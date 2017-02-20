Все встало на свои места

В США недовольны не только социальными и политическими вызовами нового президента, но и намерениями по внешней политике. Дональду Трампу дали понять, что на России можно хорошо заработать, и он подошел к этому вопросу исключительно как бизнесмен. Возможно, имело место желание предложить некоторые шаги в отношении русских, которые отличали бы новую политику от пацифистских настроений Б.Обамы. Но, видимо, не это стало главным в декларациях Д.Трампа. У нового президента хорошо получаются консервативные задачи в части экономики и иммиграции, на чем он, естественно, сделает себе хороший имидж. Во внешнюю политику все уверенней проникают вице-президент и министр обороны, которые успели обрисовать сущность политики США в отношении основных направлений. США остаются лидером Западного мира и намерены укрепить свои позиции в Европе и в Тихом Океане. Вырисовываются две темы, где США не потерпят уступок и компромиссов - это Россия и Иран. Но если Иран - это конъюнктурный вызов, навеянный определенными кругами в США, то Россия как противник является постоянно действующим фактором, который необходим для контроля над Европой и другими регионами. Россия включается в гонку вооружений, которая приведет ее к окончательному обнищанию. Характерно то, что если Европа не может принимать политические решения без участия США, то и США в одинаковой мере ориентируются на Европу, и политически, и экономически, и идеологически. Если отвлечься от хронологии внешней политики, то можно заметить, что сначала США спровоцировали Европу к полномерной контратаке действиям России. Но затем именно Европа привела американцев к пониманию, что мировая политика нуждается в постоянных тезисах и постоянных действиях. Это в полной мере выразил вице-президент США Майк Пенс во время Мюнхенского саммита. Имея в виду его очевидные претензии по поводу кадров самого Д.Трампа и уверенность в продолжении классической политики США, можно утверждать, что обрисовалась новая персона на пост президента США. Есть подозрения, что, будучи недовольным Майклом Флинном, Майк Пенс намерен проводить очистку кадров в новой администрации, прежде всего, касательно людей, которых пытаются назначить в сферу безопасности. Что осталось сейчас от «изоляционизма» предвыборной кампании? Относительно НАТО было заявлено, что США продолжают рассматривать альянс как основу глобальной безопасности, при некоторых корректировках по поводу военных затрат, то есть, того, о чем американцы говорят три десятилетия. Визит министра обороны в Корею и в Японию подтвердил намерения США быть преданными позициям в Тихом Океане и Дальнем Востоке. Остается Ближний Восток, но Д.Трамп так и не предложил Б.Натаньяху принципиальные изменения в политике США. Говорилось даже не то, о чем обещал Д.Трамп во время предвыборной кампании. Речь шла о некой тезисной версии, что Израиль – прежде всего, но не было предложено ничего нового, и США, несомненно, сохраняют свою дуалистическую позицию. Возможно, об этом уже заявлено по дипломатическим каналам арабским государствам. Чему же обрадовался Б.Нетаньяху? Видимо, он рад уже тому, что Б.Обама не у дел. В сущности, маргинальное поведение не может рассматриваться как консерватизм. Это оказалось только наименованием того, чего никогда не было. Республиканская партия сумела не только выдвинуть в качестве своего претендента очень неопытного политика, но и радикально скорректировать его поведение. Демократы выдвинули ряд претензий к новому президенту, но это стало инструментарием в руках наиболее традиционных республиканцев. Не будет чрезмерным преувеличением сказать, что обе партии поняли, насколько опасна эта размоловка, и приняли решение солидаризировать идейное содержание внешней политики. Внутренняя политика остается полна противоречий, и это нормально, так как не касается проблем безопасности и обороны. Каждому свое. США приблизились к рассмотрению своей региональной политики, которая, в сущности, является глоболизмом. Американцы уже заявили, что необходимо усиление воинского контингента в Афганистане, и есть уверенность, что отношения с Ираном, которые были в одном шаге от регионального альянса, вскоре вернутся на данные позиции. Возможно, это будет воспринято как фантазия. США более не имеет надежных партнеров на Ближнем Востоке. России дали возможность потратить деньги в Сирии и убраться из региона. Государственный секретарь США заявил во время встречи с С.Лавровым, что США не собираются говорить о Сирии и о санкциях. То есть, русские потратили 40 млрд. долларов в Сирии ради переговоров с американцами, но оказались в полных дураках. Несомненно, Турция будет рассматриваться как часть региональной политики, но нужно понимать, что американцы рассматривали этот вопрос более 19 лет, и не сумели предложить ничего существенно нового. США пытались остановить Турцию на уровне «члена» НАТО и не делать из этой страны своего противника. Пытались так сделать, но из этого ничего не получалось. Турция последовательно становилась противником США по всем направлением. То, что касается Турции, конечно же, затронет несколько регионов, в том числе и Южный Кавказ. Пока что ни одно действие Турции в регионах не привело ее к успеху. И в этом «заслуга» США, что турки очень хорошо понимают. Что же может предложить в отношении Турции новая администрация США? Можно уверено сказать – ничего. Американцам придется, быть может, более критично относиться к Турции, в особенности к внутренним реформам. В сущности, геополитическая судьба Южного Кавказа зависит не только от глубинного прорыва США в евразийское пространство посредством абсорбции региона Черноморья, то есть, Черноморско-Кавказского региона. В связи с кардинальными изменениями в политике Турции, которая все больше демонстрирует самостоятельность и независимость от США и ЕС, данная версия, которая лет десять назад еще могла рассматриваться как весьма перспективная, стала очень далекой от реальности. Украина демонстрирует очень высокую лояльность НАТО, Европейскому Союзу и встала на грань раскола по территориально-политическому региональному признаку. Украину ожидают большие политические и социальные потрясения, она может стать даже маргинальной страной для целей Запада. Польша - весьма амбициозное государство - пытается занять более важное место в европейской и мировой политике, при этом демонстрируя гораздо большие успехи в стабильности и экономическом развитии, чем иные страны Центральной и Юго-Восточной Европы. Польша инициирует различные акции в регионе Восточной Европы, пытаясь стать лидером среди данных стран, но это сталкивается со многими противоречиями и проблемами. В целом, Центральная и Восточная Европа не очень-то настроена на утверждение положения маргинальной зоны, при выполнении этими странами определенных, незавидных сервисных функций. Именно Польша и вслед за ней более могущественная Германия стремятся изолироваться от Евразии. Скорее всего, если оценивать интересы США, то вполне ожидаемо, что американцы, следуя принципам обособления Западного мира, именно в Европе попытаются обрисовать границы Запада. Но это уже другой изоляционизм, скорее, обособление, и не только от России. Что касается Украины, американцы будет весьти борьбу за эту страну, имея в виду, что именно в Украине будет достигнута граница Западного мира. Вот что ожидается от внешней политики США, вернее, от региональной политики. Это не весело, но именно это станет предложением для многих стран. Кто успеет, а кто нет. С правлением республиканцев наступает «переходный» период в современной истории. Демократия все более подвержена геополитике. В настоящее время геополитические устремления США несколько скорректированы, и это, конечно же, отразилось на положении Восточной Европы не лучшим образом. Но для проекта «обособления» Западного сообщества наступило весьма благоприятное время. Если ранее интеллектуалы и политики Европы весьма сомнительно были настроены в отношении данных планов, исходящих от американцев, так как в них европейцам была отведена подчиненная роль, то сейчас ситуация изменилась, и задача «обособления» стала не только «спасительной», но и приняла во многом европейский оттенок. США и ЕвроСоюз, а именно, ведущие государства Европы пытаются выработать, при наличии многих противоречий, некие общие взгляды и принципы «спасения» в современном мире, и в моду входят проекты формирования «внешних ближних поясов», состоящих из стран Средиземноморья и Восточной Европы. Но эти проекты лишь в некоторой мере имеют задачи интеграции, а в большей мере – цели «обособления». В политической литературе США и Европы достаточно работ статейного и более фундаментального характера по проблеме «обособления», или, возможно, государственные проектанты сделали это более определенее, честнее и содержательной. Западное сообщество не может более расширять свое правовое, экономическое и идеологическое пространство, а до 2050 года, согласно авторам одного из проектов, должно обособиться и разработать новые цели и задачи на будущее. Поэтому придется торопиться, или стать уже не вассалом, а жалкой колонией.

