Россия объявила о конце Евразийского союза

Российское правительство запретит оборот в стране отдельных товаров, ввезенных из стран ЕАЭС. Под запрет могут попасть товары, которые ввозятся в страны ЕАЭС из третьих государств по правилам, отличным от принятых в ЕАЭС и России. Речь идет, в частности, о товарах, в отношении которых в других странах ЕАЭС действуют заниженные ввозные пошлины, а также «иные категории товаров, определяемых указами президента России».

Цель документа — запрет на сбыт товаров из стран Всемирной торговой организации (ВТО), поступающих в Россию через территории государств ЕАЭС, а также санкционных товаров. Сейчас торговые условия России (членство в ВТО, санкции и контрсанкции, ограничения в отношении Украины и Турции) не согласуются с торговыми условиями других стран ЕАЭС.

Иными словами, Россия отменяет принцип «свободного передвижения товаров» для ЕАЭС, который, по идее, является краеугольным в Евразийском союзе. Можно утверждать, что принятие данного решения положит конец проекту Евразийского союза.

Эксперты отмечают, что этот проект был мертворожденным изначально, однако, определенное время поддерживался благодаря агрессивному политическому пиару. Немалую роль в пропаганде ЕАЭС сыграла и играет Армения. Экс-премьер Армении Тигран Саркисян, назначенный главой Евразийской экономической комиссии, ездит по всему миру и призывает сотрудничать с ЕАЭС. Кроме того, Армения строит свою внешнеэкономическую деятельность исключительно как член ЕАЭС, а не как суверенная страна. Хотя другие страны ЕАЭС жестко отстаивают свои интересы, Армения почему-то заявляет о готовности стать мостом между Ираном и ЕАЭС, между ЕС и ЕАЭС.

Решение России ударит не только по Беларуси и Казахстану, о чем говорят эксперты, но и по Армении. Есть мнение, недавний резкий прирост внешнеторгового оборота Армении и России был построен в том числе на незаконном транзите или перекупке через Армению запрещенных в России турецких товаров. Если Россия запретит транзит, внешнеторговый оборот Армении может резко сократиться.

Фактически, Россия запрещает свободный оборот в ЕАЭС товаров из стран, у которых у России натянутые политические отношения. Может ли, например, Армения запретить оборот в ЕАЭС товаров, скажем, азербайджанского производства?

Евразийский экономический союз, так же, как и военный блок ОДКБ постепенно предстают во всей своей неприглядной наготе. И самым срамным местом становится, пожалуй, Армения, которая зачем-то стала флагманом пророссийских союзов. В приватных беседах армянские чиновники признают, что ЕАЭС – это железный занавес для Армении, но на официальном уровне Армения ничего не предлагает как суверенная страна, вне ЕАЭС.

Буквально на днях в Берлине состоялся армяно-германский бизнес формум, на котором обсуждались возможные инвестиции в Армению. Влиятельная Дойче велле опубликовала пространную статью, в которой отмечается, что Армения может быть интересна для немецких инвесторов не как рынок, а как полигон «для апробирования связей с ЕАЭС». Но поскольку ни ЕС, ни другие не имеют с ЕАЭС соглашений и договоров (кроме Вьетнама), германский бизнес еще подумает, прежде чем инвестировать в Армению.

В ближайшее время состоится визит в Брюссель Сержа Саркисяна, в ходе которого может быть подписано новое Рамочное соглашение между ЕС и Арменией. Будет ли Армения подписывать соглашение как суверенная страна, или опять вспомнит про ЕАЭС?