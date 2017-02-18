Каких потрясений ждет Серж Саркисян

В своей речи на съезде Союза ополченцев «Еркрапа» Серж Саркисян заявил, что Армения переживает глубокие изменения, и главной задачей сейчас является переход к парламентской форме управления без потрясений. Он предупредил, что Азербайджан может устроить провокации на границе, но, все же, говоря о потрясениях, Серж Саркисян, скорее всего, имел в виду некие внутренние процессы.

16 февраля завершилось выдвижение партий и блоков для участия в парламентских выборах. Предварительно выборы состоятся 2 апреля. Началась регистрация кандидатов, которых оказалось более полутора тысяч, и всего на 100 с лишним депутатских мест.

Такой «конкурс» - 150 человек на место – говорит о том, что борьба предстоит нешуточная. О жесткости предстоящей борьбы говорит ее начало – один из кандидатов, экс-министр обороны Сейран Оганян уже заявил, что против него и его блока началась грязная информационная кампания. А сегодня стало известно, что по обвинению в «угрозе применить насильственные действия» был задержан сын члена блока «Оганян-Раффи-Осканян» Вардана Осканяна. Кроме того, в некоторых СМИ появились информации о том, что уголовное дело, якобы, готовится и против самого Оганяна.

Информационная война только-только разворачивается. Где именно видит Серж Саркисян угрозу «потрясений» при переходе к парламентской системе? И когда это может произойти – до или после выборов?

Многое может проясниться после того, как блоки и партии зарегистрируют, они приступят к агитации, и начнутся массовые мероприятия. В ходе этих мероприятий может выясниться потенциал общественной поддержки действий того или иного блока.

Есть ли у Сержа Саркисяна шанс осуществить передачу власти «без потрясений? Как он намерен «разместить» в 100-местном парламенте 9 амбициозных сил, при этом сохранив «стабильное большинство» для своей родной Республиканской партии? Ведь потрясения могут вызвать не только действия оппозиционных групп, но и слишком резкие жесты и фальстарт власти.