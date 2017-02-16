Новые приоритеты Ирана на Кавказе

На протяжении трех десятилетий Иран проводил политику на Кавказе в определенном согласовании с Россией. Иран, помимо многих других задач, рассматривал Кавказ как арену договоренностей с Россией и довольно часто шел на уступки по многим вопросам, так как Россия являлась поставщиком вооружений и технологий и, якобы, способствовала развитию внешнеполитических и внешнеэкономических отношений с Ираном. По проблемам Армении и по карабахской теме Иран также пытался совместить свои интересы и интересы России, вернее, иранцы делали вид, что учитывают российские интересы. В действительности иранцы всегда пытались вести Армению к более независимому от России положению. Вместе с тем, по мере развития отношений Армении с Ираном и вообще с международным сообществом русские более внимательно и недружественно рассматривали попытки Армении и Ирана играть вполне самостоятельные региональные игры. Во многом схожая ситуация складывалась и в отношении Грузии и Азербайджана. Россия категорически против формирования коммуникационных возможностей в северо-западном, то есть, европейском направлении, прежде всего, в части транспортировки природного газа, что привело бы к утрате важных геоэкономических позиций России. Наряду с этим, Иран проводил весьма сдержанную политику в отношении исламского региона Северного Кавказа. Иранцы так и не предприняли ничего серьезного в отношении установления контактов с Чечней и Дагестаном. Когда-то Джохар Дудаев открыто обвинил иранцев в трусости и нежелании портить отношения с Россией. В результате самоотстранения Ирана от Северного Кавказа в этом регионе укрепились и были развернуты позиции Турции и Саудовской Аравии, и возникает вопрос, кто от этого выиграл? Сейчас ситуация изменилась кардинальным образом. Прорвана тотальная блокада Ирана, который становится стратегическим партнером США и Великобритании, и нет никаких оснований не считать, что заявления иранцев о том, что их отношения с русскими останутся прежними, дань иранскому многовековому дипломатическому опыту. Прежде всего Иран мог бы изменить свое отношение к карабахской теме, и может быть, признать «право армянского народа НКР на самоопределение», что русским может присниться в ночном кошмаре. Иран приступил к разработкам планов усиления своего влияния на Северном Кавказе, прежде всего, в Дагестане и Чечне, а также в Северной и Южной Осетии, так как считает осетин близкородственным народом. Иранцы весьма подробно стал заниматься проблемами аварцев и лезгин, в том числе связанных с интересами Азербайджана. При этом, Иран намерен осуществлять эти связи и контакты при полном игнорировании интересов России, прибегая к возможностям, которые предоставляет международное право, права гражданского общества и религиозный контекст. Активность Ирана на Северном Кавказе может привести не только к существенному изменению политической ситуации в регионе, но и создаст эффективные рычаги давления на Россию. Кроме того, по мере развития ирано-американских отношений северо-кавказские проблемы могут найти новые арены обсуждения, в том числе, при участии Ирана. Возможны и иные, несколько неожиданные сюжеты, связанные с ирано-грузинскими отношениями, так как Грузия накопила немало материала в отношениях с народами Северного Кавказа. С Грузией Иран прежде всего связывает создание коммуникаций в европейском направлении, то есть, вечную мечту иранцев. Россия сделает все, чтобы блокировать планы и усилия Ирана на Кавказе, прежде всего, блокировать его политику с помощью Армении, что приведет к неожиданным последствиям, то есть, ухудшению ирано-армянских отношений. Однако, ирано-армянские отношения могли бы стать важным фактором в американской политике в части сдерживания турецкой экспансии, но в том случае, если США и Иран сумеют реанимировать суверенитет Армении. В настоящее время Иран пытается проводить вполне самостоятельную политику, без оглядки на Россию, что приведет к серьезным корректировкам кавказской политики. Иран заявляет, что он мог бы принять на себя многое из того, о чем утверждала Россия в отношении Армении. Возможно, это повторение русских обязательств, которые оказались весьма опасными и безнадежными. Но в любой случае, данные попытки Ирана вызваны не сиюминутными настроениями, а вполне осознанными, новыми обстоятельствами. Россия прекратила какие-либо обязательства, которые принято называть стратегическими отношениями, в отношении Армении, и Иран пытается не только заменить русских, но и не допустить чрезмерного слияния интересов Армении с американскими интересами. Иран уже имеет опыт развития отношений с Грузией в условиях, когда нет влияния России и очень сильно влияние США. С Азербайджаном многое закончено на данном этапе, но имеется проблема Армении, с которой развитие отношений выглядит более сложным. Иранцы очень хорошо понимают, что невозможно пока ожидать от Армении вполне надежных обязательств, пока она все еще не отдалилась от России. Имеются много признаков того, что иранцы разработали на каком-то этапе новые отношения с Арменией, но все еще не предложили ей цену обмена ориентации. О смене ориентации все еще говорить рано, но вопрос в том, что Иран уже поставил его в отношениях с соседней страной. К сожалению, со стороны Армении не оказалось адекватного политика, способного обговорить с иранцами это обстоятельство. Отношения Ирана с Россией сейчас более сложны, чем когда-либо. Иран испытал прямой обман и не получил от России все, чего ожидал, не получил даже отчасти военную технику. Россия постоянно пыталась представить Иран как второстепенное и подчиненное государство, которое должно послушно подчиниться всему тому, чего желает Россия. Но времена прошли, и Иран более не нуждается в этом и готов строить отношения с Китаем. Россия оказалась послушной и поняла, что Иран предпочитает технику США и Европы. Русские утратили шансы приобрести надежного партнера в лице Ирана. Но теперь пришло время не только получения Ираном военной техники, встал вопрос регионов, что означает прямое усиление влияния Ирана в ряде регионов, которые прежде он всегда уступал России.