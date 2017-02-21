Кого парламент Арцаха изберет президентом - Бако Саакяна или кого-то другого?

Арцах принял поправки к Конституции, и за 40-50 дней до завершения срока полномочий действующего президента парламент страны должен будет избрать временного президента – сроком на 3 года.

Если учесть, что выборы президента состоялись 19 июля 2012 года, то надо полагать, в мае 2017 года парламент должен будет избрать президента. Бако Саакян не объявил о желании стать временным президентом, хотя именно его имя называют в качестве наиболее вероятного претендента. Сторонники этой версии говорят, что если бы на должность президента после Саакяна претендовал кто-то другой, то Конституцию не стали бы менять, просто «сделали» бы его президентом в ходе общенародных выборов.

Вероятно, что это так, но не стоит исключать, что «временным президентом» может стать совсем другой человек. Год назад, когда в Карабахе было принято решение о конституционных реформах, немало говорилось об активности экс-президента НКР Аркадия Гукасяна, которому прочили какой-то важный пост. Более того, кое-кто связал «визит» в Степанакерт экс-министра обороны Самвела Бабаяна летом прошлого года с намерением предотвратить назначение Гукасяна.

Может ли Аркадий Гукасян стать временным президентом? При той таинственности, которая окутывает «карабахский двор», сложно об этом говорить. Но можно полагать, что Гукасяну (или кому-то другому) проще было бы стать президентом не посредством всенародного голосования, а именно через парламент.

Избрание через парламент в какой-то мере предотвращает внутриполитические "неожиданности", которые могли бы случиться в случае всенародного голосования. Ведь никто не знает, кто захочет баллотироваться на пост президента. А главное – не известно, кому народ отдаст голос. А парламент всегда проще контролировать.

Многое, наверное, решится после выборов в Армении. Тем более, что в качестве главной своей задачи Серж Саркисян назвал проведение выборов без потрясений. Если в Ереване все будет под контролем, то и в Карабахе можно будет реализовать спланированную схему.