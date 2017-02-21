Новое подорожание или саботаж против премьера?

Комиссия по регулированию общественных услуг изучила факты подорожания бензина в Армении и пришла к выводу, что импортеры стали закупать бензин за границей дороже на 51 драм за литр. К конце прошлого года, а точнее, после назначения нового правительства бензин в Армении значительно подешевел. Цена за литр бензина Регуляр снизилась до 330 драмов за литр, но в последние дни вновь взлетела на 40 драмов до 370. Комиссия утверждает, что импортеры стали закупать бензин на 51 драм дороже, а подорожал он в Армении всего на 40 драмов. Получается, что импортеры терпят убытки? Это ведь ненормально? Или бензин подорожает еще больше, просто пока не хотят вызывать недовольства. То, что импортеры вполне могут работать и с убытками, стало известно к концу прошлого года, во время их встречи с премьером Кареном Карапетяном. В частности, об этом заявил владелец компани Флеш Барсег Бегларян. Он сказал, что цена на бензин снизилась до 330 драмов, что выгодно для экономического развития, и если даже придется работать с убытками, то они готовы на это ради обеспечения развития. Многие сочли снижение цен на бензин сговором с правительством с целью сформировать положительные ожидания от нового правительства. Тем более, что за этим последовала «приватизация» штрафов за превышение скорости и «красные линии», которые стали поступать в бюджет. Не исключается, что снижение цен на бензин, которым в основном пользуются служебные машины, было нацелено на экономию государственных средств. Теперь, наверное, решают вопросы самих импортеров, тем более, что закупочные цены, особенно в России, действительно выросли. Правда, повышение цен на бензин может также нести в себе элементы саботажа против правительства Карена Карапетяна. Если в первые месяцы назначения Карапетяна Сержу Саркисяну важен был его высокий рейтинг, то теперь этот рейтинг для него становится проблемой, поскольку Саркисян явно не рассматривает Карена Карапетяна в качестве премьера после 2018 года. В этом качестве Саркисян видит либо себя, либо более управляемого министра обороны Вигена Саркисяна. В этом смысле ближе к 2018 году Серж Саркисян будет работать на повышение уровня разочарования правительством Карена Карапетяна.