проекты, что стало синонимом – маргинальные. Тем не менее, ряд государств, так или иначе, возвращаются к идее создания альянса, против чего упорно и настойчиво выступают США и часть их союзников. Например, опасаясь перспективы возникновения альянса на Ближнем Востоке, как между арабскими государствами, так и между Ираном и арабскими государствами с шиитским влиянием, США вовсе не одобряют декларативного и демонстративного создания, например, турецко-израильского альянса, или альянса с участием Израиля и некоторых арабских государств, что могло бы вызвать противодействие. Альтернативные альянсы в современном мире не могут не быть пространственно ограниченными, нацеленными на противодействие универсальным политическим стратегиям и нонконформистскими. Возникновение таких альянсов привело бы к резкому снижению управляемости регионами, в которых политические и во многом социальные процессы стали бы непредсказуемыми. США решили проблемы нивелирования рисков в возникновении альтернативных альянсов в Юго-Восточной Азии, практически, уже решили данный вопрос на Ближнем Востоке и сейчас пытаются устранить эту угрозу в Латинской Америке. В Восточной Европе более-менее серьезных попыток создания альянсов так и не произошло, а ГУАМ - это вовсе не альтернативный, а подчиненный альянс геоэкономического характера, созданный в специфических условиях и в определенных целях. То есть, политика США и их союзников в отношении альтернативных альянсов является элементом трансатлантической политики США. Любое развитие иного вектора в международных отношениях автоматически становится враждебным политике США и воспринимается как сигнал тревоги. Кстати, якобы формирующийся турецко-грузинско-азербайджанский альянс - не что иное, как прием «короткого поводка», и создание данного альянса в действительности невозможно в принципе, а данная профанация имеет целью решение определенных задач, вмещающихся в геоэкономические проекты Западного сообщества. Наряду с этой доктриной США нужно отметить, что подавляющая часть государств Передней Азии вовсе не стремятся войти в альянсы, так как международные отношения столь сложны, что одни государства не хотят разделять проблемы других, даже дружественных стран. Например, Турция и Израиль, несмотря на тесное сотрудничество, не торопятся вступать в альянс, не желая усугублять свое положение и принимать дополнительные проблемы на свой счет. Нельзя не заметить, что дефицит альянсообразования в мире возник во многом в результате локализации и маргинализации социальных идеологий в мировой политике. С распадом коммунистической системы были утрачены и геополитические интересы многих наций. Сигналов тревоги по этому поводу гораздо больше, чем может представляться. Главным сигналом на Востоке является вовсе не развитие «Организации Договора о коллективной безопасности» (ОДКБ), а китайско-российское военно-политическое сотрудничество, которому так или иначе подчинится Россия, а на Западе – устремления ведущих европейских государств и влиятельных политических кругов в Европе, пытающихся деактуализировать и окончательно девальвировать НАТО. США и Великобритания предпринимают усилия по преодолению этих тенденций, что зачастую приводит либо к усилению противодействия, либо к усилению раскола в НАТО. Вместе с тем, США и их европейские партнеры по НАТО, испытывая принципиальные противоречия, все же, находятся в фактических и институциональных договоренностях по поводу противодействия угрозам и неприятным тенденциям в Восточной Европе и в Евразии, что связано не только с геополитическими амбициями, но и жизненно-важными обстоятельствами по поводу добычи и транспортировки энергоресурсов. Во всяком случае, если, в целом, в отношении отдельных государств Восточной Европы и Евразии между западными партнерами существуют некоторые расхождения в позициях между американцами и европейцами, то в отношении России, при существовании солидарности по одним проблемам, с помощью которых они могут влиять на Россию, сложился режим довольно жесткой борьбы. В ходе данной борьбы ведущие европейские государства и влиятельные европейские клубы выдвигают свои предложения, что совершенно не приемлемо для США. Аналогичные противоречия возникают и между США и Великобританией. Именно в данном контексте следует рассматривать проблемы, которые возникают в отношениях между Россией и Арменией. Принимая во внимание данное кардинальное обстоятельство, следует отметить, что отношения между Россией и Арменией все более перестают в самостоятельные (можно употребить понятие независимые). Российские альянсы ОДКБ и Евразийский союз распадаются, и русские не скрывают уже этого. Помимо внешнего давления, имея в виду санкции и международное блокирование, сама Россия понимает, что пора расстаться с идеей «империи» или «русского мира» и замкнуться в себе. Иначе Россию ожидают нищета и голод. Русский народ не хочет жить так, как он живет теперь. Русские всячески игнорируют все то, что напоминает им о величии. Хочется нормальной, человеческой жизни. Россию сейчас представляют даже не президент и не парламент, а несколько истеричных типов, которым дают возможность выступить по телевидению. Они продолжают декларировать свои дегенеративные идеи об Украине и президентских выборах в США. Русские, несмотря на свою «любовь» к президенту, поняли, что они проиграли, все закончено. В этой ситуации речи не может идти об альянсах. Помимо НАТО в мире нет и не может существовать альянсов. Все остальное - это временные потуги русской глупости и пошлости. В Южном Кавказе, который русские продолжают называть «Закавказьем», сложилось шесть государств признанных и непризнанных и столько же альянсов. Россия так и не сумела вовлечь в свою зону никого, кроме вассальной Армении, да и та пытается выбраться из этого русского болота.