Алиев требует у послов денег на «постконфликтное» восстановление

На прошлой неделе азербайджанское руководство организовало вояж для иностранных дипломатов к селу Чоджух Марджанли, которое, по заявлениям из Баку, было освобождено в ходе Апрельской войны, хотя оно никогда не находилось под армянским контролем. Как известно, американский посол отказался ехать, а вот российский посол не упустил возможности изучить ситуацию на месте. И все же, не совсем было ясно, зачем Алиеву надо было везти иностранных дипломатов в разрушенное село. Судя по всему, Алиев решил воспользоваться «постконфликтной реабилитацией» региона, чтобы привлечь деньги. Как известно, европейские дипломаты не раз изъявляли готовность выделить деньги на «постконфликтное восстановление» в зоне карабахского конфликта в случае, если стороны придут к политическому согласию. Речь может идти о довольно крупных суммах. Но очевидно, что средства эти должны будут выделяться обеим сторонам, в том числе Карабаху. Азербайджан, видимо, пытается предотвратить выделение средств армянской стороне и норовит привлечь эти средства на свою сторону. Именно с этим, судя по всему, была связана организация вояжа послов в приграничную зону. Алиеву нужны деньги, и послы должны заверить свои правительства в том, что Алиев действительно занимается мирным «постоконфликтным восстановлением», а не подготовкой к войне. Сегодня это в какой-то степени подтвердил МИД Азербайджана. Официальный представитель МИД Химкет Гаджиев, комментируя речь Сержа Саркисяна на прошлой неделе, когда он призвал держать порох сухим, сказал: «В то время как Азербайджан представляет уникальную модель постконфликтной реабилитации и обеспечения долгосрочного мира в регионе путем восстановления освобожденного от оккупации села Чоджуг Марджанлы Джебраильского района, руководство Армении «гордится» своей захватнической и деструктивной политикой». Алиев, безусловно, использует для внутренней пропаганды фактор «освобождения Чоджуг Марджанлы», чтобы указать на «достижения» во время Апрельской войны. Однако, более глубинный посыл направлен внешнему миру. А он может состоять в том, что Алиев понял направленный ему меессидж мирового сообщества о том, что новые военные авантюры ему не простят, и теперь он пытается хотя бы получить деньги на «мирную реабилитацию». Можно ли утверждать, что Алиев признает тем самым нынешние границы?