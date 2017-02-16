Два примечательных события в Баку

Азербайджанские СМИ сообщают о том, что по приглашению властей республики дипломаты иностранных государств посетили захваченное в ходе Апрельской войны село Чоджух Марджанли. Согласился посетить село в том числе посол России Дорохин, который, по его же словам, решил поехать с профессиональной целью – чтобы изучить ситуацию на месте. По данным азербайджанских СМИ, посол США в Азербайджане Роберт Секута отказался ехать.

Чоджух Марджанли расположен на южном направлении, там, где в апреле азербайджанским силам удалось захватить высоту Лелетапе. Хотя то, что азербайджанские силы «освободили» село, вызывает «смутные сомнения».

Скорее всего, село никогда не находилось под контролем армянских сил, просто власти Азербайджана пытаются добавить Чоджух Марджанли к своим апрельским «победам».

Село было разрушено еще во время первой войны, и хотя оно находилось под контролем Азербайджана, его только сейчас решили восстановить и заселить – как постконфликтную зону. Алиеву нужно показать хотя бы одно «освобожденное» в апреле село.

Не сумев ничего добиться после апреля, Алиев достал хранившийся «на черный день» Чоджух Марджанли и решил представить его миру.

Зачем азербайджанским властям было везти иностранных дипломатов прямо на линию фронта? Тем более, что недалеко граница с Ираном.

Видимо, Алиев расчитывал этим визитом настоять на территориальных претензиях и подвести под право «освобождения земель» международную легитимность.

Алиев признает, что международное сообщество вынуждает его признать независимость Арцаха. На деле мир запрещает Алиеву и думать о войне, предлагая разместить механизмы расследования инцидентов.

Алиеву нужно доказать, что никто не вправе лишать его права на «освобждение собственных земель».

Что увидели послы иностранных государств и какой посыл получили? Не известно, как и то, кто именно из послов был участником визита. Говорится только о поездке российского посла и отказе американского.

Как правило, послы США осторожно относятся к посещениям спорных территорий. Следует полагать, что посол США отказался признавать эту территорию частью Азербайджана.

Был ли среди приглашенных и согласившихся поехать посол Ирана? Тем более, что речь идет о приграничной с Ираном территории. И какой профессиональный вывод сделал российский посол?

Означает ли такой расклад, что Москва признала итоги Апрельской войны, а Вашингтон – нет?

Ответы на этот вопрос могут быть неоднозначные, тем более, на фоне информации о встрече начальников Генштабов США и России в Баку.

Почему в качестве места встречи выбрали Баку? Связан ли «приграничный вояж», организованный властями Азербайджана, с этой встречей, и не попытался ли Алиев вклинить свое «право» в повестку встречи, но получил отказ США?

Судя по заявлениям российского посла, Москва также не готова удовлетворить ожидания Алиева.