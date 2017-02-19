Факторы формирования внешней политики Азербайджана

После достижения независимости в Азербайджане не спадает общественная дискуссия по проблемам внешней политики, прежде всего, внешнеполитической ориентации. Данная дискуссия неизменно присутствует во время предвыборных кампаний, контактов официальных лиц и деятелей оппозиции с представителями зарубежья, международных политических и иных организаций. Но главным образом данная дискуссия имеет место в обществе, в целом, которое в немалой степени связывает данную проблему с задачами безопасности, экономического благополучия и территориальной целостности. Если Армения и Грузия достаточно быстро определили свои внешнеполитические приоритеты, то Азербайджан все еще формирует внешние стратегические отношения, что в некоторой мере ставит его в один ряд с государствами Центральной Азии в гораздо большей мере, чем с южно-кавказскими странами. Внешняя политика Азербайджана базируется на основе безнаказанности и зверском инстинкте данного общества С конца 20 века международная общественность редко допускала столь бесчеловечное отношение к нациям. Несмотря на более критичное отношение к руководству Азербайджана, его политика продолжает оставаться весьма эгоистичной и безобразной. Еще задолго до возникновения и разрушения советской системы, начиная с конца 19 века, на территории нынешнего Азербайджана формировалось определенное мировоззрение и ожидания в отношении Турции. Надежды на Турцию азербайджанское общество пронесло через всю советскую эпоху, в том числе, в период Второй мировой войны. Если Турция далеко не в полной мере оправдала надежды азербайджанского общества, то это вовсе не означает, что Турция утратила свои позиции в Азербайджане и не оказывает ему весьма значительную помощь на международной арене. Ко времени достижения независимости Азербайджаном Турция оказалась на новом этапе своего политического и экономического развития, поставила перед собой новые интеграционные задачи на Западе и пыталась, при наименьших затратах, приобрести новые позиции в Евразии. В связи с этим, турецкая элита испытывала опасения оказаться втянутой в азербайджанские проблемы, утратив более важные перспективы. Открытая конфронтация с Арменией, а соответственно, с Ираном и Россией не входила в планы Турции. Помимо данных факторов, существенную роль в сдерживании Турции играют США и европейское сообщество. «Детская болезнь» сверхожиданий со стороны Турции прошла в Азербайджане не сразу, для этого понадобилось достаточно продолжительное время. Во время принципиальной встречи Г.Алиева и С.Демиреля в Анкаре в апреле 1998 года были определены рамки, последовательность и правила выстраивания отношений между двумя государствами. Данные договоренности включали такие приоритетные моменты, как: первоочередность решения проблем в энергетике, обеспечение сооружения межрегиональных энергокоммуникаций как основы системообразующих связей; преодоление форсирования решения карабахской проблемы, вопреки популистским требованиям общества, принятие версии длительного политического и экономического блокирования Армении, попытка «привязать» ее к турецко-азербайджанскому блоку и подчинить интересам данного сообщества; отрицание ведения военных действий Азербайджаном в состоянии недостаточной готовности и отрыве от тесного кооперирования с Турцией. Это включало также обеспечение совместного выступления на международной арене не только по карабахской проблеме, но и по широкому кругу внешнеполитических вопросов. Данная договоренность не только стала основой внешней политики, но и приоритетом государственного строительства в Азербайджане, включая нынешний этап, связанный с активизацией внешней и внутренней политики президента И.Алиева. Оказалось, что менее радикальная политика Турции в отношении азербайджанских проблем является прагматичной и более эффективной, она привела к утрате мифов и выработке реалистической политики, позволила приобрести более ощутимые позиции на международной арене. В последние годы эти реалии были адекватно восприняты азербайджанской оппозиций и всей элитой этой страны. Наиболее радикальные политические силы в Турции всегда разделяли подобные взгляды и не предъявляют правительству особых претензий в отношении турецкой политики по азербайджанским проблемам. Турецко-азербайджанские отношения в последние годы приобрели новые черты, став более системными, солидарными и заинтересованными. Одновременно, Турция отказалась от грубого вмешательства во внутренние дела Азербайджана, предпочитая строить отношения со всеми кластерами общества и политическими группировками, в том числе исламскими группами, а также отношения с регионами, прежде всего, с Нахиджеванской провинцией. В Баку с интересом наблюдают за новым этапом развития российско-турецких отношений. Азербайджан пытается строить отношения с Россией по тем же правилам и приоритетам, что и Турция – энергетика, инвестиции и торговля, вооружения. Но дело не только в структуре отношений, а в принципиальных вопросах, связанных с рассмотрением отношений с Россией, не зависящих от мнения и позиции Запада. Азербайджан также связывает с Россией перспективу политической и военной победы над Арменией, восстановления территориальной целостности. Турция и Азербайджан разрабатывают планы создания сильного лоббинга в России, опирающегося на азербайджанскую диаспору и на экономические интересы. Пока не совсем понятно, каковы роль и намерения Азербайджана в отношении планов Турции в некоторых российских регионах, до какой степени Азербайджан солидарен с Турцией в осуществлении доктрин неоосманизма и пантюркизма в отношении России. Во всяком случае, азербайджанские спецслужбы весьма активны на Северном Кавказе и в Грузии, что не может не быть связано и с турецкими задачами. В настоящее время между всеми силовыми и специальными службами Турции и Азербайджана происходит регулярное сотрудничество по проблемам Ирана, Черного моря, Кавказа и Центральной Азии и России. Поставлена цель - обеспечение полного согласования ресурсов и возможностей в специальных разработках по этим регионам. Азербайджан в различной мере участвует в реализации турецких планов в Евразии, но участвует по основным ключевым вопросам: Гагаузия, Крым, Абхазия, Аджария, Квемо Картли, Чечня, Ингушетия и Дагестан. По всем этим проблемам Азербайджан на протяжении полутора десятка лет внес ценный вклад в реализацию планов Турции. Например, по проблеме Чечни Азербайджан, практически, принял непосредственное участие в обеспечении турецкого присутствия в Чечне и в соседних районах Дагестана, связанных с транспортировкой боевиков и вооружений. По крайней мере, два из пяти–шести маршрутов проходили через территорию Азербайджана. В настоящее время, когда позиции Саудовской Аравии и Великобритании в Чечне и в чеченской теме сведены к минимуму, в регионе Чечня – Дагестан превалирует Турция, что было бы сложно без помощи и содействия Азербайджана. Принимая во внимание все имеющиеся позитивные моменты в российско-азербайджанских отношениях, азербайджанские спецслужбы работают в российском направлении, и пока между двумя странами нет обязывающих договоров по преодолению данной реальности. Российские спецслужбы также весьма активны в Азербайджане, причем не только по «чеченскому направлению». Азербайджанскому руководству хорошо известно, что российские спецслужбы отслеживают процессы, связанные с отношениями Азербайджана с западными державами, в том числе, в экономической сфере. Азербайджан стал партнером Западного сообщества и принял «патронаж» Турции, что исключает возможность удержания его в русле российских интересов, именно поэтому азербайджано-российские отношения во многом напоминают турецко-российские. Азербайджан имел все возможности утвердить самостоятельную политику, но этого не получилось. Азербайджан последовательно стал зависимым от Турции государством, что, якобы, привело к тому, что Армения стала вассалом России. Но армянская проблема заключается не в геополитических особенностях, а образе мышления армянской нации, которая так и не попыталась стать суверенной страной. Азербайджан оказался в блокаде между русскими, иранцами и турками, и пока нет никаких надежд на преодоление этой блокады. В настоящее время Азербайджан сделал ставку на военные методы решения проблем внешней политики, но это не метод для хронически антимиллитаристской нации. Это поняло современное азербайджанское руководство и предприняло усилия для превращения страны в партнера России. Азербайджан в немалой степени проиграл во внешней политике - такова подлинная картина внешнеполитических условий Азербайджана.