Резко меняется система безопасности

Пока Трамп занимает публику эпатажем, в мире происходит незаметное, но явное смещение акцентов в сфере безопасности, в том числе в нашем регионе. В частности, как-то незаметно прошла новость о том, что Европарламент принял резолюцию, согласно которой ЕС может создать свои вооруженные силы. Это может привести к созданию внушительной армии в Европе, частью которой, кстати, считается и Армения. Решение, судя по всему, принято на тот случай, если США пойдут на роспуск НАТО. Правда, глава Пентагона Мэттис в ходе встреч в Европе заверил, что США привержены своим обязательствам в НАТО. Но при этом он потребовал, чтобы и другие страны выполняли свои обязательства. Это значит, что европейским странам придется выделять больше денег на оборону. Возможно, они предпочтут тогда создать собственную, европейскую армию. Незаметно прошла и другая важнейшая новость – США и НАТО усиливают присутствие в Черном море. Причем, они для этого намерены привлечь и соседнюю с нами Грузию. В Грузии на днях было решено создать центр военной подготовки по аналогу с базой США в немецком Хохенфеле, где проходят подготовку солдаты перед отправкой в миссию НАТО в Афганистан. Об этом сообщает Минобороны Грузии по итогам визита министра Левана Изория в Германию, где он встретился с командующим сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенантом Фредериком Бен Ходжесом. США также намерены оказать военное содействие Украине в Черном море. Кроме того, США заявили, что у них пока нет повода для возобновления военного сотрудничества с Россией. Более того, глава Пентагона назвал главными угрозами для НАТО агрессивные действия России и терроризм. Какое место в новой системе европейской безопасности займет Армения с ее довольно крупной и боеспособной армией? Армянская армия связана многими нитями с Россией, Армения также является членом ОДКБ. Несмотря на то, что этот военный блок не воспринимают всерьез даже в Москве, Армения настаивает на том, чтобы должность генсека блока была передана ей. Следует ли ожидать конца НАТО и ОДКБ и создания более «локальных» блоков? Такой исход, видимо, не исключается, судя по тому, что ЕС намерен создать свою армию – наряду с НАТО, которому много лет Европа безоговорочно доверяла.