Оценки по Южному Кавказу: Запад и Россия

Ведущие политологи и аналитики Запада, России и региона продолжают рассматривать процессы в Южном Кавказе как противостояние по «широтному» направлению, то есть по давно получившей право на «гражданство» схеме Запад-Восток, в которой, собственно, предметом политической дискуссии и борьбы является некий глобальный «евразийский коридор». Видимо, сознание политологов, аналитиков и даже профессиональных политических проектировщиков, так же, как массовое сознание, подвержено силе инерции, что не менее удручающе, чем самое досадное заблуждение актуальных политиков. Проблема (или в какой-то мере разрешение проблемы) заключается в том, что парадигма противостояния в регионе Южного Кавказа трансформирована из «логики коридора» в «логику перекрестка». «Коридорный» политический полигон имеет свои законы и закономерности развития. При «коридорной» парадигме все решает то, что является субъектом, а что объектом политики. Для Грузии и Азербайджана буквально фатальное значение имело то, что известные коммуникационные проекты из субъектов стали обьектами политики, а данные государства, по существу, стали субъектами именно по отношению к коммуникационным и другим геоэкономическим проектам. Те, кто имел возможность достаточно подробно отслеживать политические процессы в данных двух государствах Южного Кавказа, могут засвидетельствовать, что это явилось действительно откровением и, по существу, трагедией для их политических элит. Нас господь миловал, но не потому, что мы такие уж умные. Нас просто не взяли на «борт» этих проектов, призванных создать в Южном Кавказе транзитно-сервисную социально-экономическую модель, а возможно, и вполне завершенную, локальную транзитно-сервисную геоцивилизацию. Причиной данного провала явилось то, что страны, претендующие выполнять транзитную функцию, не имеют права формировать однонаправленную ориентацию. Для того, чтобы понять это, не нужно было быть политиками или политологами. Достаточно было просто работать экспедиторами или шоферами-дальнобойщиками. В результате, ненефтяная и «тупиковая» Армения успешно развивает отношения одновременно с Россией, Ираном и США. Назвать эти отношения стратегическими нельзя, но что-то обязывающее и заинтересованное в этом есть. Совершенно ясно то, что Армения – единственное государство в регионе Южного Кавказа, способное выполнять функции стратегического партнера. Но выполняет она его в качестве вассала России. Поэтому-то и сформировалась столь ущербная для армян политическая ситуация. Причем, безотносительно к кому. Просто-напросто, функция стратегического партнера. Более того, «стратегическая комедийность» заключается в том, что и карабахская провинция также способна выполнять функцию стратегического партнера. И в этом нет ничего мистического, если не считать армянского политического менталитета. (Возможно, года через два пара небольших исламских и пара небольших православных государства признают суверенитет карабахской провинции). Но эта версия ушла в прошлое, демонстрируя, что время не всегда работает в одном направлении, и фактор времени очень важен в политике. Психология «перекрестка» заметно отличается от «психологии» «коридора», хотя у многих либеральных политиков всегда есть искушение признать одно за другое, в зависимости от требований благополучия актуальных правящих элит. Однако Южный Кавказ (при всех амбициях национальных политиков) никогда не был самоцелью в различных стратегиях. Речь идет об управлении и контроле над более обширным регионом. Но и в рамках «Большого Ближнего Востока» и Центральной Азии активно происходит замена геополитической парадигмы, при возрастании стратегий «перекрестка». В данных регионах происходило ускоренное формирование новых геостратегических блоков, причем, самых «сенсационных» (например, Иран – Ирак – Сирия – Греция – Армения, а возможно, и Египет с Саудовской Аравией). При этом осталось невыясненным, создавался ли новый «Багдадский пакт», «Большая континентально-европейско-ближневосточная диагональ» или часть стратегии «Север – Юг». То есть, не понятно, против кого направлены эти геостратегические «связки» - против Запада или Востока. Но многое из данных обстоятельств в прошлом. А что же осталось в Южном Кавказе как на арене споров и конкуренции Запада и Востока? Южный Кавказ из геополитической, объектной самодостаточности превратился в провинцию Черноморско-Кавказского региона. США и НАТО развернули политическое наступление в Черном море, что предполагает и усиление военной составляющей. В этом направлении много проблем, и многие из них все еще не решены. Но Черное море становится «центральной ареной» попыток ограничить российскую экспансию. На фоне Черного моря Южный Кавказ не столь уж однозначно может рассматриваться как «арена». Но все-таки, у данного региона возникло немало признаков военно-политической арены, где происходит борьба различных государств. Вскоре возникнет некторое новое начало в данном регионе. России не останется ничего, кроме как предложить «пацифисткий» путь, вернее, превращение региона в нейтральную зону, по существу. Но это уже стало запоздалым началом. Россия не в состоянии удерживать свое влияние в Южном Кавказе никаким образом и вынуждена будет уступить. Ей представят возможность сделать вид, что она продолжает присутствовать в регионе, но это станет всего лишь иллюзией. США все еще окончательно не решили, какова должна стать судьба Южного Кавказа. Скорее всего, США пытаются сделать ставку на Грузию и интегрировать Армению в НАТО и Европейский союз. Проблема США в том, что выпадение любого государства Южного Кавказа из атлантического лагеря не позволяет развернуть план интеграции региона. Европа настойчиво продолжает адаптацию в этом регионе, оставаясь основным спонсором. О роли Турции в Южном Кавказе нужно говорить обособлено.