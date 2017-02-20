Нетрадиционные предложения по Украине и Карабаху

Российско-американские отношения обостряются все больше, несмотря на желание новой администрации Дональда Трампа прийти к согласию с Россией. Уже сообщается, что советником президента США по национальной безопасности может быть назначен, вместо отправленного в отставку Флинна, Джон Болтон. Болтон известен своей жесткой антироссийской позицией. Примечательно, что до назначения нового советника в американских СМИ появились детали некоего плана, который, судя по всему, Флинн должен был продвигать. Этот план предполагает вывод российских войск из Донбасса, а также референдум по передаче Крыма в аренду России на 30-50 лет. После этого санкции с России снимаются. Однако, судя по всему, этот план, к которому, как говорят, причастен Кремль, был отвергнут в Вашингтоне. В ответ Путин издал указ о признании паспортов граждан донецких республик. Если информация о плане урегулирования украинского вопроса правда, и если это действительно согласованный с Кремлем план, значит, Москва ищет способы выбраться из тупика, в котором она оказалась в результате украинского кризиса. В Москве понимают, что придется либо каким-то образом вернуть Крым, либо быть готовыми к войне против всего мира и новым санкциям. Какие санкции против России могут быть применены? Российские эксперты говорят о возможном отключении банковской системы СВИФТ и распространении санкций на большее количество российских госкомпаний. Однако, есть еще надежда, что будет предложен некий компромиссный вариант, такой же неожиданный, как долгосрочная аренда Крыма. Американо-российские отношения и решение вопроса Крыма и Донбасса не может не отразиться на других мировых проблемах и конфликтах. В Карабахском урегулировании посредники также зафиксировали тупик в переговорах. После встречи с министрами ИД Армении и Азербайджана генсек ОБСЕ Ламберто Занньер заявил, что обсуждение было позитивным, но значительного прогресса нет. «Мы готовы в момент, когда будут созданы условия, запустить механизм расследования инцидентов. Но мы не можем заменить стороны в принятии решений. К сожалению, прогресс ограничен, и я не вижу понимания о возможности, сроках, повестке встречи лидеров двух стран, чтобы состоялся саммит. Это не актуально пока, в любом случае», сказал Заньер. Можно полагать, что в карабахском урегулировании тоже будут изыскиваться не совсем традиционные методы. Одним из таких методов могло бы стать открытие региональных коммуникаций - без политического урегулирования, однако, Азербайджан, судя по всему, категорически против этого. Баку отвергает также размещение механизмов расследования инцидентов, считая это закреплением статус-кво. Отсутствие понимания между Россией и США указывает на то, что украинский конфликт будет заморожен надолго, с периодическими обострениями, говорят эксперты. Можно полагать, что карабахский конфликт также пока решено не актуализировать, несмотря на потуги Баку. Более того, в последнем заявлении Минской группы ОБСЕ сопредседатели призвали стороны строго соблюдать соглашения о прекращении огня 1994-95 гг. Они напомнили о заявлении президентов стран-сопредседателей в Довилле в мае 2011 года, которое подчеркивает, что применение силы может привести к большим страданиям и разрушениям и будет осуждено международным сообществом.