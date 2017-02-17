Армянские вооруженные силы установили свой запрет

На полях Мюнхенской конференции по безопасности встретились министры иностранных дел Армении и Азербайджана, с которыми по-отдельности встречались также сопредседатели Минской группы ОБСЕ. За этим последовало заявление Минской группы ОБСЕ. До Мюнхена министр иностранных дел Азербайджана заявил, что Россия хотела бы организовать встречу в формате РФ-Армения-Азербайджан, и Баку уже дал свое согласие. В ответ глава МИД Армении заявил, что Армении известно только о предложении провести в Мюнхене встречу глав МИД Армении и Азербайджана. Спустя пару дней Мамедьяров повторил предложение о трехсторонней встрече, хотя до этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова сделать все для взаимопонимания Армении и Азербайджана, но Москва не будет навязывать решения. Фактически, армянская сторона «вежливо» отклонила предложение о трехсторонней армяно-российско-азербайджанской встрече, таким образом не согласившись на отказ от формата сопредседательства Минской группы ОБСЕ. В формате сопредседательства Армения чувствует себя, безусловно, комфортнее, чем в российском формате, поскольку планы Москвы и ее стратегия известны. Эти планы не удалось реализовать в ходе Апрельской войны, что завело Россию в определенный тупик, в том числе, по части отношения к России армянского общества. Москва была вынуждена пересмотреть тактику, да и Ереван попытался воспользоваться ситуацией и говорить с Москвой с более твердых позиций. Но изменение стратегии Москвы трудно заметить, хотя Баку имеет по этому поводу плохо скрываемые озабоченности. Алиев попытался осуществить демарш против Москвы, «попросив» Лукашенко выдать ему блогера Лапшина и посетив столицу ЕС. Но получилась только сделка с Лапшиным, а визит в ЕС получил обратный эффект, и президенту Азербайджана указали его место. Задачей-минимум для Баку является недопущение размещения в зоне конфликта международных механизмов расследования. Казалось бы, все, кроме Азербайджана, выступают за размещение мезанизмов – и ОБСЕ, и Армения. Но вряд ли Баку мог бы в одиночку сопротивляться. Алиев, быть может, и согласился бы, да не может, поскольку размещение этих механизмов означало бы закрепление статус-кво, между тем, Алиев годами готовил свое общество не к этому, а к «победоносной войне». Если Алиев согласится, то общество не поймет его. Возможно, это главный аргумент Алиева, но очевидно, что в тупик его завела его собственная «военная дипломатия». Бывший американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Джеймс Уорлик осенью прошлого года позитивно оценил то, что Алиев стал говорить о статусе. А Алиев всего лишь заявил, что международное сообщество вынуждает его признать независимость Арцаха. Сложно сказать, кто и как принуждает Алиева, но заявление Уорлика говорит о том, что слова Алиева были расценены как попытка адаптировать общество Азербайджана к вопросу статуса. Но для Баку это, по всей видимости, план «Б», на случай, если не получится план «А» - получение международного мандата на уже более широкомасштабную войну. В этом вопросе у Баку серьезные проблемы, более того, можно заметить, что Алиеву просто запрещают воевать. Запрет этот обусловлен не только волей международных акторов, но и шагами армянских вооруженных сил. В конце концов, путь армии Азербайджана преградили прежде всего армянские вооруженные силы, которые продемонстрировали неспособность Азербайджана одержать победу. И действенность запрета будет во многом зависеть от того, сможет ли Армения обеспечить высокий уровень безопасности и обороноспособности. В этом контексте важным фактором является для Армении пересмотр отношений с Россией, так, чтобы Москва всегда ощущала за собой апрельское дыхание армянского общества и строила свои отношения с Арменией исходя из этого. Потому что если Азербайджану удастся вернуть Москву к старой стратегии, то рано или поздно Армении придется столкнуться с тяжкими последствиями этого. В данный момент международная конъюнктура благодатна для Армении, но Армения может сохранить ее стабильность только в случае, если сделает ожидаемые шаги. После встречи в Мюнхене министр Налбандян отправится в Москву, где встретится с Лавровым. Как он себя поведет на встрече?