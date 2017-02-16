Будущее Сержа Саркисяна: операция «Наследник»

Отсутствие Сержа Саркисяна в пропорциональном списке Республиканской партии Армении вызвало разноречивую реакцию в обществе. В основном звучат опасения, что Саркисян намерен «реинкарнироваться» либо в качестве ппремьер-министра, либо спикера парламента. Вариант ухода Саркисяна из политики почему-то не обсуждается. Глава фракции РПА Ваграм Багдасарян заявляет, что спикером Саркисян стать не сможет, так как он не вошел (по собственному желанию) в предвыборные списки. А премьером, как уже не раз говорилось, будет Карен Карапетян. Правда, Серж Саркисян до апреля 2018 года может оставаться в должности президента, и он заявил, что не намерен покидать ее «днем раньше». Но что будет после апреля 2018 года или если вдруг, все же, придется уйти раньше? Есть ли у Сержа Саркисяна политическое будущее или он действительно сделал свое дело, устал и хочет уйти на отдых? Многое, безусловно, будет зависеть от парламентских выборов 2017 года, а точнее, от того, удастся ли провести выборы и избежать «кровопролития», о котором так часто напоминают Гагик Царукян и другие. Потому что именно этим будет обусловлено то, сумеет ли Серж Саркисян реализовать задуманную им схему. Ведь уйти «мирно» он может только в случае, если доведет до конца свой план и назначит «наследника». Есть мнение, что Серж Саркисян ни с кем не делится своими планами и схемами. Возможно, есть какие-то позиции, на которых Серж Саркисян видит себя в будущем – например, он может возглавить Совет безопасности с расширенными полномочиями, или, скажем, стать президентом Национального совета с участием диаспоры. Но это может стать возможным только в одном случае – если Сержу Саркисяну удастся привести к власти того, кого он избрал своим политическим «наследником», а в парламенте будут люди, благодарные ему. Саркисян не раз говорил, что любой руководитель страны должен заранее готовиться к передаче власти в надежные руки. То, что на первом месте в пропорциональных списках РПА оказался министр обороны Виген Саркисян, многим дало повод предположить, что именно он претендует на корону «наследника». За время работы на должности министра он уже успел сделать несколько знаковых шагов – подписал соглашение о создании Объединенной армяно-российской группировки (что, видимо, должно обеспечить ему «добро» России), а также провел через парламент, вопреки жесткой общественной критике, закон о «1000 драмах». Этот закон не только обеспечил ежемесячное вливание в специальный фонд внушительной суммы, но и стал тестом для самого Вигена Саркисяна – способен ли он одолеть сопротивление общества. В качестве другого участника операции «Наследник» рассматривается премьер-министр Карен Карапетян. Правда, как полагают многие эксперты, назначили его не в Ереване, а в Москве, хотя он отрицает такую возможность. Однако, Карену Карапетяну так и не дали справку о постоянном проживании в Армении и он не вошел в предвыборные списки. Это его не удивило – на встрече со студентами он сказал, что «наверное, он не удовлетворил требованиям». Вряд ли можно утверждать, что «наследник» Сержа Саркисяна, кем бы он ни был, будет действовать против Москвы. Скорее всего, Виген Саркисян и Карен Карапетян не пойдут на резкое изменение внешнеполитического курса, о чем уже прямым текстом заявил посол России Иван Волынкин. Вопрос в том, кому будет передано главное право власти – право на применение силы.